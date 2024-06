Le contrôle des naissances masculin non hormonal de YourChoice est jusqu’à présent sûr

Les femmes assument depuis longtemps le fardeau du contrôle des naissances. Désormais, les hommes pourraient bientôt disposer d’une option non seulement sans hormones, mais qui laisse également un espace entre les doses.

YourChoice Therapeutics, le 4 juin, lors de la conférence internationale BIO à San Diego, partagera des données de phase 1a sur 16 sujets démontrant que les doses de leur médicament YCT-529 sont sans danger pour les hommes. Les chiffres suggèrent également la possibilité que la demi-vie du médicament permettrait d’étaler les doses jusqu’à deux semaines – une idée séduisante étant donné que certains acteurs de l’industrie ont exprimé des doutes sur le fait que les hommes seraient disposés à prendre des pilules quotidiennes. a déclaré le co-fondateur Akash Bakshi à Fierce Biotech Research.

« Je pense qu’un moment clair pour nous est que nous pourrions avoir une demi-vie prolongée à chaque dose, et que l’observance ne serait pas nécessairement un problème », a-t-il déclaré. « C’est donc quelque chose qui améliore également la santé et le bien-être des femmes. »

Bakshi et Nadja Mannowetz, Ph.D., ont lancé YourChoice en 2018 dans le but d’offrir aux femmes un moyen sans hormones de prévenir une grossesse. Après avoir obtenu une licence pour un médicament appelé niclosamide auprès de l’Université du Minnesota, ils ont présenté leur idée à des investisseurs pour la faire décoller. Mais il y avait peu d’intérêt.

Puis la pandémie a frappé – et le niclosamide, qui avait également une activité antivirale, s’est avéré mieux adapté au COVID-19 que la contraception, du moins aux yeux des financiers potentiels. Ils l’ont reconditionné sous une spin-out, ANA Therapeutics.

« [ANA] a quadruplé la valeur de la société de contraception en moins de trois semaines », se souvient Bakshi. « C’était la même équipe, le même médicament, juste une indication différente. »

ANA était acquis par NeuroBo Pharmaceuticals en 2020, laissant Bakshi et Mannowetz là où ils ont commencé. Étant donné à quel point il était difficile de collecter des fonds pour un nouveau contraceptif pour femmes, ils ont décidé de se tourner vers une solution différente : un contraceptif oral non hormonal, réversible pour hommes, développé par le même scientifique de l’Université du Minnesota qui avait créé le niclosamide, Gunda. Georg, Ph.D.

C’est une période chargée dans le monde des médicaments contraceptifs masculins, qui, après des décennies de développement, ont commencé à faire de sérieux progrès en clinique grâce aux investissements d’institutions comme les National Institutes of Health. Programme de développement des contraceptifs et des organisations à but non lucratif comme Initiative sur la contraception masculine. Juste un jour avant que YourChoice ne présente ses données à BIO, Conseil de la population des chercheurs partagé qu’un gel contraceptif masculin à base d’hormones appelé Nesterone était sûr et efficace dans un essai de phase 2 portant sur 222 sujets.

La nestérone fonctionne comme la plupart des médicaments contraceptifs en cours de développement pour les hommes : elle réduit la production de spermatozoïdes en modifiant les niveaux de testostérone. Bien qu’il s’agisse d’une approche efficace, effets indésirables ont arrêté les essais antérieurs sur les contraceptifs à base de testostérone avant de passer à des études à grande échelle.

Le YCT-529, en revanche, n’agit pas du tout sur les hormones. Il bloque les récepteurs de l’acide rétinoïque dans les testicules qui sont impliqués dans la production de spermatozoïdes et présente donc moins de risques d’effets secondaires.

« Les hommes ont besoin de plus d’options de contraception, et ils en ont besoin de plus d’une… nous ne connaîtrons pas clairement les avantages des options sans hormones par rapport aux options à base d’hormones tant que nous n’aurons pas d’études cliniques à grande échelle », a déclaré Bakshi dans un e-mail de suivi. à FBR. « Ce qui est fondamental, c’est que nous proposons plusieurs nouvelles options aux hommes. Les femmes supportent depuis trop longtemps le fardeau de la contraception hormonale. »

Une opportunité d’options

Bien qu’il soit encore trop tôt pour dire si le YCT-529 est efficace chez l’homme, données précliniques chez les souris, les chiens et les primates ont montré que le médicament était sûr, efficace jusqu’à 99 % et réversible. YourChoice est actuellement en train de lancer un essai de phase 1b, qui examinera la sécurité et la pharmacocinétique de doses multiples, et prévoit de l’achever d’ici début 2025.

La société a suffisamment de marge de manœuvre pour passer jusqu’en 2026, ce qui amènera le YCT-529 à passer par les premières études de sécurité et peut-être également par les premiers tests d’efficacité, selon Bakshi. L’équipe a clôturé en 2022 une série A de 15 millions de dollars dirigée par Future Ventures. Les nouveaux fonds récoltés seront consacrés à la commercialisation du médicament.

Ils pourraient également s’inspirer de la vision originale de Bakshi et Mannowetz d’un contraceptif féminin non hormonal. Bien que le YCT-529 contribue en fin de compte à améliorer le problème qu’ils tentent de résoudre, il y a suffisamment de place sur le marché pour les deux, a déclaré Bakshi. En cas de succès, le médicament pourrait même susciter un intérêt pour le contrôle des naissances féminin non hormonal.

« Je pense que la contraception masculine semble être un mécanisme permettant de suggérer au marché qu’il s’agit d’une opportunité grâce à laquelle nous pouvons changer le paysage de la contraception », a-t-il déclaré. « Et j’espère que cela pose également une question : si les hommes reçoivent une pilule non hormonale avant les femmes, où est la pilule sans hormones pour les femmes ? »

Note de l’éditeur : YourChoice a présenté ses données pour la première fois à l’IOB, et non à la réunion de l’Endocrine Society, comme l’indiquait une version antérieure de cet article.