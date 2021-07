Le contrôle des loyers devient une question très controversée en Europe

Devant le tribunal correctionnel de Moabit, des partisans d’un projet de logement de gauche dans la Köpenicker Straße protestent contre son expulsion. Une femme tient une pancarte avec l’inscription en anglais « A roof or your head a basic human right ». alliance d’images | alliance d’images | Getty Images

LONDRES — Le contrôle des loyers devient de plus en plus populaire dans de nombreux pays européens, mais les experts notent qu’ils résolvent rarement les crises du logement par eux-mêmes et peuvent même effrayer les investisseurs. Les contrôles des loyers sont des politiques gouvernementales, que ce soit au niveau local ou national, qui visent à plafonner les augmentations des prix des logements. Ils visent à maintenir le logement abordable, au moins pour les parties les plus vulnérables de la population. Cependant, la politique a ses détracteurs. En Suède, par exemple, le contrôle des loyers a effectivement renversé le gouvernement. En Allemagne, l’affaire a fait l’objet d’une bataille juridique d’un an. Pendant ce temps, les législateurs néerlandais, britanniques et irlandais ont tous eu des discussions similaires sur leurs marchés immobiliers.

Les causes profondes

Parlant des prix élevés aux Pays-Bas, Nic Vrieselaar, économiste principal chez RaboResearch, a déclaré à CNBC que le marché « devenait inacceptable ». « C’est une question d’offre et de demande en raison de l’environnement de taux d’intérêt bas », a-t-il déclaré. Il y a une tendance séculaire des gens à affluer vers les zones urbaines où il y a plus d’emplois et des salaires plus élevés. Mais, à une époque de faibles taux d’intérêt des banques centrales – que les pays européens ont connus à la suite de la crise de la dette souveraine – et des programmes d’aide à l’achat, de plus en plus de personnes ont acheté une propriété, soit comme première maison, soit comme investissement laisser. Cette demande fait alors monter les prix compte tenu du parc immobilier limité sur le marché.

Immeubles de grande hauteur dans le Märkisches Viertel à Berlin. alliance d’images | alliance d’images | Getty Images

De plus, le soi-disant « effet Airbnb » a aggravé la situation, notent les experts. Plutôt que de vendre un bien ou de le louer à long terme, de nombreux propriétaires choisissent de mettre leur maison ou leur appartement à disposition pour de courts séjours. Cela signifie alors qu’il y a moins de stock pour les habitants, contribuant ainsi à une nouvelle accélération des prix de location. Entre 2010 et le premier trimestre 2021, les loyers ont augmenté de 15,3% dans l’Union européenne, selon Eurostat. Séparé Les données recueillies par l’Office européen des statistiques ont montré qu’en 2020, les niveaux de loyer moyens estimés pour les appartements étaient les plus élevés à Dublin, suivi de Copenhague, puis de Paris, Luxembourg et Stockholm. Colm Lauder, responsable de l’immobilier à la banque d’investissement Goodbody, a déclaré à CNBC qu’il s’attend à ce que les prix de location continuent d’augmenter. Il a déclaré : « En Irlande, nous craignons que [rent] les contrôles empêcheront les capitaux de passer. »

Un cercle vicieux