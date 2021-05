Le contrôle des frontières prévient que des membres violents de gangs MS-13 «  exploitent l’afflux de migrants  » pour échapper à l’arrestation à la frontière américaine

CINQ membres de gangs de MS-13 et de la 18e rue ont été capturés «en sept jours» en essayant d’entrer aux États-Unis en se déguisant parmi la vague choquante de migrants mexicains et d’Amérique centrale et de mineurs non accompagnés.

La réclamation des passages suspects à Laredo, au Texas, a été faite par Matthew Hudak, chef de l’agent des douanes et de la patrouille frontalière des États-Unis (CBP).

Cinq membres réputés de gangs MS-13 et de gangs de la 18e rue ont été surpris la semaine dernière en train de tenter de pénétrer aux États-Unis pendant la crise frontalière Crédit: AFP

«Ils tentent d’échapper à l’arrestation en exploitant l’afflux de migrants qui tentent d’entrer dans notre pays», Hudak tweeté vendredi, identifiant les affiliations spécifiques des membres de gangs aux impitoyables syndicats salvadoriens MS-13 et 18th Street.

Les deux sont des gangs avec des réputations notoires qui ont exercé leur influence parmi les communautés d’immigrants d’Amérique centrale à travers Los Angeles et au-delà.

MS-13, également connu sous le nom de Mara Salvatrucha, compte entre 30 000 et 60 000 membres répartis dans des dizaines d’États américains, au moins six pays des Amériques et plusieurs pays d’Europe et vivent selon le credo: «tuer, voler, violer, contrôler . »

Le 7 avril, des agents de Campo, en Californie, ont confirmé avoir attrapé un Salvadorien de 28 ans parmi les cinq hommes – trois El Salvadoriens supplémentaires, un Mexicain et un Hondurien – essayant d’escalader le mur frontalier en tant que «MS documenté». 13 membre de gang. »

Les membres du gang MS-13 tentent d’entrer aux États-Unis en se cachant parmi des foules de migrants mexicains, salvadoriens, hundurans et guatémaltèques à la frontière sud. Crédit: AFP

Les tentatives des membres de gangs du MS-13 et de la 18e rue ont eu lieu après que deux hommes yéménites figurant sur la liste de surveillance des terroristes du FBI aient été surpris en train de franchir la frontière sud des États-Unis. Crédit: AFP

Un afflux d’immigrants d’Amérique centrale pour la plupart traversant aux États-Unis avec «plus de 172 000 personnes» essayant d’entrer à la frontière sud-ouest en mars seulement – une augmentation de 71% par rapport à février Crédits: Getty

La flambée des migrants du Mexique et d’Amérique centrale qui tentent de traverser la frontière avec les États-Unis a contesté a mis la pression sur l’administration du président Biden et menacé la sécurité nationale Crédits: Getty

«Je suis fier de l’excellent travail accompli par nos agents pour arrêter ce membre du gang», a déclaré l’agent de patrouille en chef Aaron Heitke dans un communiqué. «Leur travail acharné assure la sécurité de nos quartiers.»

La découverte récente de criminels endurcis qui tentent de tirer parti de la crise frontalière est l’un des nombreux incidents d’appels rapprochés de la sécurité nationale.

Le 29 janvier, la patrouille frontalière a confirmé avoir arrêté deux hommes yéménites non identifiés – âgés de 26 et 33 ans – qui figuraient sur la liste de surveillance du terrorisme du FBI pour avoir franchi illégalement le passage frontalier à quelques kilomètres du port d’entrée de Calexico à différentes occasions.

«Une partie de la mission de la patrouille frontalière déclare que nous protégerons le pays des terroristes», a déclaré l’agent de patrouille en chef Gregory K. Bovino dans un communiqué à l’Associated Press. «Nous ne pouvons jamais cesser d’être vigilants.»

Au cours du mois de mars, les États-Unis ont vu un afflux de «plus de 172 000 personnes» essayant d’entrer à la frontière sud-ouest – une augmentation de 71% par rapport à février, selon un communiqué de la patrouille frontalière.

Malgré la hausse remarquable du nombre de migrants qui tentent de se rendre aux États-Unis, un responsable des frontières reste optimiste quant à la maîtrise de la situation.

«Le CBP a connu une augmentation des rencontres et des arrestations», a déclaré un haut fonctionnaire du CBP. «Ce n’est pas nouveau.

«Les rencontres n’ont cessé d’augmenter depuis avril 2020 et nos expériences passées nous ont aidés à être mieux préparés aux défis auxquels nous sommes confrontés cette année.

«Nous nous engageons à trouver un équilibre entre la nécessité de maintenir la sécurité aux frontières, de prendre soin de ceux qui sont sous notre garde et de garantir la sécurité du peuple américain et de notre main-d’œuvre.»