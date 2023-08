Le contrôle des armes à feu est déjà exclu, les législateurs du Tennessee GOP se sont retrouvés dans une impasse lors de la séance après la fusillade dans une école

NASHVILLE, Tennessee (AP) — Les législateurs républicains du Tennessee se sont retrouvés dans une impasse jeudi quelques jours seulement après le début d’une session extraordinaire déclenchée par une fusillade meurtrière dans une école en mars, laissant peu de certitude sur ce qu’ils pourraient finalement adopter, tout en garantissant que ce ne sera pas le cas. qu’il y ait un changement important dans le contrôle des armes à feu.

Après avoir fait avancer quelques projets de loi cette semaine, le Sénat s’est rapidement ajourné jeudi sans reprendre d’autres propositions, promettant de revenir lundi. L’annonce a suscité des huées et des huées de la part de la foule de partisans du contrôle des armes à feu qui regardaient dans les galeries.

Pendant ce temps, la Chambre dirigée par les Républicains continue d’examiner toute une série d’autres propositions, mais le Sénat ne s’est engagé à en adopter aucune. Le Sénat a refusé d’adopter tout ce qui ne figurait pas dans le programme législatif limité présenté par le gouverneur au début de la session extraordinaire, une position qui a suscité des critiques de la part des républicains et des démocrates.

« Nous nous préparons à la prochaine tragédie », a déclaré le représentant démocrate Justin Pearson, qui a été expulsé de la Chambre plus tôt cette année pour avoir rejoint les manifestants pro-contrôle des armes à feu depuis la Chambre, mais qui a depuis été réintégré. « Se préparer à ce que les prochaines victimes d’enfants… soient confrontées à la violence armée, car c’est peut-être le mieux que nous puissions faire. »

L’impasse a alimenté une session législative spéciale déjà émouvante et chaotique, au cours de laquelle les partisans du contrôle des armes à feu souhaitent que le Statehouse, dominé par le Parti républicain, envisage de modifier les lois assouplies sur les armes à feu de l’État.

Au lieu de cela, les dirigeants législatifs républicains ont pris des mesures pour limiter l’accès du public au bâtiment du Capitole et ont accru la présence des forces de l’ordre. Les Républicains de la Chambre ont tenté d’interdire au public de brandir des pancartes pendant les débats en salle et en comité, mais un juge du Tennessee a depuis bloqué la mise en œuvre de cette règle. Lors d’une audience, le président d’un sous-comité de la Chambre a demandé à des policiers de faire sortir le public de la salle après avoir jugé la foule trop indisciplinée. Parmi eux, des parents en deuil étroitement liés à la fusillade dans l’école, qui ont fondu en larmes face à cette décision.

Le président du Sénat, Randy McNally, a déclaré jeudi aux journalistes que les sénateurs examineraient tout projet de loi que la Chambre pourrait amender, mais il n’a pas promis de parvenir à un compromis avec l’autre chambre.

« Nous pourrions rester ici pendant trop longtemps », a déclaré McNally.

Les responsables législatifs ont déclaré que cela coûte près de 60 000 dollars par jour lorsque les législateurs siègent, mais cela ne prend pas en compte les nombreux soldats de l’État qui ont aligné les murs du Capitole et des bureaux législatifs au cours de la semaine dernière.

Le gouverneur républicain Bill Lee a rappelé les législateurs après la fusillade de mars à l’école Covenant à Nashville, où trois enfants et trois adultes ont été tués. Lee avait espéré rassembler une coalition pour adopter sa proposition visant à garder les armes à l’écart des personnes considérées comme constituant une menace pour elles-mêmes ou pour autrui, ce qui, selon lui, était loin d’être une loi dite d’alerte. Il n’avait déjà pas réussi à obtenir un vote dans les derniers jours de la session ordinaire d’un mois qui s’est terminée en avril.

En fin de compte, aucun républicain n’a même voulu parrainer le projet de loi cette semaine, et les versions démocrates de celui-ci ont été enrichies en commission sans aucun débat.

Au-delà de cela, le gouverneur a proposé quelques changements mineurs qui, selon lui, amélioreraient la sécurité publique, dont certains ont été adoptés par le Sénat. Ils inciteraient les gens à utiliser des articles de stockage sûrs pour les armes à feu ; exiger un rapport annuel sur la traite des êtres humains ; inscrire dans la loi de l’État certaines modifications aux vérifications d’antécédents déjà apportées par un ordre du gouverneur ; et réserver davantage d’argent de l’État aux agents chargés des ressources scolaires, ainsi que des primes et des bourses pour les professionnels du comportement.

Les Républicains de la Chambre ont pris bien plus.

L’une des propositions présentées à la Chambre exigerait que les mineurs âgés de 16 ans ou plus soient inculpés comme des adultes dans les affaires de meurtre ou de tentative de meurtre. La mesure permettrait d’infliger une peine pour mineurs combinée à une peine pour adultes lorsque le délinquant atteint l’âge de 19 ans, et couvrirait plus d’une douzaine d’autres infractions allant du vol au viol.

Parmi les autres projets de loi actifs de la Chambre, il y en a un visant à protéger la divulgation publique des autopsies d’enfants victimes d’homicides, qui est soutenu par un groupe de parents de la Covenant School.

La Chambre avait examiné, mais avait arrêté d’avancer, deux projets de loi visant à permettre à davantage d’enseignants et de personnel, ou à des membres du grand public titulaires d’un permis de port d’armes, d’apporter des armes à feu dans les écoles publiques de la maternelle à la 12e année. Certains projets de loi sur la sécurité armée dans les écoles restent en vigueur, y compris une proposition qui permettrait aux responsables locaux de l’application des lois de décider eux-mêmes s’il convient de placer des agents dans les écoles qui ne disposent pas déjà d’agents de ressources scolaires.

« À ce stade, le Sénat n’a pas avancé une seule idée qui lui appartienne », a déclaré le président de la Chambre, Cameron Sexton, aux journalistes présents à la Chambre. « Alors peut-être que la semaine prochaine, ils reviendront et feront quelque chose. »

Jonathan Mattise et Kimberlee Kruesi, Associated Press