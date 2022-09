Plus d’embauches de personnel signifie que le département de la santé du comté de McHenry peut à nouveau proposer des animaux à adopter dans ses bureaux de Crystal Lake.

Pour célébrer la réouverture, le service de contrôle des animaux du département de la santé du comté de McHenry invite les familles à « choisir votre prix ».

Prévu pour le samedi 24 septembre, sur rendez-vous uniquement, les adoptants potentiels découvriront les frais qu’ils paieront en tirant une carte. Les frais seront de 40 $, 60 $ ou 80 $, ont déclaré les responsables du comté.

“Après quelques mois de travail acharné et de dévouement, nous sommes en mesure de rouvrir notre centre d’adoption”, a déclaré la directrice du contrôle des animaux, Maryellen Howell, dans un communiqué.

Depuis la suspension des adoptions d’animaux au bureau en mai, le département de la santé a continué de travailler avec les refuges et les sauvetages de la région pour placer des animaux de compagnie, a déclaré la porte-parole du département de la santé, Lindsey Salvatelli.

“Nous avons régulièrement utilisé des sauvetages dans la région de Chicagoland pour placer des animaux en vue de leur adoption”, a-t-elle déclaré, y compris ceux qui auraient pu avoir besoin de soins médicaux supplémentaires de socialisation.

“Alors que nous manquions de personnel, nous avons proposé de transférer presque tous nos animaux vers ces mêmes agences”, a déclaré Salvatelli.

Mais l’interruption de service de quatre mois concernait moins le nombre d’employés que leurs fonctions, a-t-elle déclaré.

«Nous avons récemment pourvu notre poste d’éducateur en santé qui sert de coordonnateur des bénévoles et de l’adoption. Nous avons également occupé un autre poste critique dans le chenil et notre bureau, qui nous laissent tous deux le temps de traiter les animaux en vue de leur adoption », a-t-elle déclaré.

Le département de la santé et le contrôle des animaux du comté de McHenry fournissent des services aux communautés de tout le comté qui peuvent ne pas avoir elles-mêmes d’agents de contrôle des animaux, a déclaré Salvatelli.

“Nous avons un accord de longue date sur les types de services fournis aux municipalités”, a déclaré Salvatelli.

Pour toutes les adoptions proposées par le comté, les frais couvrent toutes les procédures effectuées avant l’adoption, a-t-elle déclaré. Cela comprend la stérilisation chirurgicale, une micropuce, un enregistrement d’un an, un traitement contre les puces et les tiques et des services vétérinaires adaptés à l’âge qui incluent la rage, le déparasitage et certains tests, a-t-elle déclaré.

Les adoptions se font uniquement sur rendez-vous. Pour fixer un rendez-vous, remplissez et soumettez une demande d’adoption à https://bit.ly/MCDHAdoption.

Le personnel contactera les adoptants approuvés pour fixer un rendez-vous. Appelez le (815) 459-6222 pour toute question. Les adoptants potentiels peuvent voir les animaux adoptables sur 24petconnect.com