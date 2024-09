Le contrôle de six facteurs de risque peut permettre de lutter contre l’IRC chez les personnes obèses

LIGNE SUPÉRIEURE :

Une gestion optimale de la tension artérielle, des taux d’A1c, du cholestérol LDL, de l’albuminurie, du tabagisme et de l’activité physique peut réduire le risque accru de maladie rénale chronique (MRC) généralement lié à l’obésité. L’effet protecteur est plus prononcé chez les hommes, chez les personnes ayant un score d’alimentation saine plus faible et chez les utilisateurs de médicaments contre le diabète.

MÉTHODOLOGIE:

L’obésité est un facteur de risque important d’IRC, mais on ne sait pas si la gestion de plusieurs autres facteurs de risque d’IRC liés à l’obésité peut atténuer le risque excessif d’IRC.

Les chercheurs ont évalué le contrôle des facteurs de risque d’IRC chez 97 538 participants obèses de la UK Biobank et les ont comparés à un nombre égal de participants témoins du même âge et du même sexe ayant un poids corporel normal et aucune IRC au départ.

Les participants obèses ont été évalués pour six facteurs de risque modifiables : la pression artérielle, les niveaux d’A1c, le LDL-C, l’albuminurie, le tabagisme et l’activité physique.

Au total, 2 487, 12 720, 32 388, 36 988 et 15 381 participants obèses présentaient au plus deux, trois, quatre, cinq et six facteurs de risque sous contrôle combiné, respectivement, le groupe de deux ou moins servant de référence.

Le critère d’évaluation principal était l’incidence de l’IRC et le degré de contrôle des facteurs de risque combinés chez les personnes. Le risque d’IRC et le contrôle des facteurs de risque chez les participants obèses ont également été comparés à l’incidence de l’IRC chez les participants appariés de poids normal.

EMPORTER:

Au cours d’une période de suivi médiane de 10,8 ans, 3 954 cas d’IRC incident ont été signalés chez des participants obèses et 1 498 cas chez des personnes appariées ayant un indice de masse corporelle (IMC) normal.

Selon un modèle par étapes, le contrôle optimal de chaque facteur de risque supplémentaire a été associé à 11 % (rapport de risque ajusté [aHR]0,89 ; IC à 95 %, 0,86-0,91) réduction de l’incidence des événements d’IRC, jusqu’à une réduction de 49 % de l’incidence d’IRC (aHR, 0,51 ; IC à 95 %, 0,43-0,61) pour le contrôle combiné des six facteurs de risque chez les participants obèses.

L’effet protecteur du contrôle combiné des facteurs de risque était plus prononcé chez les hommes que chez les femmes, chez les personnes ayant des scores de régime alimentaire sain plus faibles ou plus élevés, et chez les utilisateurs ou non-utilisateurs de médicaments contre le diabète.

Une tendance similaire par étapes a émergé entre le nombre de facteurs de risque contrôlés et le risque d’IRC chez les participants obèses par rapport aux individus appariés ayant un IMC normal, avec le risque excédentaire d’IRC éliminé chez les participants obèses avec six facteurs de risque sous contrôle.

EN PRATIQUE:

« Un contrôle complet des facteurs de risque pourrait neutraliser efficacement le risque excessif d’IRC associé à l’obésité, soulignant le potentiel d’une approche de gestion conjointe dans la prévention de l’IRC dans cette population », ont écrit les auteurs.

SOURCE:

L’étude a été menée par Rui Tang, MS, Département d’épidémiologie, École de santé publique et de médecine tropicale, Université Tulane, La Nouvelle-Orléans, Louisiane. publié en ligne dans Diabète, obésité et métabolisme.

LIMITES:

Les facteurs de risque évalués pour l’IRC ont été sélectionnés de manière arbitraire, ce qui peut ne pas représenter le groupe idéal. L’étude n’a pas pris en compte l’effet variable dans le temps du contrôle des facteurs de risque articulaires en raison de l’absence de certaines variables telles que l’A1c. La généralisabilité des résultats était limitée car plus de 90 % de la cohorte de la UK Biobank est composée de personnes blanches et d’individus ayant des comportements plus sains que la population globale du Royaume-Uni.

DIVULGATIONS :

L’étude a été financée par des subventions du National Heart, Lung, and Blood Institute et du National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases des États-Unis. Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêt.

Cet article a été créé à l’aide de plusieurs outils éditoriaux, dont l’IA. Des rédacteurs humains ont révisé ce contenu avant publication.