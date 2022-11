Le contrôle de l’inflation demande plus que la Fed et les taux d’intérêt

Alors que l’inflation persiste à des sommets de plusieurs décennies, la pression s’exerce sur la Réserve fédérale, au-dessus de toutes les autres institutions chargées de la politique économique, pour arrêter la hausse des prix. La banque centrale devrait de nouveau relever ses taux mercredi pour la sixième fois depuis mars.

Depuis le point culminant de la dernière grande crise d’inflation dans les années 1970, les chefs de banque centrale indépendants prêts à administrer une médecine proverbiale dure – en augmentant les taux d’intérêt si haut qu’ils pourraient potentiellement provoquer une récession – ont régné comme des quasi-divins sur nos vies économiques.

En cela, le président de la Fed, Jerome Powell, se tient dans l’ombre de son prédécesseur le plus légendaire, feu Paul Volcker. Les faucons de l’inflation veulent que Powell devienne “full Volcker”: suivez l’exemple du banquier aîné de 1979 et augmentez les taux d’intérêt suffisamment haut pour étouffer la demande, même au prix d’une récession dévastatrice.

Le choc Volcker occupe une place importante dans la mythologie de la banque centrale : le moment où le néolibéral Zeus a tué les vieux titans économiques qui faisaient obstacle au progrès. Les hausses de taux de Volcker ont plongé l’économie américaine dans la pire récession depuis la Grande Dépression au début des années 1980, mais elle a finalement récupéré dans ce qu’on appelle la “Grande Modération”: une période de plus de trois décennies pendant laquelle l’inflation semblait bannie alors même que la croissance économique revenait.

La Fed de Powell a relevé ses taux d’intérêt tout au long de 2022 et semble vouloir canaliser Volcker, du moins dans l’esprit. Mais cette histoire de « grand homme » de lutte contre l’inflation qui donne le mérite de la stabilité des prix aux banquiers centraux technocratiques jouant avec les taux d’intérêt laisse de côté une bonne partie du contexte qui explique non seulement pourquoi l’inflation a cratéré, mais pourquoi elle est restée basse.

Les banquiers centraux peuvent créer une pénurie soudaine de crédit, mais ils ne peuvent pas nécessairement résoudre des questions de distribution plus épineuses, comme celle de savoir si les travailleurs devraient avoir les moyens légaux d’exiger des salaires plus élevés. Ils ne peuvent pas non plus construire les systèmes et les infrastructures qui augmentent la productivité et l’accès à des produits bon marché, qui sont le produit de décennies d’investissement et de coordination.

En d’autres termes : le resserrement monétaire inauguré par Volcker faisait partie de tout un répertoire de politiques déflationnistes qui comprenait également la lutte antisyndicale et la création d’une chaîne d’approvisionnement mondiale pour contenir les coûts de la main-d’œuvre, des composants et des matières premières.

Aucune de ces options en dehors du domaine de la politique monétaire n’est vraiment disponible pour le moment. Alors que les salaires ont augmenté, les syndicats ne sont plus la véritable force qui pousse à la hausse des salaires. Et la chaîne d’approvisionnement mondiale qui nous a permis d’importer à bas prix de n’importe où dans le monde fait partie du problème : elle est actuellement en panne. La Fed pourrait être en mesure d’étouffer le crédit pour ralentir les investissements et la création d’emplois, mais elle ne peut pas créer les systèmes politiques, juridiques et logistiques du monde réel qui, dans le passé, ont maintenu les prix bas même en pleine croissance économique.

Pour vraiment apprivoiser les prix, nous ne pouvons pas simplement fermer le tuyau d’argent. Nous devons planifier des solutions plus concrètes à long terme au manque de main-d’œuvre, de matières premières et de biens.

Comment l’action antisyndicale a aidé à vaincre l’inflation

La Fed a un bouton principal à tourner pour augmenter ou diminuer la température de l’économie : les taux d’intérêt. Lorsque la Fed augmente le coût d’emprunt de l’argent auprès de la banque centrale, le reste du système financier qui, en fin de compte, accorde du crédit aux entreprises et aux ménages, augmente ses taux à son tour, réduisant le montant d’argent disponible pour ouvrir de nouvelles entreprises, financer de nouveaux grands projets, ou acheter des maisons. Cela est censé conduire à moins d’emplois, à des budgets familiaux plus minces et à des travailleurs moins confiants qui demandent moins à leurs patrons, ce qui ralentit les dépenses et la croissance des salaires.

La relation entre l’inflation et l’emploi est décrite dans la célèbre théorie économique de 1958 connue sous le nom de courbe de Phillips, qui stipule que l’inflation augmente lorsque le chômage diminue.

L’énigme décrite par la courbe de Phillips – que plus d’emplois signifient des prix plus élevés – était au cœur des conversations sur l’inflation pré-Volcker : il est apparu qu’après le boom sans précédent des années 1950 et 1960, lorsqu’un grand nombre d’employés américains ont atteint niveaux de vie de classe, nous avons consommé plus que ce qui pouvait être produit efficacement et, par exemple, nous sommes devenus plus dépendants du pétrole importé.

Alors que les prix de l’essence pour remplir les voitures de la taille d’un bateau montaient en flèche, les travailleurs ont demandé des augmentations, obligeant leurs patrons à augmenter les prix pour payer ces salaires élevés, ce qui a poussé leurs clients à exiger des augmentations de leur part. les patrons à leur tour – ce qu’on appelle une spirale salaires-prix. Pendant tout ce temps, les banquiers centraux soi-disant irresponsables ont évité les fortes hausses de taux d’intérêt qui auraient pu couper la demande, essayant de plaire aux politiciens qui profitaient de la naissance de la richesse de masse. Personne n’a eu le courage d’arrêter le cycle.

Dans le modèle héroïque de la banque centrale, Volcker et ses successeurs comme Alan Greenspan ont mis fin au cercle vicieux salaires-prix non seulement en augmentant les taux, mais en établissant la « crédibilité » de la banque centrale selon laquelle l’institution était indépendante des élus. Autrement dit, les investisseurs, les employeurs et les travailleurs pouvaient désormais s’attendre de manière crédible à ce que la banque centrale augmente les taux d’intérêt si l’économie devenait trop chaude, et modérerait leur fixation des salaires et des prix en conséquence. Lorsque les attentes concernant l’inflation future sont fondées sur le sentiment que la Fed interviendra avant que les prix ne deviennent incontrôlables, les acteurs économiques sont censés avoir confiance que leurs actifs conserveront de la valeur, de sorte qu’ils se sentiront en sécurité pour investir ou embaucher.

La confiance dans l’indépendance de la banque centrale a permis la « grande modération » de la fin des années 1980 aux années 2000, où la croissance s’est poursuivie – bien que beaucoup plus lentement que pendant les années d’après-guerre – et le chômage a diminué sans déclencher d’inflation.

C’est un schéma très élégant de forces équilibrées et d’acteurs rationnels. Mais cela laisse de côté le côté plus désordonné de l’histoire déflationniste de la fin du XXe siècle.

La spirale salaires-prix aurait pu être brisée dans les années 1980 par des moyens moins recommandables. Comme l’ont écrit les économistes principaux de la Fed David Ratner et Jae Sim dans un article plus tôt cette année, la réduction des salaires doit beaucoup à la politique antisyndicale et à la politique du travail qui rend plus difficile l’organisation et la négociation collective.

En d’autres termes, écrivent-ils, l’inflation peut résulter non pas de “trop ​​d’argent pour trop peu de biens”, comme le soutiennent généralement les économistes traditionnels, mais comme un effet secondaire du conflit de classe. Sans syndicats forts, les travailleurs sont moins en mesure d’exiger des salaires plus élevés même si la demande de main-d’œuvre augmente, ce qui aplatit la courbe de Phillips. L’analyse de Ratner et Sim a révélé que la perte du pouvoir de négociation des travailleurs réduisait la volatilité de l’inflation de 87 %, même sans interventions monétaires telles que des hausses de taux d’intérêt.

Le choc de Volcker et l’indépendance de la banque centrale se sont produits en même temps que l’effort antisyndical de Ronald Reagan ; l’émergence de néo-démocrates comme Jimmy Carter et Bill Clinton, qui étaient moins favorables au travail organisé que leurs ancêtres du New Deal et de la Great Society ; et l’effondrement des effectifs syndicaux dans presque tous les secteurs de l’économie, à l’exception du gouvernement. Volcker et ses collègues banquiers centraux étaient parfaitement conscients de l’importance du pouvoir des syndicats pour augmenter les salaires : les procès-verbaux des réunions de la Fed montrent que ces décideurs politiques se sont focalisés sur la capacité des syndicats à fixer les salaires même après que de nombreux économistes universitaires se soient éloignés du sujet.

Les syndicats enregistrent peut-être des victoires en ce moment, mais le taux national de syndicalisation est la moitié de ce qu’il était en 1983, lorsque le Bureau of Labor Statistics a commencé à suivre la métrique. Aujourd’hui, plutôt que de faire pression pour des salaires plus élevés, les syndicats peuvent en fait réprimer eux : en négociant des contrats à long terme, ils immobilisent les salaires de leurs membres pendant des années, indépendamment de ce qu’il advient des niveaux de prix. Les augmentations de salaire sont plutôt motivées par une vague de départs à la retraite qui étaient probablement inévitables à un moment donné dans un avenir proche, de nouvelles opportunités sur le marché du travail créées par le travail à distance et un nombre massif de démissions dans des emplois difficiles et généralement mal rémunérés dans les soins de santé, la vente au détail. , et restauration. Et malgré tout le chaos du marché du travail, les salaires n’ont pas entraîné l’inflation, mais sont plutôt à la traîne du coût de la vie. Il ne semble donc pas que les appels à Powell pour que Volcker résolve les causes actuelles de la hausse des prix. Si nous voulons une croissance sans inflation, nous devons trouver de nouvelles sources de travail, d’énergie, etc.

La frontière de la chaîne d’approvisionnement s’est fermée

Tout comme les hausses de taux de Volcker ont coïncidé avec une poussée antisyndicale bipartite, la montée des banques centrales a coïncidé avec l’accélération de la mondialisation et la création d’une chaîne d’approvisionnement mondiale super efficace « juste à temps ». De nouvelles infrastructures logistiques, des accords commerciaux et des méthodes de gestion des stocks ont permis aux entreprises d’obtenir des produits et des composants bon marché de l’autre côté du monde avec une rapidité étonnante. La mondialisation a également renforcé l’attaque contre les syndicats, car elle a permis aux entreprises de déplacer des usines vers des pays où la législation du travail est plus faible, ce qui a humilié les dirigeants syndicaux des économies industrialisées. Après les années 1980, et surtout après la chute de l’Union soviétique, les marchés ont commencé à intégrer de nombreux pays anciennement communistes dotés d’une main-d’œuvre nombreuse et bien éduquée, mais mal payée, et de vastes ressources naturelles. La création de chaînes d’approvisionnement mondiales dépendait en grande partie d’une scène géopolitique relativement calme, sans affrontements sérieux entre «grandes puissances», qui semblaient généralement d’accord sur la mondialisation.

Le monde globalisé du libre-échange rapide était censé apaiser la disparition du pouvoir de négociation des travailleurs. Bien sûr, les travailleurs ne pouvaient pas améliorer leurs conditions de travail ou leur salaire. Mais si les produits achetés par leurs salaires devenaient moins chers, ont estimé les économistes, ils auraient moins besoin d’exiger un salaire plus élevé en premier lieu. Comme certains économistes post-keynésiens l’ont soutenu, l’inflation s’est modérée lorsque la mondialisation a augmenté les importations et la concurrence de la main-d’œuvre, et non parce que les investisseurs avaient des «attentes ancrées» sur la politique de la banque centrale.

C’est ce modèle de mondialisation qui s’effondre actuellement, entraînant une hausse volatile des prix. Comme tous ceux qui ont commandé un meuble au cours des deux dernières années peuvent vous le dire, le “juste à temps” est devenu une chose du passé. Au lieu d’importer une fabrication rapide de n’importe quel pays du monde, nous importons maintenant les goulots d’étranglement de leur chaîne d’approvisionnement, comme, par exemple, les fabricants de composants de plomberie en Chine paralysés par la politique «zéro-Covid» de ce pays retardent les achèvements de maisons aux États-Unis.

Alors qu’il était largement prévu que les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement se résorberaient en 2022, la géopolitique a fait obstacle. L’invasion russe de l’Ukraine et les représailles économiques qui ont suivi ont ébranlé l’approvisionnement mondial en énergie, une perturbation économique particulièrement inquiétante puisque l’énergie est un élément vital de presque tous les produits, et encore plus empoisonné les relations entre les pays occidentaux riches et l’allié clé de la Russie, la Chine, où une si grande partie du les choses que les Américains achètent sont fabriquées. Au lieu d’obtenir plus d’électronique bon marché de la Chine, la deuxième économie mondiale, les États-Unis sanctionnent l’industrie des puces là-bas.

Si la Réserve fédérale est largement éloignée de la dynamique interne du marché du travail, elle a encore moins à voir avec la politique étrangère et les manœuvres géostratégiques.

Les décideurs politiques risquent de mener la dernière guerre

La Réserve fédérale a entamé depuis plusieurs mois son cycle de hausse des taux le plus agressif depuis le fameux choc de Volcker, et l’inflation n’a pas diminué. Même si les taux plus élevés ont étouffé les ventes de maisons et ralenti la croissance de l’emploi, septembre a vu une inflation annualisée de 8,2 %. Les taux plus élevés de la Fed semblent imposer la douleur économique attendue, mais avec peu de retombées déflationnistes.

Au lieu de cela, le peu de soulagement dont les Américains ont bénéficié provient d’interventions directes non conventionnelles dans l’économie réelle, comme la libération par l’administration Biden de pétrole de la réserve stratégique de pétrole américaine au printemps et en été. Une analyse du Trésor de juillet a suggéré que la publication du SPR, avec des actions internationales similaires, avait réduit les prix de l’essence de 17 à 24 cents le gallon.

Il semble que les leçons de l’ère Volcker ne s’appliquent pas nécessairement à 2022. Bien que notre propre époque soit dominée par la hausse des prix et des conflits énergétiques hautement politisés, tout comme les années 1970, les particularités de notre dynamique inflationniste actuelle semblent assez différentes. Il est donc naturel de se demander si les mêmes outils politiques fonctionneront nécessairement pour ralentir la hausse des prix.

Nous ne voulons pas que les décideurs politiques commettent l’erreur de mener la dernière guerre. Si nous laissons l’inflation aux banquiers centraux plutôt que de poursuivre la pression en faveur d’investissements coordonnés dans des énergies renouvelables économiques et des logements denses, ou des politiques qui inversent la contraction de l’offre de main-d’œuvre depuis la pandémie, nous ne battrons pas tant l’inflation que nous résigner à un avenir plus pauvre et moins résilient.