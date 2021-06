Le contrôle de la vie de Britney Spears est déjà assez mauvais… mais son ventre ?

C’ÉTAIT tellement troublant d’entendre Britney Spears alors qu’elle suppliait un juge de la libérer de la tutelle ordonnée par le tribunal qui a donné à son père le contrôle de sa vie et de sa fortune de 60 millions de dollars au cours des 13 dernières années.

Entendre Britney parler du fait qu’elle n’avait pas le droit d’épouser son petit ami ou d’avoir un bébé avec lui, s’étant vu refuser la permission de retirer son dispositif contraceptif DIU, laisse à désirer.

Britney Spears n’est pas autorisée à contrôler sa propre croyance mendiante de l’utérus Crédit : Coleman-Rayner

Elle avait déjà parlé d’être forcée de se produire (et de souhaiter pouvoir se casser la jambe pour ne pas avoir à le faire), ce qui ressemble beaucoup à de l’esclavage.

Mercredi, elle a déclaré au tribunal de Los Angeles : « Je veux que cette tutelle prenne fin. Je crois vraiment que cette tutelle est abusive.

Elle avait parfois l’air angoissée et a tapé de la main sur le bureau pour insister auprès du juge dans son appel de 25 minutes.

Sans blague, c’est abusif. L’idée que son père Jamie contrôle sa vie – et son ventre – à ce degré est carrément sinistre. La contraception forcée pour s’assurer qu’elle ne tombe pas enceinte est obscène.

Je trouve particulièrement poignant que, dans une déclaration publique, elle se soit excusée auprès des fans de ne pas avoir été honnête sur la réalité de la tutelle, affirmant qu’elle « était gênée de partager ce qui m’est arrivé ».

Elle a déclaré jeudi à ses 30,6 millions de followers sur Instagram que son personnage sur les réseaux sociaux avait donné une mauvaise impression et elle a regretté de « faire semblant d’aller bien au cours des deux dernières années ».

Est-il faux que le père de Britney Spears, Jamie, ait le contrôle total de sa vie ? Crédit : AFP

Je trouve ses excuses tout aussi tristes que le fait qu’elle vive dans une situation aussi abusive depuis si longtemps.

Je pense que la plupart des gens ont réalisé qu’elle n’allait pas bien et que les 30,6 millions de ses abonnés seraient probablement d’accord pour dire qu’elle n’a rien à faire pour s’excuser.

Il y a tellement de choses sur le rôle de son père dans sa vie qui ne correspondent pas.

Il pense qu’elle est suffisamment stable pour donner 450 concerts et apparaître sur The X Factor.

Mais quand il s’agit de vivre sa propre vie et de prendre ses propres décisions – y compris épouser quelqu’un qui l’éloignerait du contrôle total de son père et avoir un bébé qui pourrait l’empêcher de jouer – eh bien, il ne pense pas qu’elle soit assez stable vivre sa propre vie et prendre ses propres décisions.

Britney Spears devrait pouvoir prendre ses propres décisions Crédit : Getty Images – Getty

Je ne peux pas m’empêcher de penser que son sexe est également important. Je ne pense pas que ce genre de situation de contrôle arriverait à un homme.

Regardez Kanye West, par exemple, qui a clairement eu une panne très médiatisée puis a envisagé de se présenter à la présidence !

Lorsque Britney a fait une dépression, induite en partie sans aucun doute par toute la pression qu’elle subissait pour jouer et se conformer à un rôle très rigide, elle a été forcée de renoncer à tout contrôle sur sa propre vie pour les années à venir.

Britney a également déclaré dans son témoignage qu’elle avait été forcée de prendre du lithium contre son gré.

« Le lithium est très, très fort, c’est un médicament complètement différent de ce à quoi j’étais habituée », a-t-elle déclaré.

« C’est une drogue puissante. Vous pouvez devenir handicapé mental si vous y restez plus de cinq mois. Je me sentais ivre, je ne pouvais même pas avoir une conversation avec ma mère ou mon père à propos de quoi que ce soit.

Elle a dit qu’elle était surveillée par six infirmières différentes pour s’assurer qu’elle prenait les médicaments, et a déclaré qu’« ils ne me laisseraient pas monter dans ma voiture pour aller n’importe où pendant un mois ».

Lorsque vous considérez que son père a eu le contrôle total de sa (énorme) fortune pendant tout ce temps, cela devient encore plus sinistre.

Britney ne serait pas soumise à ces restrictions si elle était un homme Crédit : Reuters

Bien sûr, la santé mentale est un domaine très délicat. Parfois, les gens peuvent être si malades qu’ils ne sont vraiment pas capables de prendre leurs propres décisions.

Mais plus vous combattez le traitement, plus il peut être utilisé contre vous, ce qui semble être ce qui est arrivé à Britney, qui peut en effet avoir besoin d’aide et de soutien – et peut-être même de médicaments.

Mais, en entendant le témoignage de Britney, il est très difficile de croire vraiment que son père a ses meilleurs intérêts à cœur.

Son résumé de la façon dont elle est maintenant est le suivant : « Je ne suis pas heureux, je ne peux pas dormir. Je suis tellement en colère, c’est fou. Et je suis déprimé. Je pleure tous les jours.

Bien sûr, aucun de nous ne sait avec certitude ce qui se passe réellement avec Britney. Elle a subi tellement de pression d’être aux yeux du public pendant presque toute sa vie et qui sait où cela se termine et où commencent les problèmes de santé mentale.

Mais quoi qu’il se passe avec Britney et sa santé mentale, une chose semble assez claire.

Que les personnes qui ont été nommées pour s’occuper d’elle ne semblent pas aptes à le faire.

La femme ratée de Matt

VOUS DEVEZ le remettre à Matt Hancock.

Il a consulté ses conseillers, déterminé ce qu’il fallait dire et a admis publiquement qu’il était un imbécile qui a « enfreint les règles de distanciation sociale » en ayant une liaison avec un assistant.

L’irresponsable Matt Hancock a laissé tomber sa femme Crédit : AP

Génial. Et il a le soutien de Boris Johnson. Chanceux vieux Matty.

Mais je parie qu’il n’a pas cette chance à la maison.

Parce que, pour moi, son plus grand délit était de s’excuser auprès de la nation AVANT de s’excuser auprès de sa femme.

Sa priorité était de s’excuser d’avoir enfreint la distanciation sociale, puis, presque après coup, il s’est excusé d’avoir laissé tomber les «gens».

Si j’étais sa femme, toutes les pensées que j’aurais eues à le laisser rentrer à la maison se seraient évaporées.

Serait-il là où il en est aujourd’hui dans l’un des postes les plus influents du pays, en tant que secrétaire à la Santé, sans le soutien de Martha, son épouse depuis 15 ans. J’en doute.

Il l’a humiliée de la manière la plus atroce.

Elle est courageusement sortie, après les révélations du Sun, portant son alliance pour aller promener le chien.

Elle l’a fait avec dignité et un demi-sourire attristé pour les spectateurs.

J’espère que derrière des portes closes, elle lui fait un chagrin sans fin.

J’espère qu’elle lui rappelle qu’elle devrait être sa n°1 parce qu’il a juré de le faire quand ils se sont mariés.

Avoir un mari qui vous a trompé est en train de s’effondrer.

Mais avoir un mari qui vous trompe alors ne réalise pas qu’il DOIT vous mettre en premier est un idiot faible qui ne mérite pas le titre de mari.

Les entreprises deviennent molles

Andrew Neil a fustigé les entreprises qui flattent les militants réveillés Crédit : PA

ANDREW NEIL a critiqué les grandes entreprises qui ont retiré des publicités de sa nouvelle chaîne de télévision GB News.

Jusqu’à présent, environ 14 entreprises se sont retirées après avoir été mises sous la pression des militants de Stop Funding Hate.

Le président de GB News, Andrew, a déclaré: « Le non-sens réveillé a atteint la salle de réunion. »

Et il a déclaré qu’il était « remarquable que des dirigeants sérieux et des entreprises bien établies puissent être si facilement intimidés ». Je suis d’accord.

Cela n’a rien à voir avec GB News et tout à voir avec l’affaiblissement et l’éveil des entreprises.

Les entreprises avaient l’habitude de garder leur sang-froid. Certains des plus grands entrepreneurs sont arrivés là où ils sont aujourd’hui en ayant la force de savoir où ils allaient.

Ils ne paniqueraient pas à propos d’un peu de bâton.

Il est vraiment important que les chefs d’entreprise s’accrochent à ces points forts, car la dernière chose dont nous avons besoin dans la salle de réunion est la faiblesse et l’éveil.

Le grand débat SUSANNAH CONSTANTINE semble avoir déclenché un débat national – qui a même atteint l’heure de la femme – après avoir révélé qu’elle portait une culotte sous son pyjama. Apparemment, la nation est divisée sur si vous devez ou non. En fait, tout le monde semble avoir sa culotte un peu tordue à ce sujet. La réponse est sûrement. . . faites ce que vous voulez bien s’il vous plaît.

Remplacement parfait

Anton Du Beke est un excellent choix pour le nouveau juge de Strictly Crédit : PA

Pourrait-il y avoir un remplaçant plus approprié pour Bruno Tonioli sur le panneau Strictly qu’Anton Du Beke ?

Le danseur professionnel a déclaré à BBC Breakfast: « Tout le monde sait à quel point j’aime le spectacle, donc le simple fait d’être impliqué est un énorme frisson chaque année. »

Un digne gagnant de ce travail précieux.

Bruno Tonioli est un acte difficile à suivre mais Anton peut le faire Crédit : PA

Une joie pour Sey elle

C’est beau de revoir Jane Seymour sourire Crédit : Getty

TELLEMENT drôle de voir Jane Seymour se moquer d’elle-même et du récent accident qui l’a obligée à utiliser des béquilles.

Jeudi, elle a partagé cette photo Instagram d’elle-même en tant que vieille dame, pour le nouveau drame Harry Wild.

Même avec un foulard, des spécifications et avec un bâton de marche, elle a l’air incroyable et c’est la meilleure publicité pour avoir 70 ans que nous puissions espérer.