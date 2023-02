Le contrôle de la qualité demande au tribunal de rejeter le procès pour compensations

Quality Control a demandé que le procès d’Offset soit rejeté en invoquant une rupture de contrat.

La carrière d’Offset est actuellement en train de passer à un acte solo après des années de liaison avec le trio Migos. Alors que les Migos ont toujours livré de la musique de qualité et des classiques inoubliables, ce n’était qu’une question de temps avant que les courses en solo ne se produisent. Vers la fin des années 2010, les trois membres se sont lancés dans des projets communs, des albums solo et des projets de collaboration. Selon à qui vous demandez l’album solo d’Offset et un album commun avec 21 Savage Sans avertissement a prouvé qu’il était prêt pour une sortie en solo. Après la scission de Migo l’année dernière, Offset s’est lancé dans sa mission solo mais non sans drame. Offset a déposé une plainte contre Quality Control pour les bénéfices de sa carrière solo et ne recule pas.

Le contrôle de la qualité demande que l’action en justice de Offset soit rejetée pour rupture de contrat sur les publications sur les réseaux sociaux

Les futurs projets solo d’Offset ont une ombre au-dessus d’eux. L’année dernière, le rappeur a intenté une action en justice pour empêcher Quality Control de tirer profit de son travail en solo. Selon RadarEn ligneQC a répondu et veut que la poursuite soit rejetée pour rupture de contrat.

“Ayant continué à accepter les avantages de travailler directement avec Capitol (après que le défendeur ait cédé à Offset ses droits en vertu de l’accord de compensation/capital) dans le cadre de la production d’enregistrements en tant qu’œuvres à louer, et parce que, en vertu de l’accord de contrat de label, tel que modifié , 100 pour cent des droits d’auteur sur les enregistrements réalisés par Offset en tant qu’œuvres à louer pour Capitol sont automatiquement attribués par Capitol au contrôle de la qualité, les demandeurs sont empêchés de prendre position dans cette action qu’ils sont le propriétaire de ces enregistrements, plutôt que Capitol ou son cessionnaire, Quality Control.

Le procès a révélé qu’Offset avait signé un accord avec QC en 2013, leur donnant le contrôle total et 50% de ses bénéfices. Cependant, une fois qu’il a réalisé que l’accord n’était pas à son goût, il a négocié un règlement avec QC. Le règlement visait à récupérer ses droits sur ses enregistrements solo et ses compositions. Offset allègue qu’il a payé “magnifiquement” pour retrouver ces droits.

La réponse de QC à son procès affirme qu’il a enfreint la «disposition de confidentialité» de l’accord sur les médias sociaux. De plus, il a de nouveau violé l’accord en partageant la documentation du règlement avec les dirigeants d’Universal Music Group.

Nous devrons attendre et voir si la poursuite est rejetée, mais cette bataille juridique ne fait que commencer.