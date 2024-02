Le contrôle de la glycémie rendu facile : pourquoi ces 5 programmes d’exercices peuvent vous aider au quotidien | Actualités santé et bien-être

L’exercice est indispensable pour tout le monde, mais il est particulièrement important si vous souffrez de diabète. En plus d’abaisser votre glycémie, il réduit la tension artérielle, élimine l’excès de graisse et vous aide à mieux dormir, prenant ainsi essentiellement soin des déclencheurs de maladies cardiovasculaires. Beaucoup d’entre nous trouvent difficile de prendre du temps, mais il existe des routines que vous pouvez facilement intégrer à votre graphique d’activité quotidienne.

Il existe donc cinq types d’exercices qui peuvent vous aider à gérer votre diabète au quotidien.

Exercices aérobiques : Les exercices de nature aérobie, ou exercices cardio, sont bénéfiques dans les situations de diabète et de pré-diabète. Les mouvements répétitifs et rythmés utilisés dans ces exercices augmentent la fréquence cardiaque et améliorent l’oxygénation, ce qui peut inclure le jogging, le vélo ou la natation. La sensibilité accrue à l’insuline due à l’exercice aérobique permet aux cellules d’utiliser le glucose comme source d’énergie plus efficacement. De plus, ils facilitent la perte de poids et aident à abaisser le taux de sucre dans le sang en améliorant l’absorption du glucose par les muscles.

L’adaptabilité et l’accessibilité des activités aérobiques constituent un attrait majeur. Ils nécessitent peu de matériel et peuvent être réalisés aussi bien en intérieur qu’en extérieur. De plus, les gens peuvent ajuster la durée et l’intensité des exercices d’aérobic en fonction de leurs goûts et de leur condition physique. Il est conseillé de participer à des exercices aérobiques pendant au moins 150 minutes par semaine, réparties en plusieurs séances, pour en tirer le meilleur parti.

Yoga: Des recherches ont montré que les asanas et les pranayamas du yoga jouent un rôle essentiel dans la gestion du diabète. Ils aident à améliorer la production d’insuline et à réduire également les risques d’hypoglycémie. Certains asanas réduisent la production de mauvais cholestérol et de triglycérides dans le corps.

Des asanas de yoga spécifiques telles que Trikonasana, Tadasana, Sukhasana, Padmasana, Mandukasana, Bhastrika Pranayama, Pashimottanasana, Ardhmatsyendrasana, Pawanmuktasana, Bhujangasana, Vajrasana et Dhanurasana sont bénéfiques pour le diabète sucré.

Surya Namaskar engage tous les groupes musculaires et tous les membres. C’est un excellent exercice qui doit être fait 15, 20, 30 à la fois et entre tous les 8 à 10 Surya Namaskars, on peut se pencher en avant, en arrière, se pencher sur le côté, se tordre doucement pour récupérer. Surya Namaskar est également un exercice vertical qui se déroule au sol et est complètement au sol à mi-chemin. Il travaille sur les dimensions, travaille sur la gravité avec des mouvements doux, crée une sorte d’effort calibré, qui est un excellent entraînement avec un défi doux. C’est un excellent entraînement pour vous dynamiser et apporter de la vitalité.

L’entraînement en force: Travailler contre la résistance pour augmenter la force musculaire et l’endurance est connu sous le nom d’entraînement en force, communément appelé entraînement en résistance ou haltérophilie. Parce qu’il contribue à améliorer la sensibilité à l’insuline et à augmenter la masse musculaire maigre, ce type d’exercice est très avantageux pour les personnes atteintes de diabète et de prédiabète. La musculation peut aider à développer la masse musculaire et à la maintenir intacte, même les articulations et les ligaments sont renforcés. Vous pouvez effectuer des mouvements composés tels que des squats et des mouvements isolants tels que des extensions de jambes et les autres jours, vous pouvez faire des presses pectorales ou des entraînements cardio. L’entraînement en circuit lent est bon pour stimuler tous les petits et grands groupes musculaires. Faible intensité et musculation avec moins de poids et plus de répétitions.

Entraînement fractionné à haute intensité (HIIT) : De courtes périodes d’exercice intensif sont entrecoupées de repos plus courts ou d’intervalles d’activité de faible intensité dans l’entraînement fractionné à haute intensité (HIIT). Les exemples sont les exercices de sprint, de cyclisme ou de poids corporel. Étant donné que l’entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT) produit des gains notables en termes de sensibilité à l’insuline et de condition cardiovasculaire en moins de temps, il peut également être utile dans la gestion du diabète et du prédiabète. Les intervalles intenses améliorent la capacité du corps à utiliser les graisses et le glucose comme carburant en favorisant la synthèse des mitochondries, les centres de production d’énergie des cellules. De plus, même une fois l’entraînement terminé, les entraînements HIIT peuvent brûler des calories à un rythme plus élevé, ce qui contribue à la gestion du poids et à un meilleur contrôle glycémique.

Suivre n’importe qui ou une combinaison de tels exercices est l’un des moyens les plus simples et les plus efficaces de faire baisser le taux de sucre dans le sang et éventuellement d’améliorer la santé cardiovasculaire en réduisant les risques d’éléments liés à la santé. Inclure une activité modérée pendant 30 minutes par jour au moins 5 jours. une semaine peut augmenter votre fréquence cardiaque et contrôler votre glycémie.

Dernièrement, donner du repos au corps à intervalles réguliers pour mieux se ressourcer.