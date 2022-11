Le contrôle de la Chambre des États-Unis est suspendu à des courses serrées après que les démocrates ont remporté le Sénat à mi-mandat

Le contrôle de la Chambre des représentants des États-Unis est en jeu au cours de plusieurs courses serrées.

Ceci alors que les républicains étaient plus proches de prendre la Chambre, juste devant les sièges des démocrates.

Les démocrates ont remporté le Sénat au cours du week-end lors de mi-mandats très disputés.

Le contrôle de la Chambre des représentants des États-Unis reposait lundi sur plusieurs courses serrées qui pourraient assurer une majorité aux républicains après les élections de mi-mandat qui ont vu les démocrates du président Joe Biden dépasser les attentes et conserver le Sénat.

Les républicains étaient plus près de remporter la Chambre, ayant remporté 212 sièges contre 206 pour les démocrates, dont 218 nécessaires pour une majorité. Mais le résultat final pourrait ne pas être connu avant des jours, car les responsables continuent de compter les bulletins de vote près d’une semaine après que les Américains se sont rendus aux urnes.

Après avoir décroché le Sénat au cours du week-end et dissipé les espoirs républicains d’une “vague rouge” de gains, les démocrates ont décrit leur performance comme une justification de leur programme et une réprimande des efforts républicains pour saper la validité des résultats des élections.

Parmi les autres courses non appelées de haut niveau, citons le concours du gouverneur de l’Arizona, dans lequel la républicaine Kari Lake, qui a promu les allégations de fraude électorale sans fondement de l’ancien président Donald Trump en 2020, traînait son adversaire démocrate d’un point de pourcentage.

Il y a encore 17 courses à la Chambre en suspens, les républicains menant le décompte des voix dans une douzaine d’entre elles. Edison Research a projeté lundi que la républicaine Lori Chavez-Deremer serait la gagnante dans le 5e district de l’Oregon, renversant un siège précédemment détenu par les démocrates.

Le chemin étroit des démocrates vers la victoire passe en grande partie par la Californie libérale, qui compte 10 des sièges non appelés.

Les démocrates pourraient également avoir besoin de remporter des victoires dans des compétitions serrées dans le Maine, l’Alaska et l’Arizona pour préserver leur faible majorité à la chambre.

Une victoire républicaine à la Chambre ouvrirait la voie à deux ans de gouvernement divisé tout en donnant aux opposants de Biden le pouvoir de limiter son programme politique et de lancer des enquêtes potentiellement dommageables sur son administration et sa famille.

LIRE | Midterms aux États-Unis: après l’arrêt historique Roe v Wade, les États adoptent des initiatives protégeant le droit à l’avortement

Jim Banks, un membre du Congrès républicain de l’Indiana, a déclaré qu’il s’attend à ce que son parti remporte une faible majorité dans la chambre de 435 sièges et serve de “dernière ligne de défense pour bloquer l’agenda de Biden”, tout en lançant des enquêtes sur le retrait américain d’Afghanistan. , l’origine du Covid-19 et des confinements pandémiques.

“Cela doit être un point central de chaque comité du Congrès, en particulier à la Chambre sous contrôle républicain”, a déclaré Banks à Fox News dimanche.

La présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré dimanche qu’elle ne ferait aucune annonce quant à savoir si elle prévoyait de rester à la direction jusqu’à ce que le contrôle de la chambre ait été décidé.

Il y avait eu des spéculations que Pelosi démissionnerait si les démocrates perdaient leur majorité, surtout après que son mari ait été attaqué par un intrus à leur domicile de San Francisco le mois dernier.

Les courses

Les démocrates, après avoir obtenu le contrôle du Sénat avec une victoire de la sénatrice du Nevada Catherine Cortez Masto samedi, se concentrent sur un second tour en Géorgie qui pourrait renforcer leur main au Congrès.

Une victoire démocrate lors du second tour du 6 décembre entre le sénateur Raphael Warnock et le challenger républicain Herschel Walker donnerait au parti le contrôle absolu de la majorité, renforçant son emprise sur les comités, les projets de loi et les choix judiciaires.

Un partisan du candidat démocrate au poste de gouverneur Wes Moore regarde le rassemblement électoral à la Bowie State University pendant les élections de mi-mandat aux États-Unis. AFP Nathan Howard / GETTY IMAGES AMÉRIQUE DU NORD / Getty

La victoire du Nevada a mis les démocrates à la tête d’un Sénat à 50-50, le vice-président Kamala Harris détenant le vote décisif.

Même si les républicains remportent une courte majorité à la Chambre, les performances des démocrates suggèrent qu’ils ont réussi à présenter leurs adversaires comme des extrémistes, soulignant en partie la décision de la Cour suprême d’éliminer un droit national à l’avortement à la suite de nominations conservatrices à la magistrature.

Mais les résultats ont également conduit à une surveillance accrue de Trump, qui a utilisé sa popularité parmi les conservateurs d’extrême droite pour influencer les candidats républicains nommés pour les courses au Congrès, au poste de gouverneur et locales.

Une défaite républicaine en Géorgie pourrait encore nuire à la popularité de Trump alors que les conseillers disent qu’il envisage de lancer mardi une troisième course consécutive à la présidence. Il a été accusé d’avoir stimulé des candidats incapables de plaire à un public suffisamment large