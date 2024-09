Le contrôle de la caméra de l’iPhone 16 pourrait être copié par Android — cela ressemble à la prochaine tendance des smartphones

L’iPhone 16 est doté d’un tout nouveau bouton de contrôle de l’appareil photo, comme nous l’avons appris lors de l’événement Glowtime plus tôt cette semaine. Et cela fait clairement son effet puisque quelques téléphones Android ont déjà annoncé qu’ils voulaient l’imiter.

Le fabricant de téléphones chinois Nubia en est un exemple. Son président Ni Fei s’est rendu sur le réseau social Weibo (via Autorité Android) peu après l’annonce d’Apple, le Nubia Z70 Ultra adopterait un « bouton d’appareil photo plus réaliste » avec une fonction de mise au point à mi-course. Un tel bouton s’appuierait sur le Nubia Z60 Ultra, qui dispose déjà d’une touche coulissante qui peut être utilisée pour ouvrir rapidement l’appareil photo ou une autre application, mais elle ne pourrait pas être utilisée pour prendre des photos.

Cela s’intègre parfaitement dans un rapport plus ancien (encore une fois via Autorité Android) de fuite L’univers de glace sur la façon dont la série phare de nouvelle génération d’Oppo, Find X8, pourrait utiliser un nouveau « bouton rapide ». Cela ressemble certainement à un raccourci vers l’appareil photo, mais nous n’avons rien de plus concret que cela.

(Crédit photo : Tom’s Guide)

Nous ne pouvons pas évoquer les commandes de l’appareil photo sans parler des téléphones Sony. Sony utilise des boutons d’appareil photo sur ses téléphones comme le Xperia 1 VI depuis des années déjà, faisant office de raccourci vers l’application Appareil photo et de touche de mise au point ainsi que de bouton d’obturateur. Il ne fait aucun doute que Sony se sent justifié d’avoir conservé cette fonctionnalité, et nous verrons peut-être les futurs téléphones Xperia en faire de même.

Apple a peut-être apporté sa propre touche à l’idée d’un bouton d’appareil photo dédié avec sa capacité à régler plusieurs paramètres et son raccourci Visual Intelligence. Mais il s’agit d’un concept de longue date sur lequel l’iPhone, en raison du fait qu’il est l’une des marques de téléphones les plus désirables au monde, sinon la plus désirable, a maintenant attiré une nouvelle attention. Et il sera fascinant de voir si cela va se généraliser.

Vous pouvez en savoir plus sur nos réflexions sur le contrôle de l’appareil photo de l’iPhone 16 ici, et notre point de vue plus général sur les nouveaux téléphones dans nos tests pratiques de l’iPhone 16 et des iPhone 16 Pro et Pro Max. Attendez-vous à des tests complets de notre part très bientôt.

Plus d’informations sur Tom’s Guide