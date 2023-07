Le contribuable pourrait payer la facture alors que des milliers d’entreprises ont du mal à rembourser les prêts Covid

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Des milliers d’entreprises presque paralysées par la pandémie risquent désormais la fermeture en raison de la flambée des hausses des taux d’intérêt sur les remboursements de dettes, y compris les prêts Covid soutenus par le gouvernement.

Parmi les plus durement touchés figurent les entreprises hôtelières, y compris les pubs et les restaurants, encore sous le choc des fermetures pendant la crise de Covid, dont beaucoup ont contracté diverses formes de financement afin de rester à flot.

Le chancelier Jeremy Hunt a été invité à pousser les banques britanniques à étendre le soutien supplémentaire qu’il a obtenu pour les propriétaires avec des hypothèques aux entreprises, comme des congés de paiement ou des accords d’intérêt uniquement.

Hospitality UK, la Fédération des petites entreprises et la British Beer and Pub Association ont déclaré L’indépendant que les propriétaires d’entreprise désespérés devraient bénéficier de la même flexibilité accordée aux propriétaires aux abois.

Les chiffres du gouvernement montrent que 26 milliards de livres sterling ont été prêtés à environ 100 000 entreprises dans le cadre du Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS) soutenu par le gouvernement. Seule une entreprise sur quatre a remboursé son prêt de crise.

À l’époque, les prêts garantis par l’État étaient vendus par des banques telles que HSBC qui offrait la CBILS pour entre 50 000 £ à 5 000 000 £ sur les taux fixes et variables. Sur un taux variable avec HSBC, le taux le plus élevé atteint 3,99% au-dessus du taux de base de la Banque d’Angleterre – qui en 2020 n’était que de 0,1%, mais se situe maintenant à 5%.

Les prévisionnistes prédisent que le taux de base pourrait culminer à 6%, ce qui signifie que les intérêts sur les prêts Covid pourraient atteindre 10%.

Au-delà de la CBILS, de nombreuses entreprises ont également souscrit un financement à taux fixe Bounce Back Loan Scheme (BBLS) en plus des prêts hypothécaires déjà existants pour affronter la tempête alors que les taux étaient historiquement bas.

Martin McTague, président de la Fédération des petites entreprises, a déclaré que la hausse des taux d’intérêt « causait des nuits blanches » aux propriétaires de petites entreprises à travers le pays.

Appelant M. Hunt à l’aider, il a déclaré: « Les protections destinées à aider toute personne endettée sur le marché de la consommation doivent également comporter un élément de petite entreprise … toute initiative visant à responsabiliser les régulateurs devrait également prendre en compte les besoins et les vulnérabilités des petites entreprises. »

Sur les 100 000 entreprises ayant participé au CBILS, seules 24 000 ont remboursé leur prêt. Un peu plus de 1 500 entreprises sont en retard de paiement (1,5 pour cent), tandis que 1 310 autres ont fait défaut (1,3 pour cent), selon les derniers chiffres.

« Les prêts Covid ont été créés après des années de taux d’intérêt ultra-bas, alors que la forte hausse qui se produit actuellement était imprévue », a déclaré M. McTague.

Il a ajouté: «Le gouvernement au moment de la création des prêts Covid a déclaré qu’il ferait« tout ce qu’il fallait », et le gouvernement actuel devrait envisager d’étendre l’aide aux consommateurs aux propriétaires de petites entreprises qui pourraient être confrontés à un triple coup dur personnel et professionnel plus élevé. remboursements hypothécaires, ainsi que des remboursements CBILS plus élevés en plus.

Pour protéger les entreprises de l’impact de la hausse des taux d’intérêt, le FSB a également appelé le gouvernement à augmenter le seuil de TVA de 85 000 £ à 100 000 £, tandis que le British Retail Consortium a demandé à M. Hunt de retarder une augmentation prévue des taux d’entreprise et un Taxe sur les emballages de 2 milliards de livres sterling par an.

Kate Nicholls, directrice générale d’Hospitality UK, a déclaré que les pubs, restaurants et bars étaient toujours aux prises avec « tant de dettes face à la pandémie ». Certains ont vu les paiements d’intérêts grimper de trois à huit ou neuf pour cent au cours des derniers mois, ce qui a fait grimper leurs coûts de dizaines de milliers de livres par an.

James Allcock, propriétaire de Pig and Whistle Beverly, dit qu’il dépensait plus sur son prêt que sur le poisson par mois (Cochon et Sifflet Beverly)

Mme Nicholls a dit L’indépendant: « Nous voulons simplement que le même type d’abstention sur le marché intérieur soit étendu au marché commercial », a déclaré Mme Nicholls, affirmant qu’il devrait être plus facile de passer temporairement aux paiements d’intérêts uniquement ou de prolonger les périodes de prêt.

« Ces entreprises sont confrontées à une tempête parfaite, avec un tsunami de hausse des coûts et maintenant la crise du crédit qui se fait sentir. Sans répit, quelque chose va exploser et cela précipitera l’échec de l’entreprise », a-t-elle ajouté.

Le FSB a appelé le gouvernement à faire pression pour une plus grande flexibilité sur le remboursement des prêts CBILS – y compris l’option d’un congé de paiement de six mois ou d’un accord de six mois sur les intérêts uniquement accordé à ceux qui ont contracté des prêts dans le cadre du BBLS. Ces prêts étaient plafonnés à 50 000 £.

James Allcock, chef et propriétaire du restaurant The Pig and Whistle à Beverley, a eu du mal à rembourser un prêt de rebond de 45 000 £ contracté pour traverser les blocages de Covid.

Le restaurateur a déclaré que les remboursements de 700 £ étaient supérieurs à ce qu’il dépensait pour le poisson, mais qu’il a récemment pu passer aux paiements d’intérêts uniquement pendant six mois. M. Allcock a déclaré que ceux qui ont des prêts CBILS devraient pouvoir faire de même.

« Tout est un combat en ce moment – ​​alors pourquoi ne donneriez-vous pas un maximum de flexibilité ? C’est la seule façon de s’assurer que les petites entreprises comme la mienne ne tombent pas à l’eau », a-t-il déclaré.

Andrew Moss, directeur général d’Horizon Retail Marketing Solutions, a déclaré que les taux d’intérêt avaient poussé les remboursements de prêt de son entreprise « à travers le toit » – ajoutant 60 000 £ supplémentaires par an aux coûts.

Andrew Moss, directeur général de Horizon Retail Marketing Solutions (Andrew Mousse)

Les taux d’intérêt sur les prêts commerciaux de M. Moss – et sur l’hypothèque de l’usine où son entreprise fabrique des emballages et du matériel promotionnel – ont doublé, passant d’environ 5% à 9% au cours des deux dernières années, a-t-il déclaré.

« Les remboursements de prêts supplémentaires sont déjà assez pénibles, mais lorsque vous les ajoutez aux énormes factures d’énergie auxquelles nous avons été confrontés, c’est assez catastrophique – presque insupportable », a déclaré M. Moss. L’indépendant.

« Les entreprises sont les dernières à obtenir de l’aide – nous devons obtenir cette flexibilité avec les prêts, car la bureaucratie pour obtenir des extensions d’un prêteur est un cauchemar. Vous ne pouvez pas permettre aux entreprises d’arrêter d’investir ou l’économie se bloquera.

Emma McClarkin, directrice générale de la British Beer and Pub Association, a déclaré que la décision de la Banque d’Angleterre de relever le taux de base à 5% était un « coup supplémentaire » pour le secteur, car de nombreux pubs remboursaient encore les prêts Covid.

Sunak et Hunt ont exhorté les banques à aider les titulaires de prêts hypothécaires (Downing Street)

«Toutes les mesures introduites pour aider les consommateurs à faire face à la hausse des taux d’intérêt doivent également être reflétées pour les pubs et les brasseurs. Ne pas le faire ne fera que nuire davantage aux entreprises et ajoutera aux pressions croissantes », a-t-elle déclaré.

L’ancienne ministre du Trésor et députée travailliste Dame Angela Eagle a déclaré L’indépendant que le gouvernement devrait s’assurer que les banques traitent les gens équitablement. Elle a déclaré: « J’aimerais voir les banques faire preuve de bon sens et d’abstention compte tenu de la nature inattendue et persistante des hausses de taux. ”

Et le groupe de réflexion de la New Economics Foundation (NEF) a appelé les ministres à « empêcher les banques de profiter » des prêts de la CBILS, en introduisant un plafond sur les taux d’intérêt que les prêteurs peuvent facturer sur les emprunts garantis par le gouvernement.

« Ou, le gouvernement devrait offrir aux emprunteurs commerciaux plus de flexibilité sur leurs conditions de remboursement pour atténuer les difficultés », a déclaré l’économiste du NEF.

Un porte-parole du Trésor a déclaré: « La meilleure façon d’aider les petites entreprises est de faire baisser l’inflation, et nous avons un plan clair pour la réduire de moitié d’ici la fin de l’année et la ramener à 2% par la suite. »

Ils ont ajouté: « Les banques proposent une gamme de produits et les règles de la FCA dictent qu’elles doivent être flexibles pour s’assurer que les entreprises peuvent gérer leurs remboursements, ce qui peut inclure l’extension des délais pour réduire les remboursements mensuels. »

La chancelière a conclu la semaine dernière un accord volontaire avec les prêteurs pour assurer une plus grande flexibilité aux propriétaires en difficulté. Mais il a été critiqué par le parti travailliste pour ne pas l’avoir rendu « obligatoire ». La chancelière fantôme Rachel Reeves l’a décrit comme une « mauvaise version de couverture » du plan proposé par Sir Keir Starmer.

Mais M. Hunt a déclaré que les mesures convenues la semaine dernière – y compris une période minimale de 12 mois avant la reprise de possession – « offriraient un réconfort à ceux qui s’inquiètent de l’impact des taux d’intérêt élevés sur leurs hypothèques ».