Le contrecoup de la confidentialité stoppe le projet Amazon – Politico

Amazon Clinic demande aux utilisateurs de signer un accès « complet » à leurs informations de santé, comme l’a récemment révélé un exposé

Le lancement prévu dans 50 États du service américain de télémédecine vidéo en direct du géant de la technologie Amazon a été reporté d’au moins trois semaines en réponse aux inquiétudes des législateurs concernant ses pratiques en matière de confidentialité, a rapporté Politico vendredi, citant un e-mail d’une source interne.

Le lancement national d’Amazon Clinic, initialement prévu pour mardi, aurait été retardé, la campagne promotionnelle annonçant l’expansion désormais prévue pour le 19 juillet, selon l’e-mail.

Alors que l’incarnation actuelle d’Amazon Clinic, disponible dans 33 États, oblige le patient à remplir un formulaire pour demander un traitement médical, la prochaine étape consisterait à fournir un traitement via une vidéo en direct. Les législateurs craignent que cela n’envahisse également la vie privée des patients.

Les sénateurs démocrates Peter Welch et Elizabeth Warren se sont demandé si Amazon Clinic « peut récolter des données sur la santé des consommateurs auprès des patients » en vertu de son accord d’utilisation extrêmement permissif dans une lettre au PDG d’Amazon Andy Jassy la semaine dernière.

Citant un récent rapport du Washington Post, propriété du fondateur d’Amazon Jeff Bezos, les sénateurs notent que les clients souhaitant s’inscrire à la plateforme de santé d’Amazon doivent autoriser « complet » accès à leurs informations de santé, qui peuvent alors être « re-divulgué« , éliminant les protections juridiques normalement accordées par la loi fédérale sur la confidentialité des soins de santé. Alors qu’Amazon a déclaré qu’il ne le faisait pas »utiliser les données des clients à des fins auxquelles les clients n’ont pas consenti« , il était moins que clair sur les fins pour lesquelles il prévoyait d’utiliser ces données lorsque le journaliste lui a demandé.

Les sénateurs ont ordonné à Amazon de fournir un modèle de contrat entre le géant de la technologie et des prestataires de soins de santé tiers, ainsi qu’un « liste détaillée des données de santé des patients« , y compris quelles données sont partagées avec des filiales comme la branche publicitaire d’Amazon et avec d’autres tiers. L’entreprise doit également expliquer si et comment les données sont utilisées à des fins analytiques, algorithmiques, marketing, de développement de produits, d’application de la loi ou financières d’ici la fin du mois, indique la lettre, ajoutant une référence pointue à un règlement judiciaire avec un autre fournisseur de télémédecine qui est devenu gourmand avec les données des patients.

Alors qu’un porte-parole a nié qu’il y ait eu « retard suite à une enquête externe » lors du déploiement de la clinique Amazon, les sénateurs ont exprimé l’espoir que le report du lancement était « un signe qu’Amazon a pris au sérieux nos préoccupations concernant la collecte de données et les pratiques d’utilisation.«

Amazon a fermé son ancien service de télémédecine, Amazon Care, l’année dernière après avoir lancé un partenariat avec la société de télémédecine Teladoc pour connecter les utilisateurs aux professionnels de la santé à l’aide de son assistant numérique Alexa.

Malgré la défense de ses politiques de confidentialité, Amazon – et surtout Alexa – est devenu notoire pour les avoir violées. Les employés ont écouté les moments privés capturés par Alexa, les systèmes de sécurité à domicile et d’autres appareils Amazon en tant que politique standard, même si les utilisateurs ont été informés que leurs données étaient sécurisées.