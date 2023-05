Le contre de Vasundhara Raje du BJP après la bombe d’Ashok Gehlot

Le haut dirigeant du BJP, Vasundhara Raje, a vivement réagi à l’affirmation du ministre en chef du Rajasthan, Ashok Gehlot, selon laquelle elle et deux autres dirigeants du BJP avaient aidé à sauver son gouvernement en 2020 lors de la révolte de Sachin Pilot. Qualifiant ses allégations d' »insulte » et de « complot », elle a mis M. Gehlot au défi de déposer un premier rapport d’information s’il avait la preuve que ses députés avaient accepté un pot-de-vin.

Dans un communiqué publié tard ce soir, Mme Raje a dénoncé ses allégations contre le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah. M. Gehlot, a-t-elle ajouté, l’a insultée « comme personne d’autre au Rajasthan ».

Les commentaires de M. Gehlot aujourd’hui sont considérés comme une arme à double tranchant qui s’attaque à Mme Raje avant les élections prévues plus tard dans l’État. Dans le même temps, il est également dirigé contre Sachin Pilot et ses partisans, qui peuvent remettre en cause sa prétention au poste le plus élevé du Rajasthan en cas de victoire au Congrès.

En juillet 2020, Sachin Pilot, alors adjoint de M. Gehlot, et ses 18 loyalistes s’étaient révoltés contre sa direction. La crise d’un mois a pris fin après l’intervention des hauts dirigeants du Congrès Rahul Gandhi et Priyanka Gandhi Vadra. Plus tard, M. Pilot a été démis de ses fonctions de vice-ministre en chef et de président du Congrès d’État.

S’exprimant aujourd’hui à Dholpur, le territoire natal de Mme Raje, M. Gehlot a déclaré que son gouvernement pourrait être sauvé grâce au soutien de Vasundhara Raje, de l’ancien président de l’Assemblée Kailash Meghwal et du député Shobharani Kushwah.

Il a attribué la rébellion au Congrès à un complot du BJP. « (Les ministres de l’Union) Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat et Dharmendra Pradhan ont conspiré pour renverser mon gouvernement », a-t-il déclaré à l’agence de presse Press Trust of India.

« Ils ont distribué de l’argent au Rajasthan et ils ne récupèrent pas l’argent maintenant. Je suis surpris qu’ils ne leur demandent pas (les députés) de récupérer l’argent », a déclaré M. Gehlot.

Il s’est également attaqué aux députés rebelles du Congrès, disant qu’ils devraient rendre l’argent, afin qu’ils puissent accomplir leur devoir sans aucune pression. « J’ai même dit aux députés que, quel que soit l’argent qu’ils ont pris, Rs 10 crore ou Rs 20 crore, si vous avez dépensé quoi que ce soit, je donnerai cette partie ou je l’obtiendrai de l’AICC (All India Congress Committee) », a-t-il déclaré. .

Alors que M. Gehlot et Mme Raje sont considérés comme des rivaux politiques acharnés, leurs détracteurs allèguent qu’ils « soient toujours doux » l’un envers l’autre, en particulier en ce qui concerne les allégations de corruption. Les deux dirigeants ont nié les allégations.