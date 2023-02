Le contre-arisme climatique «zombie» de Jordan Peterson suit un chemin bien usé | Vérification de la température

Le psychologue canadien et chouchou des conservateurs et de la droite alternative, Jordan Peterson, a lancé une attaque totale contre la science du changement climatique et les risques de réchauffement climatique.

Peterson compte 6,3 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube, et ses vidéos sont également diffusées sous forme de podcasts audio sur des plateformes telles que Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts.

Depuis décembre, Peterson a mené une sorte de croisade en publiant quatre interviews – chacune de plus de 90 minutes – amassant collectivement plus de 2,2 millions de vues sur YouTube uniquement.

Les titres des dernières offres de Peterson donnent une idée du contenu. “Le monde ne se termine pas”, “Unsettled: Climate and Science” et “The Great Climate Con”.

L’année dernière, Peterson a fait l’objet de critiques cinglantes de la part des climatologues après avoir affirmé que les modèles climatiques étaient pour la plupart inutiles. Peterson avait mal compris le fonctionnement des modèles, ont-ils dit, l’un d’eux disant: “Il a l’air intelligent, mais il a complètement tort.”

Les critiques semblent n’avoir guère contribué à le décourager d’aller encore plus loin. La popularité de Peterson parmi les conservateurs et, à en juger par de nombreux commentaires qu’il reçoit, son statut presque divin parmi ses fans, contribue à exposer de nouveaux publics à de vieux arguments sur le changement climatique.

Une interview avec le météorologue à la retraite du MIT, le professeur Richard Lindzen – un vétéran bien connu du contrarianisme parmi les négationnistes de la science du climat – s’est déroulée sous le titre “Climate Science: What Does it Say?”.

Plongeons-nous. La réponse de Lindzen était prévisible. Il soutient depuis trois décennies qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter de la hausse des températures ou de l’ajout de CO2 dans l’atmosphère à cause de la combustion de combustibles fossiles.

Au cours de l’interview, Lindzen a répété bon nombre de ses croyances liées aux principes fondamentaux de la science du climat, telles que des doutes sur l’ampleur du réchauffement que l’ajout de CO2 à l’atmosphère entraînera.

Le professeur Steve Sherwood, du Centre de recherche sur le changement climatique de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, a décrit plusieurs des arguments de Lindzen comme de “très vieux points zombies” qui n’étaient jamais justes “et sont devenus beaucoup moins vrais avec le temps”.

‘Ce n’est pas vrai’

Par exemple, Peterson a soutenu – et Lindzen était d’accord – que la “contribution putative du dioxyde de carbone au réchauffement climatique” pourrait être submergée par la marge d’erreur de la contribution d’un autre gaz à effet de serre important – la vapeur d’eau.

“C’est vraiment triste si c’est vrai”, dit Peterson.

“Ce n’est pas vrai”, déclare le professeur Piers Forster, physicien de l’atmosphère à l’Université de Leeds. “Depuis plus d’un demi-siècle, des mesures en laboratoire, des mesures par ballon et des calculs détaillés de transfert radiatif ont permis de calculer l’effet de serre du CO2 et de la vapeur d’eau à quelques pour cent près.”

Sherwood ajoute que l’effet du dioxyde de carbone sur l’atmosphère n’était «pas putatif», mais plutôt «mesurable depuis l’espace et garanti par des principes physiques simples compris depuis plus d’un siècle et utilisés avec succès depuis de nombreuses décennies dans toutes sortes de applications technologiques telles que les capteurs infrarouges et les télescopes.

Sciences de 2001 ?

Lindzen fait référence aux conclusions d’une évaluation climatique soutenue par l’ONU en 2001 – le troisième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dont il était l’un des nombreux auteurs principaux – disant qu’il avait trouvé que la planète s’était réchauffée de 0,5 ° C et que cela était « principalement » causée par l’homme.

C’était petit, a affirmé Lindzen, et a suggéré que le monde n’était pas très sensible à l’ajout de CO2 dans l’atmosphère.

Laissant de côté la question de savoir pourquoi une conversation sur les conclusions du GIEC devrait discuter d’un rapport d’il y a 20 ans alors qu’il y a eu trois autres volumes à jour depuis, Sherwood dit que la déclaration de Lindzen sur la sensibilité de la planète au CO2 “est poubelle complète.

“Lindzen et d’autres sceptiques n’ont produit aucune réfutation des calculs approfondis fondés sur des preuves présentés dans le dernier rapport du GIEC”, a déclaré Sherwood, soulignant également une étude qu’il a menée en 2020.

Lindzen a également affirmé qu’il y avait presque autant de stations de température dans le monde montrant un refroidissement que de réchauffement.

C’était “complètement faux”, a déclaré Sherwood, tandis que Forster a ajouté “presque toutes les stations calibrées à long terme montrent un réchauffement”.

Élévation du niveau de la mer

À mesure que les océans se réchauffent et que les calottes glaciaires et les glaciers fondent, le niveau de la mer dans le monde a augmenté. Cela a le potentiel de remodeler les côtes du monde et d’augmenter le risque d’inondation dans les villes côtières du monde entier.

Mais Lindzen a affirmé qu’au cours des 50 à 75 prochaines années, il pourrait n’y avoir que quelques centimètres d’élévation du niveau de la mer “mais rien ne prouve qu’il y en aura beaucoup plus”. Les jeunes d’aujourd’hui n’auront pas à s’inquiéter, a-t-il dit.

Mais les observations du niveau de la mer racontent une autre histoire. Depuis 1900, le niveau moyen mondial de la mer a augmenté d’environ 20 cm, et des études montrent le taux d’augmentation s’accélère et représente désormais plus du double de la moyenne du XXe siècle.

Le professeur John Church, un expert du changement du niveau de la mer à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré que même sur le taux annuel actuel de 4 mm d’élévation du niveau de la mer – qui s’accélérait – Lindzen sous-estimait ce qui était connu pour l’avenir.

Le dernier rapport du GIEC indique que le monde peut s’attendre à une élévation du niveau de la mer de 20 cm d’ici 2050 par rapport à la fin du XXe siècle, quelle que soit la quantité de CO2 émise. D’ici la fin du siècle, l’augmentation pourrait approcher un mètre ou plus, selon la quantité de CO2 émise et la rapidité avec laquelle les calottes glaciaires fondent.

C’est plus que quelques centimètres.

Attaquer le consensus

Il existe tout un domaine d’études universitaires sur la dynamique sociale et psychologique du déni de la science du climat. Le doute de la fabrication érode le soutien du public à l’action climatique. La sensibilisation du public au fait que presque tous les climatologues conviennent que le changement climatique est réel et qu’il est causé par l’homme est considérée comme un élément important de la connaissance du climat par le public.

Les attaques contre ce consensus ont donc été constantes pendant des décennies. Lindzen a été interrogé à ce sujet.

Alors qu’il a dit que la plupart des scientifiques – y compris lui – accepteraient que l’ajout de CO2 dans l’atmosphère causerait un certain réchauffement, il a attaqué l’une des études les plus médiatisées sur le consensus scientifique qui a révélé que 97% des études climatiques ont convenu que le réchauffement climatique était causé par les humains.

Lindzen a déclaré: «Il y a des études comme celle d’un homme appelé Cook qui étaient tout simplement fausses. Ils ont fini par regarder 50 articles spécialement sélectionnés… c’était un non-sens.

Cet “homme appelé Cook” est le Dr John Cook dont l’étude de 2013 à l’Université du Queensland évalué 11 000 articles scientifiques – et non 50 – publiés entre 1991 et 2011.

Cook a déclaré que sur 4 000 études qui ont pris position sur la cause du réchauffement climatique, 97% ont convenu que les humains en étaient la cause.

Cook a déclaré: “Lindzen Cherry sélectionne une petite partie de nos données – en se concentrant sur les études qui quantifient la quantité de causalité humaine – puis critique notre étude pour ne pas inclure de nombreuses études.”

L’étude de Cook est l’un des sept au moins à avoir trouvé des niveaux très élevés d’accord parmi les climatologues sur le fait que les humains sont à l’origine du changement climatique.

Toujours faux

Cook ajoute : « Ignorer la recherche scientifique gênante est un schéma courant chez Lindzen.

« Il ignore les nombreuses années de recherche scientifique qui ont découvert que les rétroactions de renforcement rendent notre climat sensible au réchauffement par effet de serre. C’est pourquoi il continue de faire valoir les mêmes arguments démystifiés que nous entendons depuis des décennies. “

Forster a déclaré que Lindzen avait été “constamment prouvé qu’il avait tort” et depuis son implication dans le GIEC il y a 22 ans “le réchauffement augmente à un rythme sans précédent”.

“Les experts ont des rôles importants, mais la science n’est pas seulement une opinion”, a-t-il déclaré. “Nous devons tous devenir des vérificateurs de faits et nous tourner vers des organismes de confiance tels que le GIEC – qui évalue tous les travaux publiés, y compris ceux de Lindzen, et lui dit objectivement comment c’est.

« Il y a eu trois rapports majeurs du GIEC depuis [2001]. Tous les rapports nous disent que le changement climatique est réel, mauvais et s’aggrave.