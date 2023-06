Le contrat Spotify du prince Harry et de Meghan Markle arrive à son terme ?

Prince Harry et Meghan Markle.

Le prince Harry et Meghan Markle font la une des journaux depuis que leur relation est devenue publique. Leurs fans veulent tout savoir sur ce qui se passe dans leur vie. Ces deux-là ont en outre conclu un partenariat de deux ans et demi avec l’application de musique et de podcast Spotify. Harry et Meghan ont créé le podcast Archétypes. qui a été créée en août 2022.

Ce podcast a été utilisé comme support pour parler des étiquettes qui retiennent les femmes. L’émission a vu de grands noms tels que Paris Hilton, Mariah Carey, Serena Williams et Mindy Kaling, entre autres, en tant qu’invités.

Le dernier épisode de la première saison du podcast intitulé « Man-ifesting A Cultural Shift » est sorti le 29 novembre 2022. L’épisode en question a été suivi par Judd Apatow, Andy Cohen et Trevor Noah. Chaque épisode du podcast était d’une durée d’une heure.

Compte tenu de la réponse à la première saison du podcast, les fans attendaient avec impatience la deuxième saison de l’émission. Maintenant, la dernière mise à jour concernant le podcast Archetypes est que le prince Harry et Meghan Markle ne reviendront pas pour la deuxième saison. Leur accord avec Spotify n’a pas été renouvelé.

L’accord Spotify du prince Harry et de Meghan Markle est-il terminé ?

Spotify et Archewell Audio de Sussex ont publié une déclaration conjointe qui disait : « Spotify et Archewell Audio ont mutuellement accepté de se séparer et sont fiers de la série que nous avons faite ensemble. »

En plus de cela, l’une des porte-parole d’Archewell Productions a déclaré au Wall Street Journal que Meghan Markle prévoyait de créer davantage de contenu pour le public d’Archetypes sur une autre plateforme.

Si l’on en croit une source du New York Post, Harry et Meghan n’ont pas réussi à proposer suffisamment de contenu pour justifier leur paiement d’environ 20 millions de dollars. Lors de la première saison du podcast, le duo n’a créé que 12 épisodes. Pour les non-initiés, Meghan avait mis le podcast Archetype en veilleuse en septembre 2022 pendant la période de deuil officiel après le décès de la reine Elizabeth II.

Prince Harry et Meghan Markle

Le prince Harry et Meghan Markle ont signé un accord avec Netflix pour un montant estimé à 100 millions de dollars en 2020 pour leurs docuseries nommées Harry & Meghan.