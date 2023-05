Le contrat Raiders de Jimmy Garoppolo aurait permis à l’équipe d’annuler l’accord

Jimmy Garoppolo L’avenir de Las Vegas est déjà remis en question avant même qu’il ne joue à un jeu avec le Raiders .

Le contrat que le quart-arrière a signé en mars comprend une clause de renonciation et de libération qui permettrait à l’équipe de libérer Garoppolo sans frais s’il ne réussit pas un examen physique, selon des documents obtenus par Pro Footall Talk.

La clause, intitulée Addendum G, précisait que Garoppolo n’aurait pas pu signer son contrat sans renonciation en raison de la blessure au pied gauche qu’il a subie avec le 49ers de San Francisco en décembre. Garoppolo n’avait initialement pas besoin d’être opéré pour la blessure car elle n’était pas considérée comme une fracture de Lisfranc à l’époque, mais il a subi une intervention chirurgicale après avoir signé son contrat avec les Raiders en mars. L’opération a fait manquer à Garoppolo au moins le début des activités organisées de l’équipe et le mettra probablement à l’écart jusqu’au début du camp d’entraînement au plus tôt.

Alors que la renonciation a été utilisée pour passer le contrat initial entre Garoppolo et les Raiders, Garoppolo a perdu de l’argent qu’il devait initialement recevoir. La blessure a poussé les Raiders à retirer le bonus de signature de 11,25 millions de dollars initialement convenu par les deux parties.

Garoppolo a toujours 33,75 millions de dollars garantis sur le contrat de trois ans qu’il a signé avec les Raiders. Il ne recevra pas cet argent tant qu’il n’aura pas passé un examen médical. Les résultats de l’examen physique seront déterminés par un médecin de l’équipe et Garoppolo a le droit de demander un deuxième avis, selon la clause. Avec la suppression de la prime de signature de 11,25 millions de dollars de son contrat, Garoppolo aura un salaire de base de 22,5 millions de dollars et son plafond passera à 23,8 millions de dollars en 2023, selon Spotrac.

Dans la clause, Garoppolo a reconnu tout autre risque de blessure au pied en jouant au football, renonçant à toute responsabilité des Raiders, de la NFL et d’autres entités liées à la ligue, selon un document partagé par le NFL Network.

La renonciation sera annulée si Garoppolo réussit un examen physique et est actif pour un match au cours de la saison 2023, selon Pro Football Talk.

La nouvelle de la chirurgie du pied de Garopppolo a éclaté avant une session d’activité d’équipe organisée par les Raiders jeudi. L’entraîneur des Raiders, Josh McDaniels, n’a pas semblé trop préoccupé par la situation lorsqu’il a été interrogé à ce sujet lors de sa conférence de presse ce jour-là.

« Nous ne jouons pas à un match pendant 100 jours », a déclaré McDaniels aux journalistes. « Tout ce qui s’est passé depuis que nous avons signé Jimmy, nous le savions à l’avance. … Nous étions certainement au courant de tout cela. Notre préférence n’est pas de le pousser et de précipiter qui que ce soit à ce moment-là. »

La signature de Garoppolo par les Raiders a été le premier de quelques mouvements qu’ils ont faits pendant l’intersaison pour remodeler leur chambre de quart-arrière après avoir libéré le partant de longue date Derek Carr. Ils ont signé un QB de sauvegarde vétéran Brian Hoyer et rédigé Purdue c’est Aidan O’Connell . La clause du contrat de Garoppolo permet à Hoyer, 37 ans, ou à la recrue de quatrième ronde O’Connell d’être le quart partant de l’équipe pour ouvrir la saison.

