Le contrat du caricaturiste du Guardian n’est pas renouvelé après le dessin de Netanyahu | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le journal britannique The Guardian a annoncé qu’il ne renouvellerait pas le contrat du caricaturiste Steve Bell après qu’il ait soumis une caricature représentant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Bell a déclaré que le dessin animé, qui montre Netanyahu se préparant à opérer sur son propre ventre avec un aperçu de Gaza, a été rejeté par le média pour avoir évoqué le trope antisémite de la « livre de chair », une référence au personnage de Shylock dans le Marchand de Venise de Shakespeare. .

Le personnage de Shylock, l’un des exemples les plus connus d’antisémitisme littéraire, est utilisé depuis des siècles pour promouvoir une représentation raciste des Juifs avides et obsédés par l’argent.

Bell a déclaré dans un article sur X qu’il avait soumis le dessin la semaine dernière et « avait reçu un appel téléphonique inquiétant du bureau avec le message étrangement énigmatique » livre de chair « ».

Lorsque Bell a déclaré qu’il n’avait pas compris le message, il a déclaré avoir « reçu cette réponse encore plus mystérieuse : « Un type juif ; livre de chair; trope antisémite.’

Bell a déclaré à la BBC que les accusations « n’avaient aucun sens pour moi, car il n’y a aucune référence à cette pièce ». [Merchant of Venice] dans ma caricature, qui montre Netanyahu, prêt à se faire une opération chirurgicale tout en portant des gants de boxe, dont les conséquences catastrophiques restent à voir. »

Il a déclaré que cette œuvre était inspirée d’une vieille caricature du président américain Lyndon Johnson pendant la guerre du Vietnam.

Un porte-parole du Guardian a déclaré au Telegraph qu’il ne renouvellerait pas le contrat de Bell.

Cette dispute survient alors que les tensions montent entre les groupes pro-palestiniens et les partisans israéliens à travers le monde, dans le contexte de la guerre menée par Israël contre le Hamas, le groupe palestinien qui gouverne la bande de Gaza assiégée. Israël bombarde sans relâche l’enclave côtière depuis 10 jours, tuant plus de 2 000 personnes, après que le Hamas a lancé une attaque surprise sur le sud d’Israël le 7 octobre, tuant plus de 1 400 personnes.

Les autorités de certains pays ont été accusées de réprimer les libertés civiles au nom de désamorcer les tensions communautaires, la France ayant interdit les manifestations pro-palestiniennes et les responsables gouvernementaux du Royaume-Uni se demandant si agiter un drapeau palestinien pouvait constituer une infraction pénale.

Mardi, un chirurgien travaillant dans un hôpital de Gaza a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux que sa famille au Royaume-Uni avait été visitée et « harcelée » par les forces antiterroristes britanniques après avoir parlé avec la BBC de la détérioration des conditions humanitaires à Gaza, où Israël a coupé l’accès à la nourriture, à l’eau et à l’électricité aux 2,3 millions d’habitants de la bande.

Aux États-Unis, un garçon palestino-américain de six ans nommé Wadea Al-Fayoume a été poignardé à mort et sa mère a été grièvement blessée dimanche. La police a déclaré avoir arrêté un suspect qui avait choisi les victimes en raison de leur foi musulmane et en réponse à la guerre entre Israël et le Hamas.

Au Royaume-Uni, la police de Londres a signalé une « augmentation massive » des incidents antisémites.

Entre le 30 septembre et le 13 octobre, il y a eu 105 incidents et 75 délits antisémites dans la ville, contre 14 incidents et 12 délits au cours de la même période l’année dernière, selon les chiffres de la police.



« Dans l’ensemble, nous avons constaté une augmentation des incidents islamophobes, mais rien de comparable à l’ampleur de la montée de l’antisémitisme », a déclaré vendredi la commissaire adjointe adjointe Laurence Taylor lors d’un point de presse.

Les dirigeants communautaires ont appelé au calme, soulignant la nécessité de s’abstenir de toute attaque contre les juifs ou les musulmans en réponse aux événements à l’étranger.