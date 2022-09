Le contrat de Pep Guardiola se termine bientôt à Man City. Va-t-il rester ?

Personne à Manchester City ne panique à propos de l’avenir de Pep Guardiola en tant que manager des champions de Premier League – mais il est admis qu’il ne faudra pas longtemps avant que les questions ne recommencent.

Guardiola, 51 ans, est en fin de contrat cet été et, sans que de nouvelles conditions soient convenues, il pourrait quitter l’Etihad Stadium à la fin de la saison. City n’a pas caché son désir de garder la main sur Guardiola, vainqueur de quatre titres de Premier League et de cinq autres trophées majeurs depuis son arrivée en 2016, mais a demandé en août si cela pourrait être sa dernière année au club, l’ancien Barcelone et le patron du Bayern Munich était généralement vague.

“Je ne changerais pas ma vie ici une seconde”, a-t-il déclaré. “Cela fait déjà sept saisons. Nous avons parlé avec le club. Au milieu de la saison, à la fin de la saison, nous reparlerons de ce que nous ressentons et déciderons de ce qui est le mieux pour le club.”

“J’ai dit à plusieurs reprises que s’ils le voulaient, j’aimerais rester plus longtemps, mais en même temps, je dois être sûr.”

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Idéalement, City aimerait être en mesure d’annoncer une prolongation du contrat de Guardiola pendant la pause de la Coupe du monde.

Les rencontres de Premier League ont été suspendues entre le 13 novembre et le 26 décembre pour accueillir le tournoi au Qatar, laissant suffisamment de temps pour conclure les négociations et signer sur la ligne pointillée. Une confirmation avant le redémarrage le lendemain de Noël réglerait le problème bien avant que Guardiola n’entre dans les six derniers mois de son contrat et laisserait tout le monde à l’Etihad libre de se concentrer sur la course au titre et la fin commerciale de la Ligue des champions.

Mais si l’affaire commençait à s’éterniser dans la seconde moitié de la saison, cela deviendrait un problème dont City pourrait se passer. Si les joueurs devaient commencer à revenir de la Coupe du monde avec l’avenir de Guardiola toujours en suspens, cela susciterait des questions inévitables sur ce qui se passera ensuite – à la fois pour Guardiola et pour le club.

City aurait besoin de temps pour chercher un nouveau manager. Ils sont admiratifs du travail de Julian Nagelsmann avec le Bayern, l’ancien patron de New York Patrick Vieira a impressionné à Crystal Palace, et l’ancien capitaine de City Vincent Kompany a bien commencé à Burnley – mais nommer un nouveau manager, quel qu’il soit, n’est pas un processus facile.

S’exprimant cet été, le président Khaldoon Al Mubarak a reconnu que la position de Guardiola sera toujours un sujet de discussion, en particulier lorsque son contrat commencera à se terminer.

“Pep n’est jamais resté aussi longtemps qu’il est resté ici avec n’importe quel club, que ce soit à Barcelone ou au Bayern Munich”, a déclaré Al Mubarak lors de son discours habituel de fin de saison aux supporters. “La question est parfaitement valable. Elle était parfaitement valable l’année dernière et il y a trois ans, et bien sûr cette année. C’est un partenariat qui a fait des merveilles au fil des ans.”

Al Moubarak est déjà venu ici. Guardiola est entré dans la dernière année de son dernier contrat au début de la saison 2020-21. Il y avait des spéculations à l’époque où il souhaitait se reposer, étant déjà resté à Manchester plus longtemps qu’il ne l’avait fait à Barcelone ou à Munich.

En fin de compte, il est resté, avec l’annonce d’un nouvel accord de deux ans conclu en novembre 2020. Guardiola a cité sa relation avec le club comme l’une des principales raisons de sa décision de rester, et ce sera sûrement un facteur important encore cette fois. temps autour.

“Avoir ce genre de soutien est la meilleure chose qu’un manager puisse avoir”, a-t-il déclaré il y a deux ans. “J’ai tout ce que je peux désirer pour bien faire mon travail et je suis honoré par la confiance que le propriétaire, président, Ferran [Soriano] et Txiki [Begiristain]ont montré en moi de continuer encore deux ans après cette saison.”

