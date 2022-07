Le contrat de Mesut Ozil à Fenerbahce a pris fin, selon un rapport

Footballeur allemand, le passage de Mesut Ozil à Fenerbahce a pris fin après la résiliation de son contrat chez le Turc. Ozil avait signé pour Fenerbahce il y a à peine 18 mois après que les géants londoniens Arsenal aient accepté de le libérer.

Ozil a même dirigé l’équipe de Fenerbahce il y a quelques jours à peine. Et l’équipe turque a même remporté une victoire 2-1 dans ce match, mais la situation a radicalement changé depuis lors.

Selon un rapport publié par NTVSpor, lundi, le contrat d’Ozil à Fenerbahce a été résilié par le club. Cependant, un autre rapport a affirmé que la décision était mutuelle.

Ozil a été suspendu indéfiniment en mars de l’équipe de Fenerbahce après avoir été impliqué dans une dispute avec l’entraîneur-chef de l’époque, Ismail Kartal. Jorge Jesus a remplacé Kartal comme entraîneur-chef en mai.

Selon NTV Spor, Ozil ne fait pas non plus partie des plans du nouveau manager. « Il avait son temps, son espace. Il a une belle histoire en Turquie, personne ne peut la lui enlever », a récemment déclaré Jésus selon SPORTBIBLE.

“C’est un joueur connu dans le monde entier. Mais je suivrai exactement ce que fut la fin de l’ère Ozil. La chose la plus importante ici, c’est Fenerbahce et c’est à partir de là que je construis mes idées et les joueurs qui viennent travailler avec moi », a-t-il ajouté.

L’agent d’Ozil, Erkut Sogut, a affirmé en juin que le footballeur vainqueur de la Coupe du monde viserait un passage dans l’eSport après la fin de sa carrière de joueur.

“Il ira plus dans l’eSport, jouera lui-même et deviendra peut-être un athlète d’eSport”, a déclaré Sogut au Daily Telegraph.

Ozil, qui gagnait 350 000 £ par semaine à Arsenal, a rejoint les Gunners en septembre en provenance du Real Madrid. Ozil a représenté Madrid 159 fois et a marqué 27 buts.

Pour Arsenal, Ozil a joué 254 fois et a trouvé le fond du filet 44 fois.

Dans la Super Lig turque récemment conclue, Ozil a inscrit huit buts et deux passes décisives pour Fenerbahce.

Ozil, qui faisait partie intégrante de l’équipe allemande vainqueur de la Coupe du monde 2014, a disputé 92 matches internationaux jusqu’à présent. Il a, jusqu’à présent, marqué 23 buts sur le circuit international.

