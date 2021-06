Le contrat de Lionel Messi arrive à expiration mais Barcelone reste confiant dans la prolongation

Lionel Messi devrait devenir agent libre jeudi, mais Barcelone reste confiant de conclure un nouveau contrat avec l’attaquant, ont déclaré des sources à ESPN.

L’accord de Messi expire mercredi et il n’a pas encore signé de renouvellement pour prolonger son séjour de 20 ans au Camp Nou.

Cependant, un accord vague est en place et le Barça s’efforce de régler les derniers détails dans le but de l’annoncer dès que possible.

Des sources ont déclaré à ESPN que le Barça était en train de comparer les chiffres avec la Liga et le bureau des impôts pour s’assurer qu’il n’y avait aucun problème pour aller de l’avant.

Le président de la Liga, Javier Tebas, a averti le club qu’il pourrait ne pas être en mesure d’enregistrer le nouvel accord de Messi s’il ne fait pas de réduction ailleurs.

Avant la pandémie, le Barça avait la masse salariale la plus élevée de la ligue avec plus de 600 millions d’euros par saison. Cependant, cela a depuis été réduit à un peu plus de 300 millions d’euros.

Le dernier contrat de Messi avec le club, signé en 2017, valait plus de 500 millions d’euros sur quatre ans, y compris son salaire, ses primes et ses droits à l’image.

Le Barça, dont la dette brute dépasse le milliard d’euros, ne peut pas se permettre de payer autant à Messi cette fois-ci et a dû faire preuve de créativité avec son offre de contrat.

Lionel Messi a remporté quatre fois la Ligue des champions avec Barcelone. Photo par Eric Alonso/Getty Images

ESPN a révélé plus tôt cette année que le président Joan Laporta avait conclu un contrat de deux ans avec l’option d’une année supplémentaire.

Le club veut également donner à Messi la liberté de passer à la Major League Soccer à un moment donné, où il agirait en tant qu’ambassadeur du Barça avant de retourner au club dans un rôle de coulisse de son choix.

Laporta a déclaré que l’aspect financier de l’accord n’était pas important pour Messi, qui est plus intéressé par l’assurance d’avoir une équipe compétitive autour de lui.

Le Barça n’a plus remporté la Ligue des champions depuis 2015 et a passé deux saisons sans remporter la Liga.

Messi, qui a eu 34 ans la semaine dernière, a déclaré au Barça qu’il voulait partir l’été dernier, mais qu’il est devenu plus ouvert à rester tout au long de l’année dernière.

La démission de l’ancien président Josep Maria Bartomeu, avec qui il ne s’entendait pas, et le retour de Laporta, qui était auparavant en charge entre 2003 et 2010, ont été un facteur majeur.

La participation de Messi à la Copa America avec l’Argentine retarde encore toute annonce d’un nouvel accord, bien que Laporta ait mené des négociations avec le père et agent du joueur, Jorge.

Messi a marqué deux buts lundi lors d’une victoire 4-1 sur la Bolivie, devenant le joueur le plus capé de son pays de tous les temps, dépassant Javier Mascherano en remportant sa 148e sélection.

L’Argentine affrontera l’Équateur en quart de finale samedi alors que Messi vise son premier trophée majeur avec le Albiceleste ayant déjà perdu trois finales de Copa America et une finale de Coupe du monde.