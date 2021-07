Le contrat de Lionel Messi à Barcelone bloqué par les règles financières de la Liga

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a déclaré que les règles du fair-play financier de la Liga empêchent Lionel Messi de signer un nouvel accord avec le club.

Messi, 34 ans, est devenu joueur autonome pour la première fois de sa carrière professionnelle jeudi à l’expiration de son contrat avec le Barça.

Le président de la Liga, Javier Tebas, a averti le club catalan qu’il devait procéder à des réductions pour pouvoir enregistrer tout nouvel accord avec Messi avant la saison prochaine.

« Nous voulons qu’il reste et Leo veut rester, tout est sur la bonne voie », Laporta a dit à Onda Cero jeudi.

« Nous avons toujours le fair-play financier [issue] pour régler… nous sommes en train de trouver la meilleure solution pour toutes les parties. »

Le Barça avait le plus gros plafond salarial d’Espagne avant la pandémie à 671 millions d’euros par an mais, en mars, il avait été presque réduit de moitié à 347 millions d’euros.

Le dégagement a commencé l’été dernier avec les départs de Luis Suarez, Arturo Vidal et Ivan Rakitic, mais le Barça doit encore réduire sa masse salariale pour pouvoir enregistrer le nouvel accord de Messi et leurs quatre signatures estivales : Sergio Aguero, Eric Garcia, Memphis Depay et Emerson Royal.

Jusqu’à présent, le Barça n’a pu se déplacer que sur des joueurs marginaux pendant la fenêtre de transfert, avec le départ de Juan Miranda, Jean-Clair Todibo, Matheus Fernandes et Konrad de la Fuente. L’arrière gauche Junior Firpo devrait également déménager à Leeds United.

Cependant, le club s’est heurté à un mur de briques lorsqu’il s’agit de se débarrasser des gros salariés. Il n’y a encore eu aucun mouvement sur Neto, Samuel Umtiti, Philippe Coutinho ou Miralem Pjanic.

Le contrat de Lionel Messi à Barcelone a expiré. Photo de JOSEP LAGO/AFP via Getty Images

Des sources du club disent qu’elles s’attendent à ce que les choses s’accélèrent une fois l’Euro 2020 et la Copa America terminés, tout en étudiant également d’autres moyens de réduire la masse salariale.

Tout l’argent que le Barça rapportera des transferts pourrait également aider à augmenter son plafond salarial pour la saison prochaine.

Le dernier contrat de quatre ans de Messi, qui a expiré le 30 juin, valait plus de 500 millions d’euros en combinant les frais de signature, son salaire, les primes et les droits à l’image.

Le Barça ne peut pas se permettre de le payer au même taux et explore des moyens de le dédommager sur une plus longue période pour s’assurer qu’il n’a pas à subir une baisse de salaire trop importante.

Les options incluent de continuer à le payer dans un rôle d’ambassadeur s’il choisit de quitter le Barça pour la Major League Soccer dans quelques années, comme il a exprimé qu’il le souhaiterait, et la chance de retourner au club après cela dans un rôle en coulisse.

Messi a été officiellement enregistré pour la première fois en tant que joueur de Barcelone il y a 20 ans, en 2001, et depuis lors, il a toujours été sous contrat avec le club.

Il a demandé à partir l’été dernier, mais le président de l’époque, Josep Maria Bartomeu, lui a dit non. Depuis lors, Laporta a remplacé Bartomeu et ESPN a expliqué mercredi que Messi, en conséquence, était devenu ouvert à prolonger son séjour au Camp Nou.

Manchester City et le Paris Saint-Germain ont suivi la situation au cours des six derniers mois mais aucun ne semble prêt à jouer sérieusement pour l’international argentin.

Cependant, l’importance de Messi devenant un agent libre n’est pas passée inaperçue, l’ancien club Newell’s Old Boys l’invitant à revenir sur les réseaux sociaux, tandis que Ménés du Brésil Ibis Sport Club lui a promis « le pire moment du monde » s’il les rejoignait.