Le contrat de Dak Prescott devrait faciliter les négociations des 49ers avec Brock Purdy

Les 49ers de San Francisco ont connu une intersaison tumultueuse sur le plan contractuel.

Le receveur Brandon Aiyuk a attendu jusqu’au 29 août pour obtenir une prolongation. Le bloqueur gauche Trent Williams a attendu jusqu’au 3 septembre pour obtenir une entente restructurée. Il reste à voir si les négociations prolongées auront un impact sur les deux All-Pros cette saison, mais leurs problèmes de contrat ont offert un modèle qu’ils ne peuvent tout simplement pas suivre avec le quart-arrière Brock Purdy la saison prochaine.

Il y a quelques bonnes nouvelles à ce sujet pour San Francisco.

Le quart-arrière des Cowboys de Dallas, Dak Prescott, a accepté une prolongation de contrat massive dimanche, juste avant le coup d’envoi de la semaine 1 de l’équipe. Son contrat est un pacte de quatre ans d’une valeur maximale de 240 millions de dollars avec une 231 millions de dollars ont été garantis.

La garantie de 231 millions de dollars de Prescott serait la plus élevée jamais versée à un joueur de la NFL. Sa valeur annuelle moyenne de 60 millions de dollars est également la plus élevée jamais atteinte.

Cela établit une ligne ferme avec laquelle les 49ers doivent travailler lorsqu’ils négocient avec Purdy. Il n’y a pas de marché à craindre comme c’était le cas pour les receveurs, où les choses ont radicalement changé au cours de l’intersaison. Le QB des Dolphins Tua Tagovailoa et Prescott étaient les deux prochains gros contrats de QB avant Purdy et les deux sont terminés.

La direction de San Francisco a maintenant toute une saison pour préparer une offre compétitive pour Purdy. Ils savent où se situe la barre et il est logique que Purdy obtienne autant ou plus que Prescott étant donné que le meneur des 49ers a remporté quatre victoires en séries éliminatoires en deux saisons – soit deux de plus que Prescott en huit saisons. Purdy a également assisté à deux matchs de championnat de la NFC et à un Super Bowl en deux saisons. Prescott n’a jamais assisté à un match de championnat de la NFC.

Le modèle économique des 49ers qui consiste à retarder les gros contrats jusqu’au camp d’entraînement ne peut pas être utilisé avec leur franchise QB. Purdy est éligible pour signer une prolongation dès la fin de la semaine 18 de la saison 2024. C’est à ce moment-là que les 49ers devraient appeler le représentant du QB pour entamer les négociations, et ils devraient commencer ces négociations prêts à augmenter leur offre rapidement.

Prescott a donné une ligne claire sur la valeur de Purdy. Les 49ers doivent simplement la suivre en conséquence pour éviter une autre négociation de contrat prolongée avec l’un de leurs joueurs les plus importants.