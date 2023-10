Le jour que les Brewers de Milwaukee espéraient ne jamais arriver – ou, du moins, pas si tôt – est arrivé.

Craig Counsell est sur le point de devenir agent libre.

L’homme avec le plus de victoires en tant que manager dans l’histoire de la franchise, qui a supervisé la course sur le terrain la plus réussie que les Brewers aient jamais eu et qui est considéré dans la ligue comme l’un des meilleurs du jeu, est libre de négocier et de signer n’importe où. il veut dès mercredi, lorsque son contrat avec Milwaukee expirera.

Bien entendu, Counsell a déjà entamé le processus de recherche d’emploi. Les Guardians de Cleveland et les Mets de New York avaient déjà obtenu l’autorisation de l’interviewer avant l’expiration de son contrat. Les Astros de Houston ont également exprimé leur intérêt, selon une source, mais on ne sait pas exactement à quel point leur poursuite serait sérieuse.

La décision de Counsell à ce stade est véritablement une imprécision.

Les Mets devraient faire une offre qui définit le marché, et les Guardians ont montré leur capacité à payer le prix fort pour un manager, après avoir donné à l’ancien skipper Terry Francona un salaire annuel de 5 millions de dollars, le plus élevé de la ligue, avant de prendre sa retraite cette saison.

En interne, les Brewers se trouvent dans une situation plus confuse qu’ils ne l’ont été à aucun moment de ce processus.

Tout au long de l’année, le consensus général parmi le personnel de Milwaukee, de l’abri au front office, était que New York n’attirerait probablement pas Counsell à la fin. Beaucoup pensaient en interne que Counsell, qui a deux fils jouant au baseball Big Ten et deux filles à la Whitefish Bay High School, était plus susceptible de s’éloigner complètement du jeu que de prendre un poste à New York.

Mais tout au long du match, les gens se sont rendu compte de la possibilité croissante que Counsell se rende aux Mets.

L’Athlétisme signalé la semaine dernière que la rare opportunité d’élever l’ensemble du marché des salaires des managers autour de la MLB compte beaucoup pour Counsell, qui était un représentant du syndicat des joueurs pendant ses années de joueur. C’est le refrain commun entendu dans les conversations à travers la ligue.

Il n’y a pas de consensus au sein de l’industrie quant à ce que Counsell fera, mais ceci est évident : bien que ses liens avec Milwaukee soient forts, plusieurs sources indiquent fortement que Counsell n’a pas l’intention de bénéficier d’une réduction dans sa ville natale uniquement dans le but de rester avec les Brewers. .

L’incertitude quant à ce que fera Counsell s’étend au front office de Brewers, où ils ont commencé le processus de demande d’entretiens avec des remplaçants potentiels à la direction, a déclaré une source. Avec un certain roulement de personnel à venir, tant au niveau du front office que du personnel de l’équipe, l’organisation semble être en pleine évolution autant qu’elle l’a été de mémoire récente.

Les Brewers sont toujours impliqués dans le film

Cependant, n’écartez pas les Brewers pour l’instant.

Counsell, de toute évidence, a toujours intérêt à rester à Milwaukee. Il a choisi de décliner une offre de prolongation des Brewers à la fin de la saison, selon Jon Heyman du New York Post, mais l’offre n’était apparemment pas conforme à ce que Counsell pouvait s’attendre à obtenir sur le marché libre.

Il y en a encore beaucoup dans l’industrie qui expriment leur optimisme quant au fait que Counsell re-signera avec les Brewers et préférera peut-être même rester avec l’équipe de sa ville natale – tant que les Brewers correspondent aux offres qu’il reçoit ailleurs. Étant donné que les Mets et le propriétaire dépensier Steve Cohen sont impliqués, ces offres sont susceptibles d’être au-dessus du sommet du marché.

CE QUE NOUS SAVONS:Craig Counsell reviendra-t-il en tant que manager des Milwaukee Brewers ?

Les Brewers ouvriront-ils le portefeuille pour retenir leur manager ? C’est le point central de la décision de Counsell.

Oui, retenir Counsell, c’est gagner, et seules deux équipes de la Ligue nationale en ont fait plus que les Brewers au cours des sept dernières saisons. Mais il s’agit aussi de bien plus que cela.

Il s’agit d’envoyer un message, de prendre les devants, de montrer au reste de la ligue et à ses plus grands marchés qu’on peut aussi jouer avec le portefeuille.

Les brasseurs ont la possibilité d’être compétitifs au sommet du marché

Milwaukee n’a jamais été capable de rivaliser avec les New Yorkais de la ligue en agence libre, mais cette fois, c’est différent.

Il ne s’agit pas de CC Sabathia, de Prince Fielder ou de tout autre joueur libre de premier plan, dont le prix demandé s’élève à des centaines de millions de dollars.

Ce n’est pas comme si Milwaukee ne pouvait pas se permettre de payer sans doute le meilleur manager du baseball ce qu’il demande alors que cela représente probablement une différence de seulement quelques millions de dollars par an au maximum par rapport à ce qu’ils payaient déjà à Counsell – un montant déclaré de 3,5 millions de dollars.

Perdez à nouveau un talent de premier plan au profit d’un autre marché et, cette fois, il n’y aura aucune excuse financière pour le masquer.

Cette année, les Brewers ont versé 3,5 millions de dollars à Brian Anderson. L’année précédente, Omar Narváez avait gagné 5 millions de dollars. Avant cela, Jackie Bradley Jr. gagnait 6,5 millions de dollars. Et ce n’étaient pas des joueurs censés devenir des stars.

La meilleure chance pour les Brewers de garder Counsell est aussi simple qu’une augmentation du prix approximatif qu’ils paient pour les contributeurs de remplacement sur le terrain.

C’est plus que ce que gagne n’importe quel manager actuellement, mais dans l’économie du baseball, ce n’est pas tant que ça.

Depuis le début, les Brewers ont fait l’éloge de Counsell et sont catégoriques dans leur désir de le voir arpenter nerveusement l’abri comme il le fait en 2024.

“De toute évidence, nous voulons qu’il revienne”, a déclaré le propriétaire principal des Brewers, Mark Attanasio, pas plus tôt ce mois-ci, avant la série de wild-cards de l’équipe contre l’Arizona.

C’est maintenant l’occasion de le montrer.