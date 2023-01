Le contrat de conférencier de Kevin McCarthy, expliqué

Après des jours de négociations et des votes infructueux à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy et ses alliés à la direction du House GOP ont élaboré un projet d’accord avec des récalcitrants à droite qui l’a amené sur le point de devenir président.

Bien que les personnes impliquées continuent d’insister sur le fait qu’il n’y a pas d’« accord » final en cours – ils l’appellent un « cadre » – McCarthy a présenté une offre jeudi soir. Et au cours des nouveaux tours de scrutin pour l’orateur vendredi, 15 des 21 votes des 21 récalcitrants du GOP ont basculé en sa faveur. S’il balance seulement trois des six républicains récalcitrants restants, il aura le soutien dont il a besoin. Quelques rapports suggère il pense qu’il y arrivera lorsque la Chambre se réunira tard vendredi soir.

Alors, qu’y a-t-il exactement dans cet accord – euh, cadre ?

La proposition complète n’a pas fuité, mais certaines parties ontet d’après ce que nous savons, il semble y avoir trois principaux Composants.

Premièrement: McCarthy a fait des promesses sur la façon dont il aborderait les questions liées aux dépenses gouvernementales telles que les projets de loi de crédits et le plafond de la dette, et ces promesses semblent ouvrir la voie à des confrontations tendues avec les démocrates.

Deuxièmement: McCarthy a accepté une modification des règles de la Chambre qui faciliterait le déclenchement d’un vote de défiance efficace envers sa propre direction.

Troisièmement: McCarthy a accepté les affectations de comité exigées par les récalcitrants, y compris le placement des républicains associés au groupe radical de la liberté au sein du puissant comité des règles.

Ce n’est probablement pas tout ce que McCarthy a donné – il a probablement aussi fait diverses autres promesses spécifiques à des personnes spécifiques en privé. Mais le résultat global est que le flanc droit du GOP aura son mot à dire sur la façon dont McCarthy dirige sa maison, et qu’il y aura des moments tendus à venir alors qu’ils essaieront de s’attaquer au travail de base de la gouvernance.

Cela allait toujours être le cas, cependant, et les vraies questions sont toujours sur si et comment les républicains de la Chambre parviennent à descendre et à conclure un accord avec les démocrates pour maintenir le gouvernement ouvert et empêcher un défaut de paiement de la dette du pays.

1) Les engagements de McCarthy sur le plafond de la dette et les dépenses

Le cadre, ou du moins ce que nous en savons, couvre le plan de McCarthy sur la façon dont lui et le House GOP géreront les batailles épineuses des dépenses gouvernementales qui domineront probablement le programme législatif cette année. Susan Ferrechio du Washington Times obtenu le texte de cette partie du cadre et l’a tweeté dans ce fil. Les éléments importants incluent :

Le plafond de la dette

À un moment donné cette année, le Congrès doit relever le plafond de la dette pour éviter un défaut potentiellement catastrophique sur la dette nationale. Les conservateurs veulent utiliser ce projet de loi incontournable comme levier pour forcer les démocrates à accepter les réductions de dépenses qu’ils souhaitent. (Il s’agit d’une stratégie que le GOP de la Chambre avait précédemment utilisée lors d’une confrontation en 2011 avec le président Obama.) Les démocrates ont déclaré que ce serait une prise d’otage et qu’ils ne négocieraient pas avec.

D’après Ferrechiol’offre de McCarthy stipule: “Nous n’accepterons pas une augmentation du plafond de la dette en l’absence d’un accord budgétaire discrétionnaire conforme à la résolution budgétaire adoptée par la Chambre ou d’autres réformes fiscales proportionnées pour réduire et plafonner la croissance des dépenses.”

Il s’agit essentiellement d’une promesse d’essayer de mener une négociation ferme sur la bataille du plafond de la dette. McCarthy avait déjà dit qu’il le ferait en octobre dernier, donc ce n’est pas nouveau. Mais cela crée une situation dangereuse pour plus tard cette année.

Budget

McCarthy s’engage à ce que les républicains de la Chambre créent un plan pour un budget fédéral équilibré d’ici 10 ans, y compris des «réformes à long terme» des programmes de dépenses obligatoires (droits comme Medicare, Social Security et Medicaid), ainsi qu’un plafonnement des dépenses discrétionnaires là où c’était au cours du premier exercice de l’administration Biden.

Ce sera un effort politiquement périlleux et controversé – il a déjà fait la une des journaux soulignant que cela signifierait une réduction de 75 milliards de dollars des dépenses de défense par rapport aux niveaux actuels. Et un tel budget, si la Chambre parvient à en adopter un, serait mort à son arrivée au Sénat contrôlé par les démocrates. Mais les républicains de droite espèrent probablement que cela servira de déclaration de leurs principes et d’offre d’ouverture difficile dans les négociations sur les dépenses.

Négociations au Sénat

Ces dernières années, le Congrès a eu tendance à financer le gouvernement en courant jusqu’à la date limite d’expiration des projets de loi de financement précédents – ce qui signifierait une fermeture du gouvernement – ​​puis en adoptant une «résolution continue» prolongeant les niveaux de financement du statu quo pour un temps ou un projet de loi « omnibus » massif finançant l’ensemble du gouvernement fédéral (comme cela s’est produit le mois dernier). Les faucons dépensiers du GOP détestent cette pratique et ils veulent y mettre un terme. Mais ils savent qu’ils n’ont pas le pouvoir unilatéral de le faire, car les démocrates contrôlent le Sénat et Biden contrôle la présidence.

La proposition de McCarthy est donc que la Chambre n’adopterait aucun projet de loi de crédits du Sénat qui ne soit pas conforme à la résolution budgétaire de la Chambre. Autrement dit, ils disent que les démocrates doivent céder à leurs exigences en matière de niveaux de dépenses. Les démocrates ne voudront pas faire cela, donc s’ils s’y tiennent, cela signifiera probablement une fermeture du gouvernement.

Pourtant, encore une fois, cela devrait probablement être interprété comme ce que McCarthy dit aux républicains de la Chambre qu’il fera initialement, plutôt que comme son résultat net – bien que plus à ce sujet ci-dessous.

Pour tous ces sujets de dépenses, le House GOP ne sera formellement lié en aucune façon par ce cadre. Donc, s’ils ressentent une douleur politique d’être blâmés pour un arrêt ou un défaut de paiement potentiel, ces promesses pourraient disparaître.

2) Faciliter la demande d’un vote de défiance à l’égard de la direction de McCarthy

Si McCarthy viole ses accords de dépenses d’une manière que certains conservateurs n’aiment pas, ils auront un moyen de le mettre à l’épreuve.

Pendant la majeure partie de son histoire, la Chambre a donné à n’importe quel membre le pouvoir de déposer une « motion privilégiée pour libérer le fauteuil », ce qui forcerait la Chambre à voter sur la destitution du président. Presque personne ne l’a jamais utilisé, mais quand alors-Rep. Mark Meadows (R-NC) en a déposé un pour tenter de chasser le président John Boehner en 2015, cela a contribué à la décision de Boehner de démissionner. Les démocrates ont ensuite considérablement affaibli ce pouvoir lorsqu’ils ont pris le pouvoir à la Chambre en 2019, obligeant non pas un seul membre mais la moitié des membres d’un parti à faire avancer cette motion.

Les conservateurs voulaient annuler ce changement, mais McCarthy était initialement réticent à le faire pleinement, proposant à la place d’exiger cinq membres. Après avoir perdu ses premiers votes d’orateur, cependant, il a cédé et a dit qu’il laisserait un membre le faire.

Tout cela est important parce que la dynamique de l’élection du président, comme nous le voyons actuellement, peut donner aux rebelles obstinés une grande influence sur les chefs de parti. Mais une fois que le président est élu, les partisans de la ligne dure perdent ce pouvoir, à moins qu’il n’y ait un moyen facile de forcer une autre élection du président. Maintenant, ils en ont un.

Pourtant, il y a une raison pour laquelle presque personne n’a jamais utilisé cela dans l’histoire de la Chambre – il faudrait encore 218 voix pour élire quelqu’un d’autre à l’orateur, et si la grande majorité des républicains de la Chambre restent fidèles à McCarthy, il y aura juste une impasse. De plus, si McCarthy est soumis à cela après avoir conclu un accord avec les démocrates, il est possible que les démocrates puissent alors le sauver d’une révolte de la droite dure en retour.

3) Missions du comité des prunes pour les purs et durs

Enfin, McCarthy a fait une offre quelconque impliquant des affectations de comité que les rebelles réclamaient. Le représentant Scott Perry (R-PA), qui est passé d’un vote anti-McCarthy à un vote pro-McCarthy après avoir eu le cadre en main vendredi, décrit ceci question de « représentation conservatrice » à la Chambre.

Les détails ici semblent toujours en évolution. Mais Sarah Ferris de Politico a rapporté que McCarthy laisserait les extrémistes avoir trois sièges au comité du règlement intérieur.

Le Comité du Règlement est important parce qu’il détermine ce qui sera présenté à la Chambre, quand il sera présenté et comment se dérouleront les débats et les amendements à ce sujet. Au cours des dernières décennies, il a essentiellement fait les enchères du président de la Chambre – en effet, c’est l’une des principales sources du pouvoir du président sur la chambre.

Donc, céder certains sièges de comité à des conservateurs incendiaires qui ont tendance à essayer de salir l’agenda des chefs de parti serait tout un changement. Selon Ferris, trois sièges pour les extrémistes suffiraient pour leur permettre d’empêcher la législation de passer par le comité (à moins que les démocrates ne fournissent leurs propres votes pour aider à faire adopter un projet de loi).

Il y a eu des rumeurs d’autres promesses concernant les sièges des comités et les présidences des sous-comités. Le représentant Andy Harris (R-MD), un partisan résolument conservateur, aurait voulu pour présider le sous-comité des crédits sur le travail et la santé et les services sociaux, mais d’autres républicains s’y sont opposés. Harris a finalement soutenu McCarthy lors d’un vote des orateurs vendredi après-midi, mais on ne savait pas si un accord avait été conclu à ce sujet.