Le contrat de câble Comcast sera soumis au conseil du comté de DeKalb – Shaw Local

SYCAMORE – Un accord renouvelé de franchise de télévision par câble entre Comcast et le comté de DeKalb sera soumis au conseil du comté de DeKalb la semaine prochaine, près de trois ans après l’expiration du dernier accord.

Une audience publique sur le nouvel accord, qui accorderait à Comcast le pouvoir non exclusif de construire et d’exploiter un système de câble sur les voies publiques du comté de DeKalb pendant 10 ans, a eu lieu mercredi.

L’administrateur du comté de DeKalb, Brian Gregory, a déclaré que l’accord définit la manière dont Comcast peut installer et entretenir une infrastructure Internet haut débit.

« L’accord couvre réellement la manière dont une emprise peut être utilisée », a déclaré Gregory. «Cela garantit qu’il existe un chemin pour établir cette connectivité. C’est donc l’une des parties importantes du contrat de franchise.

Selon le contrat, le comté de DeKalb percevra des frais de franchise équivalant à 5 % des revenus bruts de Comcast – le maximum autorisé par la loi sur le câble. Si le pourcentage est augmenté, le comté sera autorisé à augmenter les frais en organisant une audience publique.

Joan Sage, directrice régionale des affaires gouvernementales et réglementaires de Comcast à Chicago, a déclaré que l’accord renouvelé – un contrat attribué pour la première fois au comté de DeKalb à Warner Cable Communications en 1990 – permet à Comcast de continuer à créer une infrastructure de télécommunications câblées dans les zones non constituées en société du comté de DeKalb.

« Une façon simple de voir la franchise [agreement] est notre permis de faire des affaires », a déclaré Sage. « C’est notre permis d’entrer dans vos servitudes afin que nous puissions fournir des services à vos résidents. »

Connectez l’Illinois des subventions pourraient permettre à l’entreprise de télécommunications d’étendre l’accès à Internet à la plupart des zones rurales du comté qui ne disposent toujours pas d’un accès Internet par câble fiable. Comcast attend de savoir s’il recevra un financement pour l’expansion. Lorsqu’on lui a demandé, Sage a déclaré que l’entreprise ne pouvait pas s’engager dans le projet sans l’argent du gouvernement.

« À ce stade, ce n’est pas prévu au budget pour le faire [expand into rural areas of DeKalb County] », a déclaré Sage. « Cela pourrait arriver. Pour l’instant, on attend de voir ce qu’on va dépenser dans un match. Ensuite, nous verrons ce qui pourrait arriver, si ou non.

Sage a déclaré que le comté de DeKalb serait « vraiment bien couvert » par un accès Internet haut débit si Comcast obtenait une subvention de l’État, mais il a été déconcerté lorsqu’il a été pressé par un membre du public.

Sage a déclaré que le comté serait entièrement couvert si les subventions étaient accordées dans leur intégralité.