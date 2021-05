Le contrat de Barcelone avec Lionel Messi est «  très positif  »

Les discussions entre Barcelone et Lionel Messi sur un nouveau contrat progressent de manière satisfaisante, le président du club Joan Laporta ayant eu une réunion avec le père et l’agent du joueur, ont déclaré des sources à ESPN.

ESPN a confirmé un rapport de TV3 catalan selon lequel Messi a une première offre informelle sur la table du Barca, une offre que Laporta a présentée à Jorge Messi lors de leur réunion. L’offre a montré les chiffres financiers spécifiques que le club catalan est prêt à payer à l’Argentin pour qu’il continue au Camp Nou au-delà de cet été.

La rencontre a été « très positive », a déclaré une source à ESPN, mais Messi, dont le contrat expire le 30 juin, veut attendre de connaître le projet sportif du club avant de prendre une décision.

ESPN signalé le mois dernier que le président du Barça, Laporta, prévoyait d’offrir à Messi un contrat de deux ans avec une option pour le prolonger d’un an supplémentaire pour compenser la réduction de salaire que le capitaine du Barca devrait accepter.

Si Messi est d’accord, il aura le choix de décider de continuer au Barça après la Coupe du monde 2022 au Qatar ou d’aller en MLS.

Messi a admis en décembre dernier que « son espoir est de profiter et de vivre la vie aux États-Unis » et cette idée est toujours dans son esprit.

Selon TV3, l’offre finale de Laporta serait d’un contrat de cinq ans mais donnerait également à l’Argentin la possibilité de mettre fin à sa carrière aux États-Unis avant de retourner à Barcelone plus tard pour assumer un rôle d’ambassadeur du club.

Des sources proches des négociations ont déclaré à ESPN que la première option de Messi a toujours été de rester à Barcelone et qu’il est conscient que cela signifierait devoir baisser considérablement son salaire, qui est actuellement de 70 millions d’euros nets par saison.

Néanmoins, la source insiste sur le fait que Messi donnera la priorité au projet sportif par rapport à l’offre financière et Laporta étudie différentes options financières pour créer une équipe compétitive.

Le Barça s’est déjà assuré de la signature d’Eric Garcia en tant qu’agent libre et espère dans les prochains jours confirmer les signatures de Sergio Aguero et Gini Wijnaldum. Le contrat d’Aguero avec Manchester City expire en juin et il a déjà un accord verbal pour jouer au Barca pour les deux prochaines saisons. Wijnaldum devrait signer un accord de trois ans avec le Barca une fois que le contrat du milieu de terrain avec Liverpool prendra fin le mois prochain.

Le Barça travaille également à apporter plus de renforts et à rechercher un entraîneur, bien que le club n’ait pas exclu la possibilité que Ronald Koeman continue pour une autre saison en raison d’un manque de consensus au sein du club concernant d’éventuels remplacements.

ESPN a rapporté plus tôt cette semaine que Roberto Martinez faisait partie des candidats évalués par Barcelone. Laporta tiendra une conférence de presse vendredi pour discuter de la situation actuelle au club.

Messi, quant à lui, a rejoint l’équipe argentine mercredi pour se préparer aux prochains éliminatoires de la Coupe du monde et à la Copa America.

Le père de Messi continuera à diriger les négociations avec le Barça dans les semaines à venir.