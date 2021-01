Être une demoiselle d’honneur s’accompagne de son propre ensemble de responsabilités lourdes et s’il est très amusant de planifier le mariage ensemble et d’aider la mariée le grand jour, parfois la femme de l’heure peut rendre les choses un peu difficiles, tout cela grâce à la pression exercée sur son jour J pour que tout soit parfait. Mais une future mariée a récemment fini par scandaliser les internautes après avoir publié de manière anonyme une longue liste de 37 règles bizarres qu’elle a envoyées à ses demoiselles d’honneur à suivre.

La liste a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux, car les demandes ont été qualifiées de «scandaleuses». La mariée, cependant, a déclaré qu’elle jugeait nécessaire de remettre un tel contrat à ses demoiselles d’honneur potentielles après avoir vu beaucoup de problèmes avec les demoiselles d’honneur de femmes nouvellement mariées en ligne et voulait donc s’assurer qu’elle ne faisait face à rien de tel.

Parlant de ce qui l’a incitée à créer le contrat, la mariée a déclaré: « Cela a expliqué mes attentes du début à la fin. » Elle a également publié une photo du contrat qui a été rapidement critiquée par les internautes, Le soleil a rapporté.

Alors que la plupart des conditions de la mariée semblent aller loin, quelques-unes des règles ont suscité des critiques plus vives de la part des utilisateurs des médias sociaux – une où elle interdit à ses demoiselles d’honneur de prendre plus de trois kilos et de tomber « intentionnellement » enceinte avant le mariage. Elle ajoute également que la demoiselle d’honneur «ne deviendra pas sensible et en colère contre la mariée parce que je comprends qu’elle a une attitude autoritaire».

La mariée a envoyé sa liste de clauses à ses demoiselles d’honneur potentielles.

Frappant la mariée pour les demandes peu recommandables, l’un d’eux a commenté: « Je bousillerais ce contrat et le jetterais au visage de la mariée. Quel idiot. »

Un autre a dit: « Suis-je en train de lire ceci correctement? Juste ridicule. Et je ne peux pas croire que six personnes l’ont signé. »

Beaucoup ont déclaré qu’ils ne participeraient certainement pas au mariage si ces règles leur étaient énoncées.

La liste des choses à ne pas faire était longue et comprenait une interdiction du rouge à lèvres coloré, des lentilles de contact colorées, des faux cils, pas d’ongles colorés, de la couleur des cheveux sauf le noir ou le brun, sans essayer de surpasser la mariée parmi tant d’autres.

La mariée a également demandé à ses compagnons de ne pas flirter avec des invités masculins lors du mariage et leur a demandé de rester « heureux et positifs » tout au long de la nuit.

La mariée a également exigé que dans les 5 jours suivant la signature du contrat, les demoiselles d’honneur fournissent à la première leur horaire normal de sept jours. Elle a également demandé aux femmes d’économiser 50 $ par mois pour les dépenses des 14 prochains mois.

Malgré les critiques, la mariée, qui est restée anonyme, a respecté les règles qu’elle a envoyées et a également déclaré qu’elle avait fini par avoir 6 demoiselles d’honneur sur les 10 auxquelles elle l’avait envoyé.

« J’ai commencé avec 10, j’ai fini avec six. J’ai refusé d’être stressée. Je n’ai bougé sur rien », a-t-elle ajouté.