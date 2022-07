Le contrat AMR de Streator est toujours en cours de finalisation ; le directeur municipal s’attend à une résolution rapide – Shaw Local

La version finale du contrat avec American Medical Response Solutions n’est pas encore gravée dans le marbre, bien que le directeur de Streator City, David Plyman, s’attende à ce qu’il soit prêt d’ici la réunion du conseil municipal de la semaine prochaine.

Lors d’une réunion spéciale du conseil municipal et du comité plénier le mardi 12 juillet, Plyman a déclaré qu’il ne croyait pas qu’il y ait de points de friction majeurs entre la ville de Streator et AMR, et les retards avec le contrat se résument à des problèmes d’horaire et ajustements linguistiques mineurs.

Cela fait suite à l’achat par la ville d’une ambulance de la ville d’Ottawa pour 50 000 $, qui sera livrée dès qu’Ottawa retirera l’équipement de l’ambulance qui n’est pas vendu avec.

Streator a également acheté une ambulance remise à neuf pour 164 000 $ qui sera livrée à la mi-septembre. Le conseil a été autorisé à dépenser jusqu’à 400 000 $ en ambulances, une troisième ambulance devant être achetée à l’avenir.

Plyman a déclaré que l’on s’attend à ce que l’ambulance achetée à Ottawa soit utilisée comme secours, mais qu’elle soit disponible si peu de temps après l’achat signifie qu’elle peut commencer à se préparer pour l’obtention d’un permis.

Le conseil a également approuvé l’achat de deux civières et de deux chaises d’escalier de Stryker Medical pour 49 042,74 $.

Le chef des pompiers de Streator, Gary Bird, a déclaré que la ville était en train d’acheter l’équipement qu’elle ne possédait pas déjà, mais que certains des articles, comme les moniteurs cardiaques, sont déjà utilisés sur les véhicules d’incendie et peuvent être transférés dans les ambulances.

“En ce moment, nous sommes prêts pour la livraison de fournitures médicales et elles ont toutes été commandées”, a déclaré Bird. «Nous recevons des livraisons tous les jours avec eux. Certaines de ces choses sont encore en rupture de stock, mais nous devrions toujours avoir tout à temps.

Les ambulances sont achetées avec des fonds de secours COVID-19 et font partie de la ville qui s’éloigne du travail avec le fournisseur d’ambulance de longue date AMT, qui cessera ses activités dans la ville le 1er octobre.

Plyman a également mentionné qu’il avait été en contact avec Mendota Ambulance Billing, qui soumettra une proposition pour gérer la facturation des ambulances de la ville en échange de 7,5% des revenus des ambulances de la ville.

La réunion a eu lieu dans la salle du conseil municipal au 204 S. Blooming St. à Streator.