Le contrat Al Ittihad de Karim Benzema expliqué: le détenteur du Ballon d’Or gagnera 6 £ PAR SECONDE après avoir reçu un contrat stupéfiant en Arabie Saoudite

Karim Benzema est sur le point de gagner un montant incroyable en Arabie Saoudite avec son transfert du Real Madrid à Al Ittihad a été confirmé.

La carrière de 14 ans de Benzema en Espagne touche à sa fin, l’attaquant décidant de rejoindre l’ancien coéquipier de Los Blancos Cristiano Ronaldo au Moyen-Orient.

3 Benzema a officiellement signé pour Al Ittihad Crédit : Twitter @ittihaden

3 Il a été dévoilé aux fans au King Abdullah Stadium, domicile d’Al Ittihad, jeudi soir. Crédit : Getty

Benzema a cité le fait de vouloir vivre dans un pays musulman comme raison de déménager, mais le contrat stupéfiant qui lui a été proposé a également dû jouer un rôle.

Le nouveau contrat du détenteur actuel du Ballon d’Or implique des chiffres incroyables et talkSPORT.com examine de plus près…

Le contrat Al Ittihad de Benzema

Benzema aurait signé un contrat de trois ans avec Al Ittihad, qui devrait lui permettre de gagner près de 200 millions de livres sterling par saison.

Cela peut être décomposé en quelques statistiques incroyables, le Français étant susceptible de gagner environ 6 £ par seconde en Arabie saoudite.

Les gains de Benzema en Arabie Saoudite 200 000 000 € (171 877 300 £) par an

16 666 666 € (14 323 107 £) par mois

4 166 666 € (3 580 776 £) par semaine

595 238 € (511 539 £) par jour

24 801 € (21 313 £) de l’heure

413 € (355 £) par minute

6,88 € (5,91 £) par seconde

Des calculs ont été effectués sur les réseaux sociaux après l’annonce, et il a été déterminé que Benzema collecterait plus de 350 £ par minute.

Et cela équivaut à plus de 20 000 £ de l’heure et à plus de 500 000 £ par jour !

Son contrat est extrêmement similaire à celui de Ronaldo, les deux joueurs devenant les visages de la Saudi Pro League.

Ils pourraient également être bientôt rejoints par N’Golo Kante de Chelsea, qui devrait également signer pour Al-Ittihad.

3 Benzema a signé un contrat avec Al Ittihad jusqu’en 2026 Crédit : Twitter @ittihaden

S’exprimant après son arrivée, Benzema a déclaré : « Je n’oublierai jamais le Real Madrid car c’est impossible.

« C’est difficile de parler. Il y a tellement d’émotions. Je voulais remercier le Real Madrid et mes coéquipiers. Ça a été un bon voyage dans ma vie.

« J’ai eu la chance de réaliser mon rêve d’enfant grâce au président qui, il y a longtemps, alors que je n’avais que 21 ans, est venu chez moi, avec mes parents. »

Il a poursuivi: « J’ai eu la chance de réaliser des choses incroyables dans ma carrière et de réaliser tout ce que je peux en Espagne et en Europe.

« Je sens maintenant que le moment est venu pour un nouveau défi et un nouveau projet.

« J’ai hâte de rejoindre mes nouveaux coéquipiers et, avec eux, d’aider à faire passer ce club incroyable et le jeu en Arabie saoudite à de nouveaux niveaux. »