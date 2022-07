Le contingent pakistanais protestant pour l’Olympiade d’échecs quitte l’Inde via la frontière Attari-Wagah

Pour protester contre la flamme olympique des échecs passant par le Cachemire, l’équipe pakistanaise de 13 membres, dont deux officiels, a traversé la frontière internationale via le poste de contrôle intégré (ICP) et est rentrée chez elle vendredi.

L’équipe d’échecs Pak était arrivée en Inde pour participer à la 44e Olympiade d’échecs qui se tenait à Chennai du 29 juillet au 10 août.

Le ministère pakistanais des Affaires étrangères avait accusé l’Inde de mélanger politique et sport. En signe de protestation, le gouvernement pakistanais a annoncé le retrait de son contingent.

Le contingent avait également refusé de participer à la cérémonie d’ouverture le 28 juillet, inaugurée par le Premier ministre Narendra Modi.

Avec le retrait du Pakistan, le nombre total d’inscriptions confirmées pour l’Olympiade d’échecs est tombé à 187 dans la catégorie Open et à 161 dans la section féminine.

L’Inde a été autorisée à aligner une troisième équipe pour faire les entrées en même. Normalement, un pays hôte de l’Olympiade d’échecs peut aligner deux équipes dans les deux sections.

La FIDE avait auparavant interdit à la Russie et à la Biélorussie de participer à l’événement à la suite de l’action militaire russe en Ukraine. La Chine ne participe pas non plus à l’événement.

