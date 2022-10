Le contingent indien part pour Amman

Le contingent indien pour les championnats de boxe ASBC Elite 2022 est parti samedi pour Amman, en Jordanie. Le concours se déroulera du 30 octobre au 13 novembre.

Le tirage au sort officiel aura lieu le 31 octobre et les combats débuteront le 1er novembre. La médaillée de bronze des Jeux olympiques de Tokyo Lovlina Borgohain et la quintuple médaillée asiatique Shiva Thapa seront le fer de lance de la campagne indienne aux championnats. Lors de l’édition précédente qui s’est tenue à Dubaï l’année dernière, les pugilistes indiens ont remporté 16 médailles et ont assuré le meilleur spectacle du pays lors de l’événement.

L’escouade

Hommes : Govind Sahani (48 kg), Sparsh Kumar (51 kg), Ananta Chopade (54 kg), Md. Hussamuddin (57 kg), Etash Khan (60 kg), Shiva Thapa (63,5 kg), Amit Kumar (67 kg), Sachin (71 kg) , Sumit (75kg), Lakshya (80kg), Kapil (86kg), Naveen (92kg), Narender (+92kg).

Femmes : Monika (48kg), Savita (50kg), Minakshi (52kg), Sakshi (54kg), Preeti (57kg), Simranjit (60kg), Parveen (63kg), Ankushita Boro (66kg), Pooja (70kg), Lovlina Borgohain (75kg), Saweety (81kg), Alfiya Pathan (+81kg).

