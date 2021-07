Le contingent indien de tir part pour les Jeux olympiques de Tokyo le 16 juillet

Actuellement dans sa dernière étape de la longue tournée de compétition et d’entraînement en Croatie, le contingent indien de tir à destination des Jeux olympiques quittera Zagreb pour Tokyo le 16 juillet et atteindra la capitale japonaise le lendemain.

À Tokyo, les tireurs et leur personnel de soutien seront probablement en quarantaine pendant trois à quatre jours car ils entrent au Japon en provenance d’un pays où la situation du COVID-19 est sous contrôle.

Les Jeux devraient se tenir dans la capitale japonaise du 23 juillet au 8 août.

Comme ils ne sont pas en Inde (où le nombre de cas de COVID était élevé lorsque les tireurs sont partis pour la Croatie en mai), ils ne seront pas tenus de faire une longue quarantaine, ce qui est obligatoire pour ceux qui voyagent directement d’Inde, une National Rifle Association. de l’Inde (NRAI) a déclaré PTI.

« Le contingent part le 16 juillet et atteint Tokyo le 17 juillet. Ce sera un long voyage mais je pense qu’il y aura un transit », a-t-il déclaré.

Le contingent indien de tir, y compris certains des plus grands espoirs de médaille du pays aux Jeux de Tokyo, était parti pour Zagreb sur un vol charter le 11 mai pour la dernière partie de ses préparatifs pour les Jeux olympiques.

Le plan était toujours de se diriger directement vers les Jeux depuis Zagreb.

Pendant ce temps, les tireurs et leurs entraîneurs font tout leur possible pour s’assurer qu’ils abordent les Jeux dans le bon état d’esprit, après avoir exceptionnellement bien réussi ces dernières années.

L’équipe, cependant, n’a pas pu mettre le feu à la scène de la Coupe du monde ISSF récemment conclue à Osijek, en Croatie, où elle a remporté une médaille d’or, une d’argent et deux de bronze pour une 10e place, pas un bon résultat compte tenu des excellente course ces derniers temps.

L’un des entraîneurs, qui est avec l’équipe en Croatie, a affirmé que l’équipe allait dans la bonne direction.

« Les entraîneurs travaillent sur leur jeu, les aident avec leurs contributions. Du point de vue des compétences, ce sont des tireurs éprouvés avec d’excellents résultats qui les soutiennent. Et leur état d’esprit n’est pas du tout un problème avant les Jeux », a déclaré l’entraîneur.

«Les tireurs qui participent à une épreuve s’entraînent généralement une session dans la mêlée et ceux qui vont participer à deux épreuves font deux sessions. Les entraîneurs ont élaboré des plans spécifiques pour les tireurs et ils sont suivis religieusement », a-t-il ajouté.

Interrogé sur les informations selon lesquelles l’entraîneur étranger de longue date de l’équipe de pistolets, Pavel Smirnov, aurait eu un différend avec la sécurité à la porte d’entrée du site d’entraînement, une source de la NRAI a qualifié cela de petit problème qui a été réglé.

« Oui, il y avait un problème mais c’était un petit. La sécurité et l’entraîneur se sont disputés au sujet du contrôle thermique à la porte d’entrée, et je pense que des mots ont été échangés, après quoi l’affaire a été signalée aux superviseurs de la sécurité. »

Cependant, la fédération croate de tir est alors intervenue et a résolu le problème à l’amiable. Donc tout va bien maintenant, a-t-il déclaré sous couvert d’anonymat.

L’Inde sera représentée par un record de 15 tireurs aux Jeux de Tokyo.

Le contingent indien en Croatie compte huit carabines et cinq tireurs au pistolet, en plus des entraîneurs et d’autres membres du personnel de soutien.

Les tireurs indiens s’entraînent aux côtés de l’équipe nationale croate.

Le contingent indien a déplacé sa base à Zagreb car il était considéré comme plus sûr pour eux de s’y entraîner à un moment où le pays vacillait sous une deuxième vague dévastatrice de la pandémie de COVID-19.

Lors de leur séjour en Croatie, les tireurs indiens ont participé aux Championnats d’Europe à Osijek, du 29 mai au 6 juin, avant de participer à la dernière Coupe du monde avant les JO, du 22 juin au 3 juillet, au même endroit.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici