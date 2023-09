Le contingent indien de fusils de chasse est le plus susceptible de manquer les entraîneurs étrangers aux Jeux asiatiques, Dradi rentrera chez lui

Il est très peu probable que les deux entraîneurs indiens étrangers de tir au fusil de chasse, Marcello Dradi et Ennio Falco d’Italie, accompagnent le contingent indien de tir aux Jeux asiatiques en raison de l’accréditation et de détails techniques contractuels.

L’entraîneur de piège Dradi et l’expert en skeet Falco ont été nommés entraîneurs de fusils de chasse de l’Inde à la suite des retombées de la National Rifle Association of India (NRAI) avec les Australiens Russell et Lauryn Mark, qui ont démissionné plus tôt cette année.

Dradi sera probablement absent car son contrat avec l’Autorité sportive indienne (SAI) a été signé après que la « longue liste » d’athlètes et d’officiels qui les accompagnent ait déjà été finalisée par l’Association olympique indienne (AIO) et envoyée à l’organisation des Jeux asiatiques de Hangzhou. Comité (HAGOC).

L’entraîneur indien de trap Vikram Chopra accompagnera le contingent de trap tandis que Jitender Beniwal accompagnera très probablement le contingent de skeet, a déclaré le secrétaire du NRAI Rajiv Bhatia.

« Leurs contrats (d’entraîneurs étrangers) ont été signés après que la longue liste de l’Association olympique indienne (AIO) ait été finalisée et envoyée aux organisateurs des Jeux asiatiques (HAGOC). C’est la raison pour laquelle ils risquent de rater cette chance », a déclaré Bhatia.

Lorsqu’on lui a demandé quand le ministère pourrait ajouter 25 athlètes supplémentaires à sa liste initiale de 634 sportifs participant aux Jeux asiatiques jeudi, pourquoi le nom de Dradi n’a-t-il pas pu être inclus, Bhatia a répondu : « Nous leur avons envoyé toute la documentation (IOA)… le Une recommandation a été adressée (à l’AIO) selon laquelle leurs noms devraient être inclus dans le contingent. La proposition a été abandonnée mais je ne peux pas dire avec certitude ce qui va se passer », a-t-il ajouté.

« Vikram Chopra fera partie du contingent de pièges et au skeet, je suppose, Jitender Beniwal ira… nous insistons (pour l’inclusion de) son nom pour le skeet », a ajouté Bhatia.

Une source a déclaré que le contrat d’entraîneur de Dradi avec l’équipe espagnole n’était pas encore terminé et qu’il avait commencé « officieusement » à entraîner l’équipe indienne. L’expert italien est actuellement en Inde avec l’équipe trap se préparant pour les Jeux asiatiques et rentrera probablement en Italie. Samedi.

« Il a accepté le contrat du gouvernement (Sports Authority of India) ; c’est pourquoi il est en Inde pour entraîner nos tireurs. L’AIO a déclaré qu’elle cherchait à faire entrer (Dradi) (en tant qu’entraîneur pour les Jeux asiatiques). Les épreuves de trap commencent à une date ultérieure, il peut donc y participer, à condition d’obtenir l’accord du comité d’organisation (HAGOC).

Sur Falco, a déclaré Bhatia, l’entraîneur de skeet signera le contrat en décembre. Il manquera également les Championnats d’Asie, une épreuve de qualification olympique de Paris, qui se déroulera à Changwon, en Corée du Sud, après les Jeux asiatiques.

« Falco n’accompagnera pas non plus l’équipe pour les Jeux asiatiques », a confirmé Bhatia.

« Mais les deux seront là pour le camp des Championnats d’Asie. Dradi est à Delhi (en ce moment) et il a participé au camp des Jeux asiatiques. Falco ne l’a pas fait car il avait (déjà) fait un camp avec les Indiens plus tôt. Si jamais il (Dradi) obtient l’approbation du HAGOC, il s’envolera immédiatement d’Italie vers Hangzhou et rejoindra son équipe. »

Dradi a déclaré qu’il avait retardé l’accréditation pour des raisons personnelles.

« C’est simple. J’ai signé le contrat (avec SAI) mais je n’ai pas l’accréditation à cause d’un problème à la maison. Ce n’était pas dans mon plan de venir (en Inde). Ils (NRAI) me poussaient à venir, je ferai de mon mieux. L’équipe est bien entraînée, nous suivons bien, ils (les tireurs) se comportent bien à l’entraînement », a déclaré l’expert italien.

« Mon (mon) nom a été envoyé tardivement à l’IOA, non pas à cause d’eux (NRAI) mais à cause de moi, parce que j’ai ce suivi (médical) à faire… mon hôpital en Italie. Je dois faire ce suivi. Mais je serai là (avec un contingent indien) pour les Championnats d’Asie et aussi pour tous les camps. Mais je ne m’inquiète pas pour les tireurs, ils ont été bien entraînés », a-t-il ajouté.

Le médaillé d’or des Jeux asiatiques en double trap, Ronjan Sodhi, a qualifié cette évolution de « décevante ».

« Dradi fait partie du tournage indien, c’est ce que je crois. C’est la quatrième fois (au fil des ans) qu’il revient en Inde (pour entraîner les tireurs du pays). Il a entraîné les équipes chinoise et espagnole et connaît bien les conditions en Chine, tout en entraînant leur équipe.

« C’était une décision mûrement réfléchie d’obtenir le meilleur des meilleurs de l’Italie. Décevant s’il ne voyagera pas avec l’équipe (indienne). De RVS Rathore à Manavijt Sandhu en passant par moi, nous avons tout vu. Il doit y avoir une raison pour laquelle il a été rappelé en Inde pour la quatrième fois.

« En ce qui concerne Falco, je pense que de nombreux tireurs indiens s’entraînent avec lui, au moment où je parle, en Italie, dont Mairaj Khan. Quel était le problème pour l’amener en Inde et entraîner nos athlètes pour les Jeux asiatiques, ce qui est primordial pour nous après les Jeux olympiques », a ajouté le lauréat du prix Khel Ratna.

