Le contingent indien de badminton maintient son élan gagnant avec le blanchiment du Sri Lanka

L’équipe indienne de badminton a poursuivi son impressionnant parcours dans la compétition par équipes mixtes, battant le Sri Lanka 5-0 lors d’un match du groupe A du tour préliminaire, restant en course pour une place en quart de finale, au NEC Hall n ° 5 samedi.

Les entraîneurs indiens ont fait tourner les joueurs et ont donné du repos à Kidambi Srikanth et PV Sindhu après leurs victoires confortables contre le Pakistan. Mais le résultat a été le même – un autre combat contre une équipe faible pour les champions en titre des Jeux du Commonwealth de 2018 à Gold Coast, en Australie.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS

La paire de double mixte composée de Satwiksairaj Rankireddy et Ashwini Ponnappa a ouvert le bal en battant les Sri Lankais Sachin Dias et Thilini Hendahewa 21-14, 21-8. Le médaillé de bronze du Championnat du monde Lakshya Sen a ensuite pris le terrain et a démoli Nikula Karunaratne 2-0, gagnant 21-18, 21-5 pour porter le score à 2-0 pour l’Inde.

Aakarshi Kashyap a gagné 21-3, 21-9 en simple féminin contre Vidara Suhasni Vidanage du Sri Lanka pour porter le score à 3-0 et donner à l’Inde une avance imbattable. Le double combiné masculin improvisé de B Sumeeth Reddy et Chirag Shetty n’a pas transpiré en battant Dumindu Abeywickrama et Sachin Dias 21-10, 21-13 en double temps rapide pour porter le score à 4-0. La paire féminine de double de Treesa Jolly et Pullela Gayatri Gopichand a scellé le combat 5-0 pour les têtes de série et les favorites pour conserver leur médaille d’or.

Ce fut une bonne sortie pour l’équipe indienne avant les rencontres plus difficiles des huitièmes de finale, alors que les entraîneurs ont élaboré diverses combinaisons et testé les joueurs.

L’Inde terminera sa campagne du tour préliminaire avec son dernier match du Groupe A contre l’Australie plus tard dans la soirée. Avec une nouvelle victoire, l’Inde scellera la première place du groupe A et se qualifiera pour les quarts de finale.

Pendant ce temps, dans d’autres épreuves samedi, la cycliste indienne Meenakshi n’a pas réussi à se qualifier pour les médailles dans la poursuite individuelle féminine de 3000 m. Meenakshi a terminé 15ème et dernier avec un chrono de 3:49.598 et une vitesse moyenne de 47.039kms dans un peloton à partir duquel les deux coureurs les plus rapides se sont qualifiés pour la course à la médaille d’or tandis que les troisième et quatrième plus rapides se disputaient le bronze.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici