Le contingent indien de badminton doit tirer sur tous les cylindres après la débâcle de la Coupe Sudirman

Quoi qu’il en soit, la campagne indienne de la Sudirman Cup 2023 a été un désastre. Nous avons perdu 1-4 contre le Chinese Taipei et pire, 0-5 contre la Malaisie.

Et cette fois, SaiSatwick RangiReddy et Chirag Shetty doivent également partager la responsabilité d’un match terne contre Aaron Chia/Soh Yooi Yik de Malaisie.

L’Inde a perdu 18-21/19-21, soit dit en passant, c’était la 8e défaite consécutive contre le duo malaisien numéro un mondial.

A LIRE AUSSI | Les fans inondent les rues pour célébrer le défilé de la victoire de l’équipe de football indonésienne aux Jeux SEA

Nous avons vu des performances bien meilleures et plus raffinées de notre paire. Mais ils avaient l’air blasés et n’ont pas trouvé de bons moments de jeu. La veille, face au Chinese Taipei, la paire indienne s’était inclinée face à Lee Yang et Huang Wei 13-21/21-17/18-21.

Leroy D’sa, un spécialiste légendaire du double, médaillé international et 7 fois champion national, et qui suit attentivement nos performances en double, a déclaré : « Je suis vraiment insatisfait et déçu de la façon dont nos garçons ont joué. Il n’y avait aucune réflexion de leur part. Aucune clarté. Où étaient les compteurs, l’attaque volatile qui a humilié tant de personnes ? Ils étaient censés diriger l’équipe. De plus, aucune cohérence de la part du groupe de réflexion de l’équipe. »

La paire de double mixte de Sai Praneeth et Tanisha Crasto a très bien joué un match en trois sets contre Yang Po et Ling Fang 19-21/15-21/6-15. Mais face à la Malaisie, la paire de double mixte a été modifiée. Dhruv Kapila et Ashwini Ponnappa ont perdu face à leurs adversaires 16-21/17-21. Quel était le besoin de changer la paire?

Mais je dois dire que le duo féminin de Teressa Jolly et Gayatri Gopichand m’a beaucoup impressionné. Ils apprennent très bien les nuances des doubles. Quant à Sindhu, je ne suis pas non plus satisfait de la façon dont elle a joué ces derniers temps. L’Inde a vraiment besoin qu’elle tire à plein régime. »

L’ancienne championne du monde Sindhu avait l’air bien installée dans son match contre son ennemi juré Tai Tzu du Chinese Taipei. Elle a perdu contre Tai pour la 18e fois. Mais Sindhu était elle-même dans le match, jouant des coups offensifs et gardant Tai à distance.

Mais quand cela importait le plus, Sindhu s’est avéré déficient. Tai a gagné mais a dû batailler ferme pour enregistrer un score de 21-14/18-21/21-18. C’est la meilleure performance du joueur indien en près d’un an. Mais combien de temps durera cette forme, personne ne peut le deviner.

Encore une fois, elle a échoué dans la toute prochaine bataille qui était contre Goh Jin Wei de Malaisie, qu’elle avait vaincu aux quatre occasions qu’ils avaient jouées. Sindhu a remporté le premier match mais a perdu les deux suivants 10-21/20-22 avec un service Matchpoint à 20-19.

Après ce match crucial, elle a confié à la presse « J’aurais dû gagner ce match. C’est vraiment décevant. Je lui ai donné une bien trop bonne avance et j’ai dû lutter après ça. »

Sindhu était mené 5-15 et 9-17. Mais ce n’était pas son jour.

L’Inde a battu l’Australie dans un match nul qui n’avait aucun sens. Nous avons gagné 4-1 en chancelant en double mixte. L’Inde n’a jamais remporté de médaille dans la Coupe Sudirman.

L’ancien sélectionneur en chef de l’Inde, Vimal Kumar s’est lui aussi indigné de cette défaite. « Je ne pense pas que nous avions un bon esprit d’équipe ici comme celui que nous avions à la Thomas and Uber Cup l’année dernière », a-t-il déclaré.

A LIRE AUSSI | UEFA Europa League : Sevilla Rally pour évincer la Juventus et sceller le passage en finale

« A part Teressa Jolly et Gayatri Gopichand, d’autres joueuses auraient dû faire mieux. Sindhu a besoin d’une victoire morale. Elle doit reprendre confiance en elle, et vite », a poursuivi Vimal.

Dans l’ensemble, je suis déçu de nos efforts à la Sudirman Cup », a-t-il ajouté.

Pour en revenir à Sindhu, bien qu’elle ait joué un match de haut niveau contre Tai, il est surprenant qu’elle ne frappe pas les coups vers le bas. Lever l’oiseau haut donne aux joueurs comme Tai beaucoup de temps pour jouer ses coups trompeurs. Elle doit également venir avec deux ou trois plans de match. Elle a si bien réussi dans le passé. Il n’y a aucune raison pour qu’elle ne puisse pas recommencer.