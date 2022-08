Le contingent indien d’athlétisme avait officiellement contesté le 4e saut de Murali Sreeshankar

Le contingent d’athlétisme indien avait officiellement contesté la décision des juges de saut en longueur de commettre une faute sur la quatrième tentative de Murali Sreeshankar, qui, selon lui, lui aurait valu une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth à Birmingham.

Le médaillé d’argent Sreeshankar avait déclaré qu’il avait d’abord pensé qu’il avait un gros saut valide lors de sa quatrième tentative, mais il a été jugé comme une faute en vertu de la nouvelle technologie à base de laser utilisée aux Jeux.

“La Fédération indienne d’athlétisme avait contesté la décision (concernant le quatrième saut). Le père de Sreeshakar et un haut responsable de l’AFI sont allés voir l’arbitre vidéo et d’autres officiels étaient là », a déclaré une source au courant du développement à PTI.

“Mais ils (les responsables de l’AFI) étaient pleinement convaincus que le saut était une faute”, a-t-il ajouté.

Sreeshankar avait dit qu’il était surpris que le quatrième saut ait été qualifié de faute.

“J’ai été très surpris, vous ne pouvez pas appeler cela (quatrième saut) une faute car je n’ai jamais dépassé le panneau des fautes mais elle (l’officielle du stand) m’a expliqué la position exacte du saut, le mouvement de mon pied qui traversait la perpendiculaire assiette », a déclaré Sreeshankar dans une interaction virtuelle.

“Si c’était le système précédent que nous avions ces dernières années, cela n’aurait pas été appelé une faute”, a déclaré le détenteur du record national (8,36 m).

Sreeshankar et l’éventuel vainqueur de la médaille d’or Laquan Nairn des Bahamas ont réalisé les meilleurs sauts identiques à 8,08 m. Nairn a été déclaré vainqueur de l’or car son deuxième meilleur de 7,98 m était meilleur que 7,84 m de Sreeshankar.

Selon les règles, si deux sauteurs sont à égalité sur la même distance, celui qui a le meilleur deuxième meilleur effort sera classé devant.

Le nouveau système (qui régit également le triple saut) est entré en vigueur le 1er novembre 2021 après que le Conseil mondial de l’athlétisme a donné son approbation.

Dans l’ancien système manuel, un no-jump est appelé si un athlète est jugé, en décollant, avoir touché le sol au-delà de la ligne d’appel. Un tableau en pâte à modeler placé à un angle de 45 degrés a longtemps été utilisé pour aider à de telles décisions.

“Selon la nouvelle règle technique, ce sera un échec au décollage si une partie de la chaussure ou du pied de décollage casse le plan vertical de la ligne de décollage. On a estimé que ce serait plus compréhensible et plus simple à juger », avait déclaré World Athletics dans un communiqué en septembre 2020.

“L’ancienne règle permettait parfois aux embouts d’approcher visiblement la ligne sans marquer la pâte à modeler. À l’avenir, de tels moments seront des fautes et le plateau de pâte à modeler, s’il est utilisé, doit être réglé à 90”, ont-ils ajouté.

