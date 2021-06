Le contingent indien à destination des Jeux olympiques subira des tests Covid-19 pendant 7 jours avant son départ pour Tokyo

Les tests COVID-19 de tous les membres du contingent indien pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo seront effectués par SRL Diagnostics, a annoncé lundi l’Association olympique indienne (IOA). Le SRL Diagnostics a été choisi lundi comme « partenaire de diagnostic de laboratoire » de l’IOA pour les Jeux de Tokyo et les Jeux olympiques de 2024. Le secrétaire général de l’IOA, Rajeev Mehta, a déclaré à PTI que tous les athlètes et officiels liés aux Jeux olympiques peuvent désormais subir gratuitement des tests RT-PCR pendant sept jours avant leur départ pour Tokyo dans les laboratoires SRL Diagnostics à travers le pays.

« SRL Diagnostics sera le partenaire du laboratoire d’IOA jusqu’aux Jeux olympiques de 2024. Ainsi, tous les athlètes et officiels des Jeux olympiques de Tokyo feront des tests RT-PCR pendant sept jours dans ce laboratoire », a déclaré Mehta.

«Ils ont des succursales dans tout le pays et les athlètes et les officiels peuvent passer les tests dans n’importe quelle succursale. Ce sera gratuit et le laboratoire l’a offert aussi gratuitement que notre partenaire. »

Les organisateurs des Jeux de Tokyo ont imposé des règles plus strictes aux Indiens en matraquant le pays avec l’Afghanistan, le Népal, les Maldives, le Pakistan et le Sri Lanka, dans le groupe 1 avec une grave situation de COVID-19.

Le contingent indien partant pour Tokyo devra télécharger son état de santé pour chacun des sept jours avant le départ sur l’application de santé du comité d’organisation ainsi que les rapports négatifs de RT-PCR des laboratoires approuvés, 96 et 72 heures avant le voyage.

Dans la lettre nommant SRL Diagnostics comme partenaire de laboratoire, IOA a écrit : « Nous sommes ravis d’accepter votre offre de rejoindre IOA et, comme discuté et confirmé, vous pouvez fournir des services aux athlètes et officiels indiens participant aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et 2024 à Paris.

« Pour les athlètes: tous les types de diagnostics de laboratoire et de services de test sont gratuits, une fois leur qualification pour les Jeux olympiques confirmée », a écrit Mehta dans une lettre à SRL Diagnostics.

« Pour les fonctionnaires : tous les types de services de diagnostic et de test de laboratoire selon les tarifs fixés par le gouvernement lors de la confirmation de l’IOA. »

Plus de 100 athlètes se sont jusqu’à présent qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo et le nombre devrait atteindre 120 lorsque la date limite de qualification se terminera dans quelques jours dans certains sports. L’IOA avait déclaré que l’Inde enverrait probablement un contingent d’environ 190 membres à Tokyo.

