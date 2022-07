Le contingent d’haltérophilie dirigé par Mirabai Chanu vise à ouvrir le compte de médailles de l’Inde

Lire la suite

LIVE Commonwealth Games 2022 Dernières mises à jour, résultats et photos de Birmingham: La campagne de l’Inde aux Jeux du Commonwealth de 2022 a commencé sur une bonne note avec des équipes de tennis de table, de badminton et de hockey qui ont blanchi leurs adversaires respectifs. Bien qu’il y ait eu de la déception en triathlon et en cyclisme, Srihari Nataraj a couronné la journée en faisant le cut dans la finale du 100 m dos (hommes).

Voici un bref résumé des résultats de l’Inde de la journée d’ouverture : –

Triathlon

Dans la catégorie masculine, Adarsh ​​a terminé 30e et Vishwanath a terminé 33e dans la catégorie TV masculine. Chez les femmes, Praganya et Sanjana ont respectivement terminé 26e et 28e.

Tennis de table

L’équipe féminine a remporté ses deux premiers matches de groupe (1er match contre l’Afrique du Sud 3-0 et deuxième match contre les Fidji 3-0). L’équipe masculine a remporté son premier match de groupe contre la Barbade 3-0.

L’équipe masculine affrontera Singapour lors du deuxième match de la phase de groupes à 23h00 ce soir.

Boxe

Shiva Thapa a battu Baloch Suleman lors du premier match de boxe masculine de 63,5 kg (5: 0, décision unanime).

Natation

Sajan Prakash (50 m papillon) n’a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales et Kushagra Rawat (400 m nage libre) n’a pas réussi à se qualifier pour la finale. Srihari Nataraj (100 m dos) a fait la finale.

Vélo

L’équipe féminine de sprint n’a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales, l’équipe indienne a terminé 7e de la ronde de qualification avec un temps de 51,433 pour le sprint féminin par équipe. L’équipe masculine de poursuite a terminé dernière de la ronde de qualification avec un temps de 4:12.865.

Dans le sprint par équipe masculin, l’Inde a terminé 6e de la ronde de qualification, échouant à s’assurer la place en demi-finale pour la même chose.

Criquet

Au cricket féminin, l’Inde a perdu contre l’Australie lors de son premier match de phase de groupes par trois guichets. L’Inde a marqué 154 points en 20 overs pour la perte de 8 guichets, l’Inde affrontera le Pakistan lors de son deuxième match de groupe le 31 juillet.

Le hockey

L’équipe féminine a commencé avec une performance dominante sur le Ghana (classé 30e), battant le Ghana avec une grosse marge 5-0. L’Inde affrontera le Pays de Galles ce soir.

Bols de pelouse

Au boulingrin, Tania a perdu son premier match en section individuelle féminine contre Daphne des îles Falkland (score 20-21). Dans l’épreuve par équipe masculine, l’Inde a perdu contre l’Écosse dans le triple jeu de section masculin (score 12-19).

Badminton

L’Inde a dominé le Pakistan dans l’épreuve par équipes mixtes en remportant les 5 matchs.

Voici le programme de l’Inde pour samedi : –

Bols de pelouse

Triple messieurs, section A (3e manche) : Inde contre Malte – 13h00 IST

Simple dames, Sectional Play (Round 3): Tania Choudhury contre Laura Daniels (Pays de Galles) – 13h00 IST

Duos masculins, section C (manche 3) : Inde vs Îles Cook – 19 h 30 IST

Quatre féminins, section D : Inde vs Canada – 22 h 30 IST

Musculation

Finale 55 kg hommes (Sanket Mahadev) – à partir de 13h30 IST

Finale des 61 kg hommes (Gururaja) – à partir de 16 h 15 IST

Finale des 49 kg femmes (Mirabai Chanu) – à partir de 20 h IST

Finale 55 kg femmes (Bindyarani Devi) – 00h30 IST

Tennis de table

Équipe féminine, Groupe 2 : Inde vs Guyane – 14h00 IST

Équipe masculine, Groupe 1 : Inde vs Irlande du Nord – 16h30 IST

Écraser

Simple messieurs, huitièmes de finale : Ramit Tandon contre Christopher Binnie (Jamaïque) – 17h00 IST

Simple dames, huitièmes de finale : Joshna Chinappa contre Meagan Best (Barbade) – 17h45 IST

Simple dames, huitièmes de finale : Sunayna Kuruvilla contre Aifa Azman (Malaisie) – 17h45 IST

Simple messieurs, huitièmes de finale : Saurav Ghosal contre Shamil Wakeel (Sri Lanka) – 18h15 IST

Boxe

Hommes de plus de 54 kg à 57 kg, huitièmes de finale : Mohammad Hussamuddin contre Amzolele Dyeyi (Afrique du Sud) – 16h30 IST

Femmes de plus de 66 kg à 70 kg, huitièmes de finale : Lovlina Borgohain contre Ariane Nicholson (Nouvelle-Zélande) – 00h00 IST

Hommes 86kg-92kg, huitièmes de finale : Sanjeet Kumar contre Ato Leau (Samoa) – 1 AM IST (31 juillet)

Badminton

Équipe mixte, Groupe A : Inde vs Sri Lanka – à partir de 13h30 IST

Équipe mixte, Groupe A : Inde vs Australie – à partir de 23h30 IST

Athlétisme

Finale du marathon masculin (Nitender Rawat) – à partir de 13h30 IST

Natation

200 m nage libre hommes (Kushagra Rawat) – à partir de 15 h 00 IST

Finale du 200 m nage libre hommes (Kushagra Rawat)* – à partir de 00h13 IST (31 juillet)

100 m dos hommes 59 finales (Ashish Kumar Singh) – 00 h 18 IST (para-natation)

Finale du 100 m dos masculin Srihari Nataraj – à partir de 1h35 IST (31 juillet)

Gymnastique artistique

Gymnastique artistique masculine – Finale du concours multiple, 13h30 IST : Yogeshwar Singh

Finale par équipe féminine et qualification individuelle : Pranati Nayak, Ruthuja Nataraj, Protishta Samata – à partir de 21 h IST

Le hockey

Poule A féminine : Inde vs Pays de Galles – 23 h 30 IST

Vélo

Qualifications, sprint féminin : Triyasha Paul, Mayuri Lute – 14h32 IST

Qualifications, poursuite individuelle 3 000 m femmes – Meenakshi – 15 h 11 IST

1/8 de finale, sprint femmes* : 16h03 IST

Quarts de finale, sprint femmes* : 16h36 IST

Qualifications, poursuite individuelle 4 000 m hommes : Vishvajeet Singh, Dinesh Kumar – 16 h 52 IST

Premier tour, keirin hommes : Ronaldo Singh, Esow Alben – 20h32 IST

Demi-finales, sprint femmes* : 20h52 IST

Finales, poursuite individuelle 3 000 m femmes* : 21h00 IST

Repêchage du premier tour, keirin hommes* : 21h14 IST

Finale, poursuite individuelle 4 000 m hommes* – 21 h 56 IST

Deuxième tour, keirin masculin – 22h11 IST

Finales, sprint féminin – 22h21 IST

Finales 1-6, keirin hommes* – 22h47 IST

Finales 7-12, keirin hommes* – 22h52 IST

*Sous réserve de qualification

