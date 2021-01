Le vice-président de l’époque, Joe Biden, a déclaré aux Kenyans en 2010 qu’il n’était pas venu donner une conférence

Dans notre série de lettres de journalistes africains, Waihiga Mwaura examine ce que le continent pourrait attendre du nouveau président américain Joe Biden.

Le tapis rouge était déroulé, la salle était bondée, la sécurité était serrée et Joe Biden est monté sur scène.

C’était Nairobi en 2010 et les Kenyans étaient venus écouter le vice-président américain de l’époque.

«J’espère que ce que je dis ne sera pas considéré comme une conférence», dit-il dans une phrase qui annonce généralement une conférence.

«Je ne le suis pas», insista-t-il. « Mais trop de vos ressources ont été perdues à cause de la corruption et pas un seul haut fonctionnaire n’a été tenu responsable de ces crimes. »

Le président Trump, vu ici avec le président nigérian Muhammadu Buhari, a changé l’image des États-Unis à l’étranger

J’étais l’un de ceux qui regardaient et, à cette époque, les États-Unis étaient un phare de la démocratie et de l’État de droit, la terre des libres et des courageux et la source d’un rêve ambitieux.

Une décennie plus tard et beaucoup de choses ont changé.

M. Biden pourrait-il maintenant s’en tirer avec une conférence – si bien intentionnée – s’il décide de se rendre au Kenya?

Le président Donald Trump, à travers sa politique America First, a redéfini l’image des États-Unis à l’étranger. Mais cette image a également été altérée par ses actes et ses paroles – notamment son renvoi des pays africains en termes hautement désobligeants.

Et bien que la fonction de président puisse être séparée de l’individu, le président Biden devra, à la lumière des quatre dernières années, s’adresser au Kenya et au reste du continent sur un ton nettement différent et avec un message nettement différent.

‘Plus la ville brillante’

Les exemples de la façon dont M. Trump a roulé à la vapeur les normes, et ainsi terni le point de vue des États-Unis, sont trop nombreux pour entrer dans cet article.

Mais mis à part le fait de ne pas publier les déclarations de revenus, de saper les agences de renseignement et de contredire les scientifiques en pleine pandémie, les événements du 6 janvier, lorsque les partisans du président ont pris d’assaut le Capitole américain, ont montré que cela allait au-delà d’un seul homme.

Le président Joe Biden s’est mis au travail immédiatement après avoir prêté serment mercredi

Les États-Unis n’étaient plus la ville brillante sur la colline.

Cinq personnes sont mortes alors que les manifestants tentaient d’arrêter une session conjointe du Congrès pour certifier la victoire électorale de M. Biden, ce qui a conduit à des accusations selon lesquelles le président sortant tentait un coup d’État.

L’histoire continue

Le monde a regardé avec horreur des scènes dont seuls les démocraties moins développées – dirais-je – se déroulaient sous leurs yeux.

Les rédacteurs en chef de journaux kényans n’ont pas été les seuls à qualifier les événements de « chaotiques » et « honteux » – et à qualifier M. Trump de « déshonoré ».

Et des termes comme «république bananière», «État en faillite» et «démocratie fragile» ont été jetés sur le chemin des États-Unis.

M. Biden prend le relais à la Maison Blanche en sachant que le monde ne respecte plus les États-Unis de la même manière.

Et cela pourrait avoir des implications pour la gouvernance à travers le continent.

Les présidents ne sont plus impressionnés par les États-Unis et auront plus de facilité à rejeter les préoccupations concernant les processus démocratiques.

À l’approche du vote en Ouganda, le président Yoweri Museveni a déclaré à un journaliste de Channel 4 que la répression de son administration contre les manifestants visait à empêcher des scènes similaires à celles qui se sont déroulées à Washington.

« Le président Biden sait peut-être maintenant ce que c’est que de vivre dans un pays où les dirigeants individuels peuvent facilement piétiner les normes et les conventions » « , Source: Waihiga Mwaura, Description de la source: journaliste kenyan, Image: Waihiga Mwaura

En termes militaires, pendant de nombreuses années, les États-Unis ont été décrits comme le gendarme du monde, mais en matière de normes démocratiques, ils ont également été appelés préfet du monde. Mais les mouvements d’opposition et les groupes de la société civile dans des pays comme le Kenya peuvent-ils désormais compter sur Washington pour leur soutien lors des élections?

Le candidat de l’opposition ougandaise Bobi Wine a appelé les États-Unis à tenir le gouvernement responsable pendant et après les élections, mais certains se sont demandé s’il était trop absorbé par les conflits internes pour avoir eu un impact.

Malgré la sécurité accrue, il y a eu un transfert de pouvoir ordonné aux États-Unis et le Congrès est revenu à la tâche de légiférer, suggérant l’importance d’institutions fortes qui dépassent l’individu.

En outre, le président Biden peut maintenant savoir ce que c’est que de vivre dans un pays où les dirigeants individuels peuvent facilement fouler aux pieds les normes et les conventions.

Néanmoins, il devra désormais faire preuve de plus de prudence en ce qui concerne les relations avec l’Afrique et il devra peser soigneusement tout conseil.

