Le continent africain va enfin recevoir les 1ers vaccins mpox

NAIROBI, Kenya (AP) – Le principal organisme de santé publique d’Afrique a déclaré que le continent était sur le point de recevoir son premier lot de vaccins mpox sous forme de don de la Corée du Sud.

Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies ont déclaré jeudi que les 50 000 doses seront d’abord utilisées pour les agents de santé et les personnes vivant dans les zones les plus durement touchées. Aucun délai n’a été donné pour l’arrivée des doses.

Cette année, le continent a enregistré 202 décès dus au mpox – anciennement connu sous le nom de monkeypox – avec un taux de mortalité de 19,3 % dans 13 pays. Et pourtant, les autorités sanitaires africaines ont poursuivi pendant des mois les vaccins, la plupart du temps en vain, car des épidémies majeures ont été signalées pour la première fois dans les pays riches occidentaux.

Le directeur par intérim du CDC, Ahmed Ogwell, a noté 51 nouveaux cas de mpox au Congo la semaine dernière et a déclaré que le Ghana et le Nigeria étaient les autres pays les plus touchés.

Evelyne Musambi, Associated Press