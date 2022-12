Le contexte d’inflation pourrait augmenter l’appétit pour ce jeu obligataire malmené

L’appétit pour les ETF de titres du Trésor protégés contre l’inflation, autrement connus sous le nom de TIPS, pourrait bientôt augmenter.

Selon le DJ Tierney de Charles Schwab, ces investissements deviennent de plus en plus attrayants à mesure que l’économie montre de nouveaux signes de ralentissement.

“Avec la hausse des taux et les points morts de l’inflation, [TIPS ETFs] pourrait avoir plus de sens en ce moment qu’il y a un an ou deux”, a déclaré le stratège principal du portefeuille d’investissement de la société à “ETF Edge” de CNBC la semaine dernière. “Nous y croyons toujours à long terme.”

Les ETF TIPS sont indexés sur l’inflation, de sorte que leur valeur principale est ajustée à la hausse lorsque l’inflation augmente. Malgré des entrées importantes en 2020, les ETF TIPS ont enregistré des sorties importantes cette année.

“Ce que vous voyez en 2022, c’est juste un peu le pendule qui oscille dans l’autre sens”, a déclaré Tierney. “L’inflation est-elle une préoccupation aussi importante en ce moment qu’elle l’était il y a un an ? Probablement pas. Les investisseurs ont peut-être fait des allocations tactiques vers les ETF TIPS et peut-être qu’ils reculent un peu.”

Tierney est l’agent de liaison client pour Schwab US TIPS ETF , qui est en baisse de 16 % depuis le début de l’année. Cependant, au cours des deux derniers mois, il a augmenté de plus de 2 %.