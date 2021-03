Facebook a été critiqué à plusieurs reprises pour ne pas avoir abordé les contenus politiques haineux, nuisibles et polarisants sur sa plateforme. En utilisant le vieil adage, Clegg a repoussé les détracteurs en commençant son article en argumentant « il faut être deux pour danser le tango, » et expliquant plus tard que « Votre fil d’actualité est fortement influencé par vos choix et vos actions, » plutôt que d’être simplement créé par des algorithmes.

