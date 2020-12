le coronavirus la pandémie et le verrouillage qui a suivi pour contenir la propagation de l’infection ont donné lieu à de nombreux problèmes dans le monde. Des emplois ont été perdus, les économies ont chuté alors que le monde était aux prises avec une crise sanitaire sans précédent. En plus de tous les problèmes, il y a eu une augmentation du nombre de cas de contenu misogyne en ligne, a révélé un rapport des Nations Unies.

Les Nations Unies ont pris des données d’Asie du Sud et du Sud-Est et ont constaté qu’entre mars et juin 2020, le volume et l’intérêt pour le contenu misogyne en ligne avaient augmenté de 168%. Le rapport indique que la plupart des tweets misogynes viennent d’Inde.

Les recherches de blasphèmes et d’histoires misogynes ont augmenté, tout comme les recherches de termes comme «incel», «les hommes se séparent» et «les droits des hommes», indique le rapport.

Les données de l’Inde, du Sri Lanka et de la Malaisie ont montré que le nombre de publications et de tweets Facebook hostiles aux femmes ainsi que l’engagement des individus avec eux, y compris les likes, les commentaires et les publications partagées, ont augmenté pendant les verrouillages liés au COVID au cours de cette période avec une augmentation de 168% par rapport à la même période en 2019 », indique l’étude de Mythos Labs pour le bureau régional d’ONU Femmes pour l’Asie et le Pacifique.

De même, les données de Google Trends du Sri Lanka, de l’Inde, des Philippines, de la Malaisie et de l’Indonésie ont montré un pic de plus de 25% dans le volume relatif de recherche de blasphèmes misogynes. Ceux-ci incluent des mots comme «salope», «salope» et «pute» ainsi que des insultes dans la langue locale.

L’étude a révélé que plus de 50% des tweets liés à Covid en Inde étaient chargés d’histoires misogynes. Certaines des histoires ont affirmé que la pandémie a révélé le «creux du féminisme». Certains tweets suggèrent que les féministes ont une «mentalité malade» puisqu’elles continuent d’assimiler la maison à la violence domestique.

Cette histoire a été trouvée en Inde et aux Philippines et a été publiée par des hommes 97% du temps.

Plus tôt, l’ONU a déclaré que COVID-19[feminine La pandémie augmente les dangers de la violence sexiste et de la traite des êtres humains pour les femmes et les filles.

«Partout dans le monde, nous constatons que Covid a exacerbé le sort des femmes et des filles à risque, tout en entravant la réponse de la justice pénale et en réduisant le soutien aux victimes», Ghada Waly, directrice exécutive de l’Office des Nations Unies contre la drogue et la drogue. Crime (ONUDC), a déclaré lundi lors d’un événement virtuel sur l’engagement mondial en faveur des femmes et des filles pendant la pandémie.

Les femmes et les filles ont été exposées à diverses formes de violence avant même la pandémie, selon l’ONUDC, et elles représentent plus de 60% de toutes les victimes de la traite, a rapporté l’agence de presse Xinhua.

Cependant, les verrouillages et autres mesures mis en œuvre à la suite de la crise sanitaire mondiale ont conduit à une « pandémie fantôme » de violence sexiste croissante, a-t-il ajouté.