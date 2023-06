Le contenu mature arrive sur Roblox pour les utilisateurs âgés de 17 ans et plus

Un enfant regarde une bannière pour Roblox, affichée pour célébrer l’introduction en bourse de la société, sur la façade avant de la Bourse de New York (NYSE) à New York, le 10 mars 2021.

Roblox mardi annoncé les créateurs éligibles peuvent créer des expériences avec du contenu et des scénarios pour adultes pour les utilisateurs de 17 ans et plus.

L’annonce intervient après que la société a partagé son « vision pour tous les âges » en mai, où Roblox a déclaré qu’il s’efforcerait d’inclure des expériences adaptées à l’âge pour « chaque étape de la vie » sur sa plate-forme. Les personnes âgées de 17 à 24 ans représentent 22 % de la communauté de Roblox, et le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens dans ce groupe d’âge a augmenté de 35 % d’une année sur l’autre au cours du premier trimestre de l’entreprise.

Dans le cadre des nouvelles expériences annoncées mardi, les utilisateurs plus âgés pourront voir du contenu pouvant contenir certaines formes de violence, des thèmes romantiques, des représentations de sang et d’alcool, un humour modérément grossier et des jeux de hasard injouables.

Roblox prenait auparavant en charge les expériences pour les utilisateurs âgés de neuf ans et plus, les utilisateurs âgés de 13 ans et plus et certains sans restriction d’âge. La société a déclaré que les nouvelles offres pour les utilisateurs âgés de 17 ans et plus seront disponibles pour les utilisateurs éligibles dans les semaines à venir.

Les utilisateurs ne pourront créer ou afficher le nouveau contenu que s’ils vérifient leur âge sur Roblox en téléchargeant à la fois un selfie et une photo de leur pièce d’identité émise par le gouvernement. Les parents peuvent également restreindre l’accès de leurs enfants à certaines expériences via les contrôles parentaux de Roblox.

Les actions de Roblox ont augmenté d’environ 44 % depuis le début de l’année, tandis que le Nasdaq a augmenté d’environ 31 % pour la même période.