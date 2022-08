Le contenu le plus populaire sur Facebook appartient à la poubelle

Mais en essayant de le faire, il a démontré autre chose : le contenu le plus populaire sur Facebook est souvent des mèmes génériques horribles et recyclés.

Il n’est pas nécessairement surprenant que le repostage de mèmes déjà populaires obtienne des vues sur Facebook, mais “il est impératif de surveiller où l’attention suscitée par ce contenu est dirigée” afin d’attraper les tentatives de canaliser cette attention vers les arnaques, l’extrémisme et la désinformation, dit Karan Lala , membre et rédacteur en chef de l’Integrity Institute, une organisation fondée par d’anciens employés de l’équipe Integrity de Facebook pour rechercher et conseiller le public sur le fonctionnement interne des plateformes de médias sociaux. Lala a récemment publié une recherche dans l’économie du spam sur Facebook.

Les vingt premiers messages par vues sur Facebook dans le rapport le plus récent sont en grande majorité des mèmes republiés qui ont été créés à l’origine pour d’autres plateformes. De nombreuses pages qui en sont responsables appartiennent à des comptes de contenu viral Instagram portant des noms tels que ideas365 ou factdailyy. Il y a deux reprises de mèmes pro-Johnny Depp sur la liste, avec près de 100 millions de vues entre elles. Deux des 20 messages les plus consultés ne sont pas répertoriés dans le rapport car Meta les a supprimés pour comportement inauthentique ou pour violation de leur politique de propriété intellectuelle.

Une partie du problème ici n’est pas nécessairement une question de sécurité : le contenu le plus populaire sur Facebook ressemble plus à un appât de boomer qu’à quelque chose conçu pour attirer l’engagement du jeune public que Meta courtise. Mais comme le note Lala, les comptes de mèmes relativement bénins et les comptes potentiellement dangereux qui publient des mèmes afin d’attirer l’attention sur un endroit spécifique sont difficiles à distinguer en surface.

ideas365 et factdailyy semblent similaires au premier abord : ce sont tous deux des comptes de mème Instagram qui obtiennent d’énormes quantités de vues sur Facebook. Ils publient tous les deux environ une demi-douzaine de courtes vidéos par jour. Leur contenu est générique. Mais, en y regardant de plus près, Lala a noté quelques différences clés : la biographie de Factsdailyy contient des informations de contact, et chaque message mentionne la source du mème qu’il republie. En un coup d’œil, ce compte n’est probablement qu’un ancien compte de mème normal.

En revanche, ideas365 – la page qui a publié la vidéo Family Feud en tête de la liste des publications les plus vues de Facebook ce trimestre – génère du trafic vers un site vendant des cours pour gagner de l’argent en vendant des choses sur Amazon. Bien que le compte crédite la source de certains mèmes, il utilise l’attention que ces mèmes attirent pour annoncer des services douteux. Ses histoires en vedette annoncent un programme de «mentorat» qui promet d’enseigner aux étudiants comment créer des comptes Instagram automatisés à des fins lucratives. “L’utilisateur derrière le compte mentionne posséder plus de 250 pages thématiques sur Instagram et gagner” des centaines de milliers par mois “à partir de son téléphone. Ceci est également complet avec des vidéos ostentatoires des nombreuses voitures de luxe de l’utilisateur », a ajouté Lala.

Il n’y a rien de mal en soi à être une page de mème spam, bien sûr. Le mal ici n’est pas que le compte utilise des vidéos courtes sur Meta pour inciter les gens à s’inscrire à un cours coûteux, dit Lala. “Alors que nous approchons de la saison électorale, il est important de noter que cette attention pourrait tout aussi bien être dirigée vers la désinformation ou d’autres préjudices utilisant des tactiques similaires.” L’année dernière, MIT Technology Review a révélé dans quelle mesure cela se joue déjà à l’échelle mondiale, alors que les fermes de contenu deviennent aptes à utiliser les propres structures d’incitation de Meta pour profiter directement du contenu populaire, qu’il s’agisse de mèmes sur une rupture de célébrité ou de désinformation sur une question qui divise.

Meta fournit également des données sur les liens externes et les domaines les plus consultés. Dans ce rapport, 5 des 20 liens les plus consultés ont été supprimés pour comportement inauthentique (le lien du haut était, bien sûr, vers TikTok). Et la liste des domaines les plus consultés – peut-être la partie de ce rapport qui est conçue pour contrer le plus directement les données de Crowdtangle – a montré un mélange de concurrents comme YouTube et TikTok, des sites d’actualités grand public et GoFundMe.