Le contenu d’une capsule temporelle centenaire est dévoilé à Kansas City

Les capsules temporelles sont inconstantes, et l’ouverture d’une tombe il y a un siècle dans l’un des plus importants monuments commémoratifs de la Première Guerre mondiale du pays ne fait pas exception.

Le premier défi consistait simplement à atteindre la capsule temporelle, qui était ensevelie dans une tour qui s’élève à 217 pieds (66 mètres) dans les toits de Kansas City et est surmontée d’une flamme géante.

Les équipes ont dû percer 45 centimètres de béton et de calcaire, a déclaré Christopher Warren, conservateur en chef du Musée et mémorial national de la Première Guerre mondiale, lors d’une inauguration mercredi.

« Ce n’était pas facile. Il n’y avait pas de porte pour ouvrir et retirer la capsule temporelle », a-t-il déclaré.

Ensuite, il y a eu un autre problème : la capsule temporelle comprenait un film des années 1920 contenant du nitrate. Comme elle se détériore avec le temps, elle peut être hautement inflammable, c’est pourquoi l’équipe anti-bombes du service de police était sur place lorsque la capsule témoin a été ouverte pour la première fois.

« Rien n’a pris feu, ce qui était excellent pour la conservation. Peut-être pas aussi intéressant que cela l’aurait été si les choses avaient explosé », a déclaré Warren.

Devant un public rempli d’écoliers, il a présenté le contenu, soigneusement évalué à l’avance. L’un des moments forts a été une lettre du président Calvin Coolidge, qui a loué l’esprit de la communauté. Le monument de style néo-égyptien a été érigé dans un élan de patriotisme d’après-guerre après que 2,5 millions de dollars aient été collectés en moins de deux semaines en 1919, un montant qui équivaudrait aujourd’hui à environ 45 millions de dollars.

Cet exploit fut si remarquable que les commandants alliés de Belgique, de Grande-Bretagne, d’Italie, de France et des États-Unis se sont réunis en 1921 pour consacrer le site où la capsule témoin a été enterrée trois ans plus tard. Le monument se trouve en face de la gare de Kansas City par laquelle sont passés plus de la moitié des troupes américaines avant d’être expédiées à l’étranger. Aujourd’hui, un musée se trouve en dessous.

Les responsables ont réservé quelques surprises pour le dévoilement public, notamment une première lecture d’un message cursif censé provenir du général John J. Pershing, commandant des forces américaines pendant la Première Guerre mondiale.

Mais cela ne s’est pas passé comme prévu. La note expliquait que les membres du comité de la capsule temporelle avaient contacté Pershing mais n’avaient reçu aucune réponse. Ils se sont contentés d’inclure quelques remarques faites par Pershing lors des festivités d’inauguration de 1921.

« Mesdames et messieurs, vous savez ce que c’est ? Il s’agit d’un mémo d’absence du bureau vieux de 100 ans », a déclaré Warren. « Le général Pershing est en vacances mais répondra à votre courrier électronique à son retour au bureau. C’est OK. C’est toujours un héros américain. »

Les dirigeants du musée ont immédiatement commencé à planifier la création d’une autre capsule temporelle.