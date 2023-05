Le contenu Disney Plus et Hulu sera diffusé dans une seule application plus tard cette année

La Walt Disney Co. prévoit de proposer une application unique qui intègre le contenu Hulu dans Disney Plus d’ici la fin de l’année. Le PDG Bob Iger a partagé la nouvelle lors de la conférence du géant des médias appel aux résultats du deuxième trimestre mercredi alors que la société vise à augmenter les bénéfices de son activité de streaming.

Disney Plus, Hulu et ESPN Plus resteront des services de streaming autonomes, a déclaré Iger, mais l’application Disney/Hulu offrira un autre choix aux abonnés. Il l’a comparé à Disney Plus Hotstar, un service de streaming disponible en dehors des États-Unis qui fusionne la programmation de plusieurs plateformes. Pour les clients qui ont déjà un forfait Disney, l’expérience éliminera le besoin de basculer entre les applications pour regarder des émissions de télévision et des films.

En décembre, Disney Plus a lancé son niveau basé sur la publicité pour 8 $ par mois tout en augmentant le prix de son forfait sans publicité à 11 $. Parallèlement à la nouvelle structure de prix pour les abonnements autonomes, la société a également introduit deux nouveaux forfaits qui incluent l’accès à Hulu et ESPN Plus. Le Disney Bundle Duo Basic comprend Hulu et Disney Plus avec publicités et coûte 10 $, tandis que le Disney Bundle Trio Basic comprend Disney Plus, Hulu et ESPN Plus et coûte 13 $ par mois. Disney n’a pas partagé de détails sur le coût du nouvel abonnement, mais a noté qu’il sera lancé en tant qu’option financée par la publicité.

Disney Plus suit apparemment les traces de Paramount Plus et HBO Max. Paramount Plus a ajouté du contenu Showtime à son application et propose la version combinée en tant que pack premium, avec des options autonomes toujours disponibles. La société a également renommé la chaîne câblée linéaire de Showtime en Paramount Plus avec Showtime, qui diffuse du contenu des deux marques. HBO Max devrait être relancé en tant que Max le 23 mai avec un contenu fusionné de la bibliothèque complète de HBO Max et une sélection de titres de Discovery Plus.