Le contenu d’automutilation en ligne sera rendu illégal cinq ans après la mort de Molly Russell

Le contenu en ligne qui encourage l’automutilation sera criminalisé, a annoncé le gouvernement des années après la mort de l’adolescente Molly Russell.

La secrétaire à la Culture, Michelle Donelan, a annoncé que le projet de loi sur la sécurité en ligne sera mis à jour pour rendre illégal l’incitation à l’automutilation via des publications, des images et des vidéos en ligne.

Cette modification de la loi alignerait les contenus autodestructeurs sur les contenus incitant au suicide, ce qui est déjà illégal.

L’amendement à la législation a été influencé par le cas de Molly, 14 ans, a déclaré le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS).

L’adolescente, originaire de Harrow, dans le nord-ouest de Londres, a mis fin à ses jours en novembre 2017 après avoir visionné du contenu sur les réseaux sociaux lié à la dépression, à l’automutilation et au suicide sur Instagram et Pinterest.

Le coroner principal Andrew Walker avait conclu qu’elle “était décédée d’un acte d’automutilation alors qu’elle souffrait de dépression et des effets négatifs du contenu en ligne” qui “n’aurait pas dû être disponible pour qu’un enfant puisse le voir”.

Molly Russell quand elle était petite (Médias PA)

En octobre, il a publié à Meta, Pinterest, Twitter, Snapchat et le gouvernement britannique un rapport sur la prévention des décès futurs (PFD) qui donne aux destinataires le devoir de répondre dans les 56 jours pour détailler leur plan d’action, ou une explication si aucune action ne sera être pris de leur côté.

À la suite du rapport du coroner, le père de Molly, Ian Russell, a appelé les entreprises de médias sociaux à “réfléchir longuement et sérieusement à la question de savoir si leurs plateformes sont adaptées aux jeunes”.

Il a ajouté que des mesures étaient nécessaires pour « freiner l’amplification algorithmique de contenus destructeurs et extrêmement dangereux ou ne pas les supprimer rapidement ».

En décembre, le projet de loi sur la sécurité en ligne doit revenir au Parlement. La mesure d’automutilation serait incluse dans les amendements au projet de loi, mais le DCMS n’a pas pu dire quand ils seraient déposés.

Avec l’introduction des mises à jour concernant l’incitation à l’automutilation, les plateformes de médias sociaux seront tenues de supprimer ce contenu, et toute personne ayant envoyé de telles communications fera l’objet de poursuites.

Ian Russell a déclaré que les entreprises de médias sociaux devraient “limiter l’amplification algorithmique du contenu destructeur” (Joshua Bratt/PA)

Le gouvernement a déclaré que plus de détails sur la peine maximale pour l’infraction seraient publiés en temps voulu.

Mme Donelan a déclaré: «Je suis déterminée à ce que les trolls odieux encourageant les jeunes et les vulnérables à l’automutilation soient traduits en justice.

«Je renforce donc nos lois sur la sécurité en ligne pour m’assurer que ces actes ignobles sont éradiqués et que les auteurs risquent des peines de prison.

“Les entreprises de médias sociaux ne peuvent plus non plus rester des spectateurs silencieux et elles seront passibles d’amendes pour avoir permis à ce comportement abusif et destructeur de se poursuivre sur leurs plateformes en vertu de nos lois.”

Le vice-Premier ministre et secrétaire à la Justice, Dominic Raab, a déclaré: “Nos changements garantiront que la pleine force de la loi s’applique à ces individus insensibles et imprudents qui tentent de manipuler les personnes vulnérables en ligne de cette manière.”

Plus tôt cette semaine, le gouvernement a annoncé l’ajout d’autres nouvelles infractions au projet de loi qui réprimeraient le partage d’images intimes sans consentement.